Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Erivan bir gece bedel ödeyebilir

Parti grubunda gündeme ilişki değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini belirterek "Erivan bir gece bedel ödeyebilir" dedi. Bahçeli'nin sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmayla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın amasız ve önkoşulsuz işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Bakü'yü hedef yapanlar, Erivan'ın da bir gece ansızın bedel ödeyeceğini ne akıllarından, ne de kabus dolu anılarından çıkarmamalılar. Dağlık Karabağ masada değil sahada, terör devleti Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır" dedi.