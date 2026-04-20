Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi

Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar için belirlenen 2026 yılı fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.

Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Arpaguş, "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini; yurt içinde kestirmek isteyenler için 18.000 TL, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 7.000 TL olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

BAĞIŞ KANALLARI DA AÇIKLANDI

Bağışların il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceği ifade edildi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ile bulundukları ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini teslim edebilecekler.

SON TARİH 27 MAYIS

Organizasyona ilişkin takvimi de açıklayan Arpaguş, "Vekaletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir" uyarısında bulundu.

500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerdar null:

neye dayanarak hangi nedenlerden yurt dışı 7 bin yurt içi 18 bin

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

TSP parası , sabaha kadar açıktı kullansaydın bedeli .

