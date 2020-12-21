Bakan Koca, güzel haberi sosyal medyadan paylaştı! 4 ilde vaka sayısında büyük düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ Valileri ve İl Sağlık Müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Söz konusu 4 ilde vakaların düşüşe geçtiğini belirten Bakan Koca, "Ara vermeden mücadeleye devam. Birlikte kazanacağız" dedi.

Bakan Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanları ile ayrı ayrı çevrimiçi görüşme yapıp, şehirlerdeki son durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Günlük vaka düşüşlerinin devam ettiğini belirten Bakan Koca, "Bu durum hastane ve yoğun bakım yüklerinde de yansıyor. Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor" dedi.