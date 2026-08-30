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Sofyan Amrabat imzayı attı! İşte yeni takımı

Sofyan Amrabat imzayı attı! İşte yeni takımı Haber Videosunu İzle
Sofyan Amrabat imzayı attı! İşte yeni takımı
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Hollanda Ligi takımlarından Ajax, Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat'ı transfer etti.

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 30 yaşındaki Sofyan Amrabat'ın gelecek sezon forma giyeceği takım belli oldu.

AMRABAT, AJAX FORMASI GİYECEK

Hollanda ekibi Ajax, Fenerbahçe'den ayrılan Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı. Ajax Kulübü, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Amrabat ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

KARİYERİNDEKİ TAKIMLAR

Fenerbahçe'nin yanı sıra Utrecht, Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina ve Manchester United'da oynayan Amrabat, geçen sezon kiralık olarak Real Betis'te forma giydi. Sarı-lacivertlilerde 45 maça çıkıp 3 gol atan Amrabat'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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