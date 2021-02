"Ömrümüzü halkımıza vakfettik, hedeflerimize ulaşana kadar uykuyu kendimize haram ettik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını artık yepyeni bir Türkiye'nin varolduğunu belirterek, "Ömrümüzü halkımıza vakfettik. Hedeflerimize ulaşana kadar uykuyu kendimize haram ettik" dedi.

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlardan birisi olan Kırkdilim tünelindeki T2 tünelinde ışık görme töreni için Çorum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde tekrar il başkanlığına seçilen Yusuf Ahlatcı ve ekibini kutlayan Bakan Karaismailoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünün endişeleri, eksikleri, özgüvensizliklerinin çok gerilerde kaldığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye eski Türkiye değil, sayemizde artık yepyeni bir Türkiye var. Dünün endişeleri, eksikleri, özgüvensizlikleri çok gerilerde kaldı. Gençlerimiz bundan 20 yıl önce hayal bile edilemeyen bir ülkede yaşıyor. Ne var ki yaptıklarımıza aklı ermeyenler, bizi karalamaya çalışanlar çok. Elleri hiçbir iş tutmayan bu insanlar, yaptığımız köprülerin başında durmuş sabahtan akşama araba sayıyorlar. Kaç araba geçti, kaç kamyon geçti diye. O köprüler her geçen gün bulundukları bölgeleri nasıl kalkındırıyor, yatırımları, istihdamı nasıl artırıyor görmüyorlar. Kamu kaynaklarının yanı sıra Yap -İşlet-Devret modeli ile hayata geçirdiğimiz projelerimizi bir an önce hizmete alarak; kalkınma yolunda onlarca yıl kazanmış oluyoruz. Farkına varmıyorlar. Kısa bir süre sonra, üstün nitelikle inşa edilen bu eserler, eksiksiz şekilde bakım ve onarımı yapılmış bir halde teker teker kamuya devredilecek. Yani gelecek nesillerin malı olacak. Onu da hiç düşünmüyorlar. Türkiye dünyanın en işlek ticari koridorlarında hakimiyet kurmuş, lojistik açıdan süper güç olmuş, havada, karada, demiryolunda dünyanın köprüsü haline gelmiş. Bunları da hep duymamazlıktan geliyorlar. Peki bu projeler, bu yatırımlar olmazsa bu ülkenin sorunları nasıl çözülecek? Hepimizin dilekleri aynı ülkeye daha çok yabancı yatırım gelsin. İstihdam olanakları artsın. Türk lirasının değeri yükselsin. Gıda fiyatları ucuzlasın, Daha çok ihracat yapalım, daha çok turist gelsin. Gençlerimiz daha iyi eğitim alsın. Bunların hiç biri bir günde olmuyor. Biz bu hedeflere ulaşana kadar Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz, teşkilatımız, belediyelerimiz adeta uykuyu kendimize haram etmişiz. Biz bu köprüleri, bu tünelleri, bu havaalanlarını, bu limanları Türkiye'nin ekonomisini güçlü ve tam bağımsız hale getirmek, kalkınmayı doğudan batıya eşit olarak dağıtmak, gençlerimizi gelişmiş dünyadaki akranlarıyla aynı imkanlara kavuşturmak için yapıyoruz. Meyveyi, sebzeyi, buğdayı, eti daha uygun fiyata yiyelim diye dağlarımızı, ovalarımızı, yaylalarımızı dünya ile bağlıyoruz. Çiftçimizin imkanlarını genişletip, ürününü daha ucuza, daha hızlı, daha güvenli taşıması için yol yapıyoruz. Paramız değer kazansın, üretimimiz, ihracatımız, turizm gelirlerimiz artsın diye uğraşıyoruz. Bugün "ne gerek vardı" dedikleri her adım, koyduğumuz her taş, döktüğümüz her metre asfalt bir stratejik planın parçasıdır. Yarını bugünden kuran bir devlet aklının eseridir. Gençlerimiz, çocuklarımız bereket içinde huzurla yaşasın diyedir. Keşke muhalefetin sandığı gibi laf üretmekle bütün bu işler çözülseydi. Ama öyle değil. Bizler ömrümüzü halkımıza vakfettik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Bunları hak bilir, kadir bilir milletimize ve en önemlisi gençlere çok iyi anlatın değerli arkadaşlarım. Analara anlatalım, babalara anlatalım, esnafa, işçiye, öğretmene, doktora, çiftçimize anlatalım. Anlatalım ki bilsinler" ifadelerini kullandı.

19 yıldır Türkiye'nin gerçekleştirdiği ulaştırma ve haberleşme atılımı dünyanın gelişmiş ülkelerini dahi kendine hayran bıraktığını kaydeden Karaismailoğlu, mega projelerde uygulanan mühendislik yaklaşımları, teknik üstünlüklerin çok yakından takip edildiğini kaydetti. Türkiye'nin ulaşımın her modunda ve haberleşmenin her boyutunda dünya ile bağlarını kurduk ve sağlamlaştırdıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yaklaşık 931 milyar lira yatırımla, ekonomimizi canlandırdık, bütünsel kalkınmamıza dayanak olduk. Bu süreçte, karayollarımız dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi erişemediği standartlara ulaştı. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. 6 ilimiz bölünmüş yol ile birbirine bağlıydı, bugün 77 ili bölünmüş yol ile birbirine bağladık. Türkiye'yi baştan başa, güvenli ve konforlu otoyollarla kuşattık" diye konuştu.

Demiryolu reformunun meyvelerini vermeye başladığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Yatırımlarımız sayesinde Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Bugün İngiltere ile Çin'i bağlayan Yeni İpek Demiryolu'nun en büyük ve en önemli köprüsü olduk. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik ve hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Havayolları alanında Türkiye, THY ile bir dünya markası olurken, İstanbul Havalimanı sayesinde dünyanın transit merkezi haline geldi. Mavi Vatanımız üzerindeki hakimiyetimizi deniz yolları ve limancılık alanında çok boyutlu hamlelerle sağlamlaştırdık. Limanlarımızın her geçen gün sayısı artarken, gemi inşa sanayimizi güçlendiriyoruz. Haberleşme ve yayıncılık uydularımızdan 5A'yı sene başında yörüngesine fırlattık. Bugün ise 5B'nin fırlatılışı için gün sayıyoruz. Eş zamanlı olarak yerli ve milli uydumuz 6A'nın üretimi ne devam ediyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Bakü Tiflis Kars Demiryolu, Ordu Giresun Havalimanı, Ankara Niğde Akıllı Otoyolu ve Yüksek hızlı tren hatları gibi büyük projeleri başarıyla bitirdik ve hizmete sunduk. Yılın ilk günlerinde açılışını yaptığımız Kömürhan Köprüsü ile 16 ili birbirine bağladık. 2022 yılında hizmete açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayıma başladık. Malkara-Çanakkale Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Rize-Artvin Havalimanı, Ankara-İzmir ve Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hatları, Filyos Limanı, Kanal İstanbul gibi dev projelere de başarıyla devam ediyoruz. Saymakla bitmeyecek nice eseri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve bize aşıladığı hizmet aşkı ile hayata geçiriyoruz" dedi.

Çorum'a yapılan yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum'un ulaşım ve iletişim altyapısına çok önemli yatırımlar yaptık. Son 19 yılda bu alanda yaklaşık 5 milyar 274 milyon lira harcama yaptık. 2003'te sadece 59 kilometre bölünmüş yol var iken, 297 kilometre daha yol yaparak, bölünmüş yol uzunluğunu 5 kat artırıp, 356 kilometreye çıkardık. İldeki bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 406 kilometreye yükselttik. Çorum'u bölünmüş yollarla, Samsun, Kırıkkale, Amasya, Yozgat ve Sinop illerine bağladık. Şu an itibari ile de 2 milyar 985 milyon proje bedeli ile devam eden 12 karayolu projemiz bulunuyor. Bugün de İskilip Kavşağı, Hastane Kavşağı ve Çorum'da yapımı devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan Kırkdilim Tünelleri'nde incelemelerde bulunduk. Karayolu projelerimize ek olarak, Çorum'u hızlı tren ile tanıştıracak Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale demiryolu projemizin etüt proje çalışmaları da devam ediyor. Çağımızda asla ihmal edilmemesi gereken bir alan olan iletişim altyapısı konusunda da Çorum için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Fiber optik kablo uzunluğunu, bin 90 kilometreden 3.363 kilometreye çıkardık. Hızlı internet kullanıcısı yok iken, bugün Çorum'da 471 bin üstünde hızlı internet abonesi bulunuyor.24 adet PTT şubesini otomasyona açtık ve vatandaşımızın her türlü bankacılık hizmetine erişebileceği PTTBANK haline getirdik. Ak Parti'nin hizmet kültüründe "yol" medeniyetin ve kalkınmanın simgesidir. Yollar akarsu gibi geçtikleri yere hayat katar. İstihdama, üretime, ticarete, turizme canlılık getirir. Bu yüzden emin olunuz ki Çorum'da attığımız her adım yakın gelecekte kat be kat kazanım olarak geri dönecektir. Dünya tarihinde büyük izler bırakan Hitit Uygarlığı'na başkent olmuş Çorum'un kıymetini bizler de bilmek zorundayız. 21. Yüzyılda, şehrimizin bu büyük potansiyelini gerçekleştirmek bizlerin vazifesidir. Çorum'un gelecek hedeflerini birlikte istişare edelim, atılacak adımları birlikte atalım. Çorumluların derdini birlikte dinleyelim, ihtiyaçlarını birlikte anlayalım ve en hızlı şekilde bütün eksiklerini birlikte tamamlayalım. Zira, bugüne dek yekvücut halinde, birlikte düşünüp, birlikte hareket ederek elde ettiğimiz başarılarla halkımızın gönlünde taht kurduk" şeklinde konuştu.

(Muhammed Muttalip Yalçın - Bülent Özkaleli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Can Altıntaş