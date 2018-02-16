Bakan Kaya: "Mehmetçiğimiz Hiçbir Sivile Zarar Vermeden Hassasiyetle Operasyonlarını Sürdürecek"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın Kilis'in Polateli ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Gülizar Doğan'a Türk bayrağı hediye eden Bakan Kaya, Türk askerinin sivilleri vurduğunu iddia ederek algı operasyonu yapmak isteyenlerin gelip Kilis ve Hatay'daki sivil şehitlere bakmasını istedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyü Karapınar mezrasındaki ailesini ziyaret etti. Şehidin annesi Gülizar Doğan'a Türk bayrağı hediye eden Bakan Kaya, bütün askerlerin düğüne gider gibi terör örgütleriyle savaşmaya bittiğini söylerken şehidin annesi ise üzülerek düşmanı sevindirmeyeceğini belirtti. Şehit evinde dua eden Bakan Kaya, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Terör örgütlerinin kökü kazınıncaya kadar operasyon devam edecek"

Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonun kararlılıkla devam edeceğini belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün Kilis ve Hatay illerimizde şehit ailelerini ziyaret etmek için buradayız. El-Bab'da gazi olan daha sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Yunus Emre'nin ailesini ziyaret ettik. Tüm şehit ailelerinin bu vakur duruşu bize güç veriyor. Her biri düğüne gider gibi Afrin'e giden kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız, 80 milyon dualarımızla onların yanındayız. İnşallah sınırlarımızda meydana gelen terör olaylarının kökünü kazıyıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek. Biz orada hem sınır güvenliğimizi korumak üzere bulunuyoruz hem de oradaki mazlum insanlara huzur götürmek üzere oradayız.

"Eğer mağdur olan sivil arıyorlarsa buradaki şehit düşen vatandaşlarımıza baksınlar"

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin öldüğü yönündeki iddiaların algı operasyonu olduğunu belirten Bakan Kaya, "Bizim askerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz asla ve asla bir sivili hedef almamıştır, almayacaktır da. Maalesef bu alçak terör örgütü ülkemizde de hendekler kazıldığı dönemde sivilleri sokaklara salarak, oradaki halkın huzurunu kaçırmak suretiyle kirli planlarını işletmek istemişlerdi. Bugün orada da sivilleri kalkan yaparak Mehmetçiğimizin işini zorlaştırmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz oradaki hiçbir sivile zarar vermemek üzere operasyonu hassasiyetle sürdürüyoruz. Maalesef batıda da, tüm dünyada da bir algı operasyonu yaşatmaya çalışıyorlar ama bizim kahraman askerimiz, ordumuz, Mehmetçiğimiz hiçbir sivile zarar vermeden hassasiyetle operasyonlarını sürdürecek. Siviller zarar görüyor diye haber yapan tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Bakın burada roket sonucu şehit olmuş vatandaşlarımız var. Yine Hatay'da da Fatma kızımız var. Eğer mağdur olan sivil arıyorlarsa buradaki şehit düşen vatandaşlarımıza baksınlar. Orada terör örgütünün kullandığı sivilleri kimse örnek göstermesin. Orada yapılan bir algı operasyonudur. Bizim işimizi güçleştirmek için yaptıkları, çünkü bizim bu konudaki hassasiyetimizi biliyorlar. Bizim kahraman ordumuz hiçbir sivile zarar vermeden Allah'ın izniyle operasyonlarını sürdürüyor. Biz hiçbir zaman mazlumlara, kadınlara, çocuklara zarar vermedik, vermeyeceğiz de, bu tarih boyunca böyle olmuştur" şeklinde konuştu.

"YPG, PYD, PKK aynı terör örgütlerinin uzantısı"

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in açıklamalarını da değerlendiren Bakan Kaya, "YPG'yi PKK'ya karşı savaştıracağını söyleyen ifadeleri izledik kamuoyundan. Biliyorsunuz Amerika Savunma Bakanı böyle bir ifade kullanmıştı. YPG, PYD, PKK hepsi aynı terör örgütünün uzantıları ve hepsinin de sivilleri hedef aldığını biliyoruz. Biz yıllardır bunu yaşadık. Onlar sivilleri hedef alan, yüzlerce, binlerce sivilin ölmesine yol açan terör örgütleri" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kaya, evden ayrılırken kendisini arabasına kadar uğurlayan şehidin babası Hanifi Doğan'ın elini öptü.

Kilisli şehit Yunus Emre Doğan, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 17'nci gününde PKK/YPG/PYD'li teröristler tarafından Bülbül Beldesinde şehit edilmişti. Bekar olan Doğan, 4 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuydu.

Şehit ailesi ziyaretine Bakan Kaya'nın yanı sıra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger, Reşit Polat, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Polateli Kaymakamı Bayram Türker, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik ve İlçe Müftüsü Recep Çarpar da eşlik etti. - KİLİS