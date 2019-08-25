25.08.2019 20:29

Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü açıldı

MUŞ - Muş'ta 17 dönüm alan üzerine inşa edilen Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerine eğitim öğretim verecek olan Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü yoğun katılımla hizmete açıldı.

Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesinde 20 milyon TL'ye mal olan 41 derslikli "Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü" tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "İyi hizmeti biz Türkiye'nin her noktasına götüreceğiz. Çünkü eğitimin bir bireyin hayatında, toplumun hayatında, ülkenin hayatında, dünyanın değişiminde neleri yaptığını, neleri yapabileceğini 43 yıldır eğitimle uğraşan birisi olarak çok iyi biliyorum" dedi.

"Türkiye'de 170 bin öğrenciye hizmet veriyoruz"

Kendisinin bir köylü çocuğu olduğunu hatırlatan Başkan Enver Yücel, "Ben bir köylü çocuğuyum. Benim hayatımı eğitim değiştirdi. Ben ilkokul, ortaokula giderken yolumuz yoktu. O koşullarda okula gittik. Sonra İstanbul'da okul okumaya geldim. O gün bu gün ben eğitim hayatı içerisindeyim. Türkiye'de 170 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Bu Avrupa'nın en büyük eğitim grubu oluşumuzu gösteriyor. Dünyada da sayılı büyük eğitim gruplarından birisiyiz. Biz tabi ki sadece büyük illerde değil, ülkemizin her noktasına gitmek istedik. Muş'ta görmüş olduğunuz kampüs, gelişmiş ülkelerde, Avrupa ve Amerika'daki eğitimle aynı eğitimi burada alacak. Oradaki akranları nasıl bir eğitim-öğretim alıyorsa Muş'taki bu çocuklarda bu eğitimi, kaliteli eğitimi, iyi eğitimi burada alacaktır. Dünyanın zengin ülkelerindeki çocuklar, daha doğrusu bütün dünya çocukları kaliteli ve iyi eğitimi alma hakkına sahiptir. Çünkü fakirin torununun da fakir olmaması için tek yol eğitimdir" ifadelerini kullandı.

Devletin son 10-15 yılda savunma sanayinden daha fazla yatırımı eğitime yaptığını hatırlatan Yücel, "Ülkemizde devletimiz eğitime çok büyük yatırımlar yapıyor. Nerdeyse 10-15 yıldır savunma sanayinden daha da çok yatırım eğitime yapılıyor. Genç bir nüfusuz ve bu genç nüfusu iyi eğitmek durumundayız. Bütün dünya ister Amerika olsun, ister Avrupa olsun, isterse Afrika'da geri kalmış bir lke olsun. Herkesin bu gün aradığı, konuştuğu konu; 'bu eğitim sistemi nasıl olacaktır.' diye. Çünkü dünya değişiyor, dünya çok değişiyor. Eğer siz çocuklarınıza, çocuklarımıza bu eğitimi veremiyorsak o zaman geride kalmaya, hep geride kalmaya mahkumuz. Biz dünyanın en iyi eğitim sistemlerini, dünyanın hiç kimseden eksik olmayan bizim çocuklarımıza da vermek durumundayız. 1071 Muş Kampüsü diyoruz. 1071 yılında bu topraklara geldik. Medeniyetimiz burada başladı." diye konuştu.

Yücel'in konuşmasının ardından Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü Kurucu Temsilcileri Serdal Arslan birer konuşma yaptı.

Daha sonra ise, Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü Kurucu Temsilcilerinden Bekir Gülsarı tarafından BUEK Başkanı Enver Yücel'e ok ve yay hediye edildi. Yapılan konuşmalar ve hediye takdiminin ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirilerek Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü'nün açılışı yapıldı. Açılış törenine; Muş Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü Kurucu Temsilcileri Serdal Arslan ve Bekir Gülsarı, eğitimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA