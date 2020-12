Bakan Karaismailoğlu: Yapacağımız yatırımlar bizi lojistikte süper güç haline getirecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük ve en güçlü ticari koridorları ile tedarik rotalarının artık Anadolu coğrafyasından geçtiğini belirterek, "Ulaştırma ve altyapıda yapacağımız stratejik yatırımlar bizi gelecekte bölgemizde lojistiğin lideri hatta süper gücü haline getirecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kars-Erzurum arasındaki 'Sarıkamış-Karakurt-Horasan' bölünmüş yolunun açılışı için özel uçakla bugün saat 11.20'de Kars Harakani Havalimanı'na geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu Vali Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın karşıladı. Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Bakan Karaismailoğlu, Vali Öksüz'den brifing aldı. Valilik ziyareti sonrası Hasan Harakani Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, kale çevresinde de incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, beraberindekilerle Kars Lojistik Merkezi'ni gezdi. Vali Türker Öksüz'den bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, "Gürcistan, Ermenistan ve Nahcivan Özerk Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere açılan beş adet sınır kapısı bulunan Kars, bölgemizde uluslararası ticaret açısından son derece önemli bir nokta. Bu nedenle kentimizin ulaşım ağını güçlendirecek, Kars'ı ve kıymetli Karslıları hak ettiği geleceğe taşıyacak her bir projenin büyük değer teşkil ettiğinin farkındayız. Bu inanç ve gaye ile ülkemizin her bir şehrinde olduğu gibi burada da yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Öyle ki, son 18 yılda Kars'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 5 milyar 746 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. 2003'teki 22 kilometrelik bölünmüş yolu uzunluğunu yaklaşık 11 kat artırarak 258 kilometreye çıkardık. 1993-2020 arasında Kars'a sadece 68 milyon liralık yatırım yapılmıştı. Biz 3 milyar 27 milyon lira yatırım yaptık. Karayollarında olduğu kadar demiryolu ulaşımının gelişmesi için de birçok proje hayata geçiriyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını hizmete sunduk. Mevcut Divriği-Kars hattının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesini de planladık ve çok yakın zamanda ihalesine çıkmayı hedefliyoruz. Yaptığımız atılımlar sayesinde bugün, Kars il sınırları içerisinde tam 258 kilometrelik demiryolu ağı bulunmaktadır" diye konuştu.'TOPRAKLARIMIZ YENİ İPEK YOLU'NU AVRUPA'YA BAĞLAYAN BİR KÖPRÜ'Dünyanın en büyük ve en güçlü ticari koridorları, tedarik rotalarının artık Anadolu coğrafyasından geçtiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Topraklarımız Yeni İpek Yolu'nu Avrupa'ya bağlayan bir köprü. Bu nedenle, ülkemizi baştan başa geçen kesintisiz demiryollarımız ve karayollarımız, çok büyük önem taşıyor. Ulaştırma ve altyapıda yapacağımız stratejik yatırımlar bizi gelecekte bölgemizde lojistiğin lideri hatta süper gücü haline getirecek. Vatanın her karış toprağı dünya ile bağlanacak, yollarımız, köprülerimiz, hava alanlarımız, limanlarımız lojistikte bölgesel bir lider olan ülkemizi dünya ölçeğinde daha da ileriye taşıyacak. Bu nedenledir ki, entegre bir stratejik planlama ile ülkemizin ulaştırma ihtiyaçlarını bir bir karşılıyor, dev projeler hayata geçiriyoruz" dedi. 25 LOJİSTİK MERKEZDEN 11'İ İŞLETMEDEKars'ı lojistik büyümede bir kilometre taşı haline getirmeyi hedefleyen plan ve projeleri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, Kars Lojistik Merkezi'ne 221,8 milyon lira harcayarak sonuna geldiklerini kaydetti. Yakın zamanda açılışını yapacakları merkezin Türkiye lojistik sektörüne 412 bin ton taşıma kapasitesi sağlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Kars Lojistik Merkezi'nin içine 16 kilometrelik demiryolu, 5.5 kilometrelik iltisak hattı yapılmıştır. Merkezin hizmete girmesiyle birlikte, ciddi istihdam imkanı oluşacaktır. Kıtaların buluşma noktasında yer alan ülkemiz için, bölgesel yük taşımacılığındaki ticari potansiyelimizi gerçekleştirmek, önümüze çıkan tarihi fırsatları değerlendirmek büyük önem arz ediyor. Demiryollarımıza yaptığımız yatırımlardan biri olan demiryolu lojistik merkezlerimiz de bu yüzden son derece zaruridir. Şu ana kadar ülke genelinde planladığımız 25 lojistik merkezden 11'ini işletmeye aldık. 25 adet lojistik merkezinin tamamının hizmete açılmasıyla da toplam 35,6 milyon ton ilave taşıma kapasitesi elde edilecek ve 12,8 milyon metrekare konteyner stoklama ve elleçleme sahası ülkemize kazandırılacaktır. Lojistik koridor oluşturma yaklaşımı ile uluslararası bağlantılarımızı güçlendiriyor, demiryolunun rekabet gücünü artırmak için lojistik merkezler ve yeni iltisak hatları yapıyoruz. Önemli lojistik merkezlerimize, demiryollarına, havalimanlarına ve sınır kapılarımıza hızlı ve güvenli ulaşımı sağlayacak 20 bin 715 kilometrelik lojistik karayolu ağımızda da bölünmüş yol yapımı çalışmalarımız hızla devam ediyor."DEMİRYOLUNDA YÜK TAŞIMACILIĞI ARTACAKUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece yolcu taşımacılığında değil, yük taşımacılığında da demiryolunun kullanımını artıracak bir vizyonla hareket ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "İnşallah, Ulaşım Master Planı çalışmaları doğrultusunda, karasal yük taşımacılığında demiryolu payını, ilk etapta yüzde 5'ten, yüzde 10'a çıkaracağız. Bu vizyonun ne kadar doğru olduğunu dünyayı sarsan pandemi döneminde gördük, yaşadık. Salgına rağmen, demiryolları ile yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadı. Temassız taşımacılık avantajından dolayı, uluslararası taşımalarda önemli artışlar öngörüyoruz. Özellikle uluslararası taşımalarımızdan; Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116, İran hattında yapılan taşımalarda yüzde 63 ve Avrupa hattındaki taşımalarda yüzde 15 artış bekliyoruz" dedi. SALGIN SÜRECİNİN KONTROL ALTINA ALINMASINI BEKLİYORUZ

Lojistik merkezdeki açıklaması sonrası durdurulan Doğu Ekspresi seferleriyle ilgili bir soruyu cevaplandıran Bakan Karaismailoğlu, "Aslında bizim de gönlümüzden yarın açmak geliyor ama bu salgın sürecinin kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Aslında Aralık diye planlamalarımız vardı ama malum süreç; bu sokak kısıtlamaları olsun hem de salgının seyriyle alakalı sıkıntılar olduğu için açmaya cesaret edemedik. Ama bu konu gündemimizde sürekli olan bir konu. İnşallah aralık ayıyla birlikte aşının da gelmesi ve salgını da inşallah kontrol altına alınca bir an önce biz de açmayı hedefliyoruz. Karslıların beklentilerinin çok iyi biliyoruz bizde bir an önce onlarla birlikte bu işe orak olmak istiyoruz ama malum sağlın ortada. İnşallah önümüzdeki güzel günlerde Doğu Ekspresini hizmete açmayı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK