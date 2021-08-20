Bakan Karaismailoğlu: "Afet olduğunda etkilenmeyecek yapılar inşa edeceğiz"
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Bakan Karaismailoğlu: "Afet olduğunda etkilenmeyecek yapılar inşa edeceğiz"

Bakan Karaismailoğlu: 'Afet olduğunda etkilenmeyecek yapılar inşa edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, afet olduğu zaman etkilenmeyecek yapılar inşa edeceklerini belirterek, "Ayancık'ta yeni köprü yapımına başlıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, afet olduğu zaman etkilenmeyecek yapılar inşa edeceklerini belirterek, "Ayancık'ta yeni köprü yapımına başlıyoruz. Yeni köprüler hem kemer formunda olacak hem de bu ayak açıklıkları mevcudun en az 2 katı genişliğinde olacak" dedi.

Selde tahrip olan 2 köprünün yerine Ayancık ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'nün kurulumu gerçekleştirilmişti. 2 gün sonra bugün ise ikinci bir köprü daha Ayancık şehir geçişini sağlamak üzere hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yenileri yapılana kadar geçici olarak hizmet verecek köprünün açılışını gerçekleştirerek ilk geçişi yaptı.

Afetten sonra yaşanan ulaşım problemlerinin Ayancık'ta bu açılışla birlikte çözüldüğünü dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Hayatı normale döndürmek için 9 günde çok büyük aşamalar kaydettik. Karadan, denizden, havadan bütün ulaşım sistemlerimizi vatandaşımızın hizmetine verdik. Sinop'ta biliyorsunuz bu afette şehir geçişini sağlayan 2 köprümüz tahrip olmuştu. Bunlar karşılık birinci köprümüzü 2 gün önce açmıştık. Ulaşım imkanını kısmen de olsa sağlamıştık. Ama bunun yeterli olmadığını gördük. Daha 2 gün bile olmadan ikinci geçişimizi de artık hizmete vermeye başlayacağız. Artık ulaşım açısından Ayancık'ta hiçbir problem olmayacak. Yaya geçişi olarak da sanayinin oradan yaya geçişini açtık" diye konuştu.

Ayancık'ta hayatı normale döndürmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Adil Karaismailoğlu, "Bütün temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Ayancık Devlet Hastanesi de artık poliklinik hizmeti vermeye başladı. Oradaki işlemimizi tamamladık. Temizlik işlemlerimiz de bir taraftan devam ediyor. Sanayi tesisinde ufak tefek işlerimiz kaldı. Babaçay'da işlerimiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız orada güçlü bir şekilde girdi. Konteyner kentimizi tamamlıyoruz. Bunların planları yapıldı. Kastamonu Bozkurt'ta da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hızlı bir şekilde aksiyon aldı. Yeni konutların da yapımına hemen başlıyorlar" şeklinde konuştu.

Yeni köprüler için hesapların afeti göze alarak yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Tahrip olmuş köprü burada. Bir tane de hemen arkamızda var. Bunları hemen kısa sürede kazıklı sistem projeli olarak yapacağız. Projeleri hazır, şimdi kazık makineleri yolda. Birazdan başlayacaklar. Tabii, bu hem kemer formunda olacak hem de bu ayak açıklıkları bunun en az 2 katı genişliğinde olacak. Daha da yükselteceğiz bunları. Afetleri gördükten sonra bu hesapları artık farklı yapıyoruz. Temennimiz böyle afetlerin olmaması ama olduğu zaman da etkilenmeyecek yapılar üstleneceğiz" ifadelerini kullandı.,

(Ünsal Karka – Furkan Abrek Ünal/İHA)

Bakan Karaismailoğlu: 'Afet olduğunda etkilenmeyecek yapılar inşa edeceğiz'
Bakan Karaismailoğlu: 'Afet olduğunda etkilenmeyecek yapılar inşa edeceğiz'
Bakan Karaismailoğlu: 'Afet olduğunda etkilenmeyecek yapılar inşa edeceğiz'
Bakan Karaismailoğlu: 'Afet olduğunda etkilenmeyecek yapılar inşa edeceğiz'
Bakan Karaismailoğlu: 'Afet olduğunda etkilenmeyecek yapılar inşa edeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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