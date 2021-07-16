Bakan Varank: "İnsansız hava araçlarını gemiye indirip kaldırabilen tek ülke olacağız"
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Bakan Varank: "İnsansız hava araçlarını gemiye indirip kaldırabilen tek ülke olacağız"

Bakan Varank: 'İnsansız hava araçlarını gemiye indirip kaldırabilen tek ülke olacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir dizi ziyaret ve açılış için Sinop'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TCG Anadolu'yu adeta bir insansız hava araçları gemisi nasıl yapabiliriz bunun projesini çalışıyoruz.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Sinop'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TCG Anadolu'yu adeta bir insansız hava araçları gemisi nasıl yapabiliriz bunun projesini çalışıyoruz. İnşallah projemiz bittiğinde dünyada sabit kanatlı insansız hava araçlarını gemiye indirip kaldırabilen tek ülke olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun ziyaretlerini noktalayarak Sinop'a geldi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Bakan Varank'ı karşıladı. Varank ildeki programına AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat buluşması ile başladı. Sinop Uygulama Oteli'nde düzenlenen buluşmada Varank, parti mensuplarına hitap etti.

İnsansız hava araçlarında Türkiye'nin lider konuma geldiğini belirten Bakan Varank, "Önümüzde uygulamaya başlayacağımız bir projemiz var. Biliyorsunuz TCG Anadolu isminde bir havuzlu çıkarma gemisi inşa ediyoruz. O aslında uçak gemisinden biraz daha kısa bir gemi. İşte biz şu anda bu uçak gemisini insansız hava araçlarımızı nasıl indirip kaldırabiliriz adeta bir insansız hava araçları gemisi nasıl yapabiliriz bunun projesini çalışıyoruz. Şu anda dünyaya baktığımızda bunu çalışan başka hiçbir ülke yok. Biz bunu çalışıyoruz. Çünkü ufkumuz bunları çalışmanın gerekliliğini bize gösteriyor. Biz bu alanlara yöneliyoruz. İnşallah o projemizi bitirdiğimizde de dünyada sabit kanatlı insansız hava araçlarını gemiye indirip kaldırabilen tek ülke olacağız. İşte biz bunların gayreti içerisindeyiz" dedi.

Yerli elektrikli otomobil projesinden de söz eden Varank, "Bu alanlara yatırım yapmanın gayreti içerisindeyiz ve her zaman şunun altını çiziyoruz. Eğer doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız kazanmamanız için önünüzde hiçbir engel yok. İşte Türkiye'nin elektrikli otomobili. Biz TOGG projesine başladığımızda, doğuştan elektrikli bir otomobil imal edeceğiz dediğimizde bizimle dalga geçenler oldu. 'Daha elektrikli otomobillerin zamanı değil' dediler. Ama bugün geldiğimiz noktada 100 yıldır araba üreten firmalar, Avrupa'nın en büyük markaları 'eyvah biz geç kaldık elektrikli araçlar konusunda acele etmemiz gerekiyor' diyorlar. İşte ufku geniş olmak bu demek. İşte geleceğe yatırım yapmak bu demek ve biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık Türkiye'yi başka bir lige taşıdık. Türkiye evet günümüzde ekonomik anlamda bir mücadelenin içerisinde ama Türkiye geleceği hedefleyen bir ülke ve o gelecek hedefimizi de inşallah yakalamayı başaracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve Boyabat Belediye Başkanı Şerif Çakıcı, Bakan Varank'a hediye takdiminde bulundu. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu da programda yer aldı.

Bakan Varank Sinop'taki ziyaretlerine yarın da devam edecek.

(Ünsal Karka/İHA)

Bakan Varank: 'İnsansız hava araçlarını gemiye indirip kaldırabilen tek ülke olacağız'
Bakan Varank: 'İnsansız hava araçlarını gemiye indirip kaldırabilen tek ülke olacağız'
Bakan Varank: 'İnsansız hava araçlarını gemiye indirip kaldırabilen tek ülke olacağız'
Bakan Varank: 'İnsansız hava araçlarını gemiye indirip kaldırabilen tek ülke olacağız'
Bakan Varank: 'İnsansız hava araçlarını gemiye indirip kaldırabilen tek ülke olacağız'
Bakan Varank: 'İnsansız hava araçlarını gemiye indirip kaldırabilen tek ülke olacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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