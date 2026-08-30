Maç biteli saatler oldu, tansiyon dinmiyor! Göztepe'den bir flaş paylaşım daha

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-2 mağlup olan Göztepe, karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen’in yönetimi için bir paylaşım daha yaptı.

''OLAY MAHALLİ: RAMS PARK!''

Verilen hakem kararlarına tepki gösteren İzmir ekibi, "Yıllardır değişmeyen komedi… Olay mahalli: Rams Park!" ifadelerini kullandı.