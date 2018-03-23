Bakan Kaya: "Hiçbir Çocuğumuzun Ekonomik Sebeplerle Ailesinden Ayrılmasını İstemiyoruz"

Hiçbir çocuğun ekonomik sebeplerden ailesinden ayrılmasını istemediklerini belirten Bakan Kaya, "Çocuklarımızı topluma ne kadar kazandırırsak o kadar güçlü olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Minik Kalpler Derneği (MİKADER) tarafından Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine kazandırılan Çocuk Destek Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kaya, Merkezde Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin, Akgün, MİKADER Başkanı Nesrin Ercan ve diğer protokol üyelerince karşılandı.

Programda konuşan Bakan Kaya, Tekirdağ Çocuk Destek Merkezi'nin açılışına katılan herkese teşekkür ederek "Vekilimiz az önce 'devlet millet kaynaşması' dedi. Ben öncelikle bu merkezin yapımında desteğini esirgemeyen gönüllülerimize, sanatçılarımıza, bugün burada olamasalar bile her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızın geleceğine yapılan bu kıymetli yatırımda emek veren, bağış veren tüm destekçilere ayrıca buradan selam yollamak istiyorum. Bir toplumda çocuğa verilen önem, değer müreffeh toplum olmanın temel unsurlarından bir tanesidir. Biz inanıyoruz ki sağlıklı nesiller ancak sağlıklı çocuklar yetiştirdiğimiz sürece mümkün olacaktır. Değişen dünyanın sorunları ile mücadele etmek elbette kolay değil bu sorunlarla mücadele de en fazla zorlanan da evlatlarımız, çocuklarımız. Her türlü risklere karşı savunmasız durumda olan çocuklarımızın korunması onların iyilik halinin sağlanması için hep birlikte millet devlet el ele çalışmak durumundayız. Biz bakanlık olarak çocukların çocukluktan başlayıp gençlik dönemine kadar hayata aynı şekilde hazırlanıp korunmaları için tüm imkanlarınızı seferber ediyoruz" dedi.

"Müreffeh toplumlar sağlıklı çocukların yetiştirilmesi ile ancak sağlanır"

Bakan Kaya "Bu konudaki çok önemli çalışmalarımızdan bir tanesi bugün de açılışını gerçekleştirdiğiniz çocuk destek merkezlerimiz. Bu kuruluşlarımız bizim ihtisaslaştırılmış kurumlarımız. Suça sürüklenen, suç mağduru olan madde bağımlısı olan çocuklarımıza ve rehabilitasyonun sağladığımız son derece kıymetli merkezler. Çocuklarımız için buralarda çocuk destek merkezlerimizle bireyselleştirilmiş bakım ve koruma hizmeti sağlıyoruz. Bu merkezlerde çocuklarımızın hem maddi ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de her birine psikososyal destek ihtiyaçlarını ayrı ayrı karşılıyoruz. Topluma uyum sağlamalarına yönelik çalışmalar sürdürüyoruz, aynı zamanda çocuklarımızın yeteneklerine göre isteklerine göre sosyal kültürel sportif faaliyetlere düzenli katılmalarını sağlıyoruz. Koordinasyon içerisinde götürdüğümüz bu çalışmalarda çok değerli merkezlerimiz önem arz ediyor. Burada çocuklarımızı tam anlamda hayata kazandırıldığı topluma rehabilite edilmiş bireyler olarak kazandırdıkları merkezler olarak görüyoruz. Bugün 36 ilimizde 66 çocuk destek merkezimiz var. Açılışını gerçekleştireceğimiz Tekirdağ'daki çocuk destek merkezimiz de bunlardan bir tanesi olacak. Bu anlamda MİKADER'in yaptığı katkı da çok çok önemli. Çünkü burada topluma kazandırılacak bireyler yetişecek. Biz istiyoruz ki hiçbir çocuğumuz ihmal edilmesin. Bu merkezlerimiz bu açıdan da çok önemli. Müreffeh toplumlar sağlıklı çocukların yetiştirilmesi ile ancak sağlanır. Biz bakanlık olarak çocuklarımızın sağlıklı gelişimini, aile ortamlarında yaşamalarının öncelikli olarak mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla ailelerin ekonomik yoksunluğu nedeniyle çocukların ailelerinden kopmasının önüne geçiyoruz. Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak 108 bin çocuğumuzun ailesine ekonomik desteklerle veriyoruz. Yani hiçbir çocuğumuzun sadece ekonomik sebepler yüzünden ailesinden ayrılmasını istemiyoruz. Her çocuk ailesinin yanında eğer mümkünse olsun istiyoruz. Koruyucu aile modelimizle de sıcak yuvaya kavuşmasını istiyoruz. Bugün 5 bin 728 çocuğunuz koruyucu aile yanında" ifadelerini kaydetti.

"Çocuklarımızı topluma ne kadar çok kazandırırsak millet olarak o kadar güçlü olacağımıza inanıyoruz"

"2017 yılı Haziran ayında yetiştirme yurtlarını ülke çapında kapattık" diyen Bakan Kaya "Çok önemli olan bu dönüşümü gerçekleştirdik. Ülkemizdeki çocuk yuvaları dönemini tamamıyla kapattık. Artık çocuklarımız çocuk evlerimizde sevgi evleri dediğimiz evlerde bir aile ortamında özel bakım ve özel ilgili geleceğe hazırlanıyor. Bu dönüşümü sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz bakanlık olarak. Bakanlığımızın tüm çalışanları ile birlikte bu dönüşümü sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Korumamız altında bulunan 14 bin çocuğumuz artık sıcaklığını yaşayarak daha bireyselleştirilmiş özel ilgi ve bakım alacakları ortamlarda yaşayacaklar. Çocuklarımızın sportif kültürel sosyal etkinliklere katılmasını çok önemsiyoruz. Onları değerler eğitimi ile buluşturuyoruz. Çocuklarımızı topluma ne kadar çok kazandırırsak millet olarak o kadar güçlü olacağımıza inanıyoruz. Çocuklarımıza yapılan yatırımın, milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Çocukları korumak onların sorumluluğunu üstlenmek onları eğitmek, geleceğe güvenle hazırlamak bizim ülkemizin kaderini de etkiliyor. Bunu biliyoruz, bunun bilincinde ve sorumluluğunda olarak çocuklarımıza çok özel ilgi ve ihtimam gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Kaya ve beraberindeki protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek Tekirdağ Çocuk Destek Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. - TEKİRDAĞ