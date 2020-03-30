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Halkların Demokratik Partisi, Remziye Tosun, Milletvekili, Politika

Bahçeli'den HDP'li vekile sert sözler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırmasına ilişkin, "İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir...

30.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:10
Bahçeli'den HDP'li vekile sert sözler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırmasına ilişkin, "İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın mensuplarından gelen soruları yazılı olarak yanıtladı. Türkiye ve dünyayı tesiri altına alan 'korona virüs' salgını hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Sadece Türkiye değil, yekpare dünya görünmez bir canavarla, ölümcül bir mikropla her satıhta, her sahada biteviye savaşıyor. Tehdit yerel değil küresel, tehlike bölgesel değil genel. Bir virüs için yayılma, matematiksel olarak her bir hastanın hastalığı bulaştırdığı yeni insan sayısı olarak tanımlanabilir. Covid-19 hastalığı salgına dönüştü. Sınır ve eşik tanımıyor, ülke ve millet dinlemiyor. Zengin fakir ayrımı yapmıyor. Önüne gelen her bedene yuvalanıyor. Salgın küresel olduğuna göre mücadele yöntemi de küresel olmalı. Yani tüm insanlık ortak bir düşmana karşı kenetlenmeli, önyargılar bir yana itilip ortak akıl çemberinde buluşulmalı" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da önüne geçilecektir"

Bugüne kadar her salgının önüne geçildiğini, Covid-19'un da önüne geçileceğini kaydeden Bahçeli, "Her insan bir can taşıyor. Bizim anlayışımıza göre insan yaşamalı ki devlet yaşasın. Bundan mülhem de 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19'un da önüne geçilecektir. Buna hepimizin inanması büyük bir manevi sorumluluktur. İnsanlık bu felaket karşısında aciz ve çaresiz değildir. Türkiye olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Bundan asla kuşkum yoktur. En az kayıp ve hasarla virüs dönemini atlatacağız" dedi.

Bilerek veya bilmeyerek 'korona virüs' mücadelesini sekteye uğratmak isteyenlerin varlıklarının dikkatlerini çektiğini vurgulayan Bahçeli, şunları aktardı:

"Korku aşılamaya, endişe üretmeye, özellikle çabalayanların bulunması başlıca sorun, virüsten daha tehlikeli olan yalan ve uydurma haberlerle insanımızın uykularını kaçıranlar, bilhassa televizyon ekranlarında boy gösterip sosyal medya mecralarında cirit atıyor. Covid-19 hastalığının ülkemizdeki yayılma hızının Çin, İran ve İtalya'dan fazla olduğunu söyleyen zeka özürlülere, korku tacirlerine, musibet tellallarına şu birkaç gün içinde epey tesadüf ediyoruz. Toplam hasta sayımız 9 bin 217, hayatını kaybedenlerin sayısı da 131. Tehlikeyi ağırdan almıyorum. Ama hayatın diğer alanlarında, farklı bahane ve nedenlerden dolayı mesela cinayet, mesela doğal afetler ve trafik kazalarında hayatlarını kaybeden insanlarımızın sayısı ile Covid-19'dan vefat edenleri mukayese edersek bir kaşık suda estirilen fırtınayı da fazla zahmete girmeden teşhis edebiliriz. 2018'de her gün ortalama 3 bin 368 trafik kazası meydana gelmiş. Bu kazalarda ortalama her gün 19 kişi hayatını kaybetmiş. 2018'in tamamında 1 milyon 229 bin trafik kazası olmuş ve 6 bin 675 kişi hayata veda etmiş. 307 bin kişi de yaralanmış. 2019 yılında 418 bin trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 286 bin insanımız yaralanmış ve 2 bin 524 insanımız da hayatını kaybetmiş. Üstelik her gün ortalama 20 kişi olay anıyla sonrası dikkate alındığında trafik kazalarında can vermiş. O zaman Covid-19 salgınındaki karamsarlık neyin nesidir, bu karamsarlığı devamlı körükleyenler neye ve kime hizmet etmektedir, korkuya kapılmanın ne gereği vardır? Virüsü hafife alalım demiyorum, sadece korku ve kaygıya sur çekelim istiyorum."

"Ekranlarda sabitleşmiş sabit ve sözde yorumcular gafilce ortalığı dedikoduya boğuyorlar"

Vatandaşların televizyonlarda terör estiren, bilip bilmeden toplumun ruh sağlığına zarar veren, toplumsal psikolojiyi zedeleyen lekeli provokatörlere kulaklarını kapatması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "Hem evde kalalım, hem de asılsız iddiaları ciddiye almayalım. Her konunun uzmanı olur mu? Ekranlarda sabitleşmiş sabit ve sözde yorumcular gafilce ortalığı dedikoduya boğuyorlar. Bunlara tavsiyem evlerinden çıkmasınlar, ekranlardan da uzak dursunlar. Çünkü virüsten farksızlar ve hezeyan yayıyorlar. Cehalet diz boyu, bu sorun aynı zamanda milli güvenlik ve toplumsal sağlık sorununa dönüşmek üzere. Bunların alayı virüs uzmanı kesilmiş. Ne var ki durumları aynen şudur; uzaktan baktım yeşil türbe, yanına vardım estağfurullah tövbe. Ayıptır, günahtır, rezalettir" ifadelerini kullandı.

"İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir"

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Diyarbakır'ın Sur ve Yenişehir ilçelerindeki bazı mahallelerde 'korona virüs' salgınıyla ilgili yaptırdığı anonsa ilişkin ise Bahçeli, "Bu kepazeliğin, bu ihanetin neresini değerlendireyim? Sokakta iğrenç bir eylemin faili olan bu müfsit şahıs hem Kürt kökenli kardeşlerimin hem de Türkiye'nin asıl düşmanıdır. İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir. Bu ve benzeri fitneciler Covid-19'dan daha vahim bir tehdittir. Bu bozguncunun takipçisi olacağız" dedi.

"Evde kal ülkem, evinde kal milletim, gelecek için sevdiklerimiz için kurallara uyalım, birbirimize güvenelim"

Türkiye'nin Covid-19'u yeneceğinin altını çizen Bahçeli, "Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız. Acıda biriz, hastalıkta biriz. Sevinçte biriz, kederde biriz. Hiçbir vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir. Türk milleti dualı bir millettir. Su akacak yatağını bulacaktır. Ufkumuzu saran sis bulutu yakında dağılacaktır. Kabus bitecektir. Sağlık sistemimiz çok güçlüdür. Bugüne kadar yapılan yatırımlar boşuna değildir. Birlikte başaracağız. Covid-19'u yanımızdan yöremizden kovacağız. Diyorum ki evde kal ülkem, evinde kal milletim, gelecek için sevdiklerimiz için kurallara uyalım, birbirimize güvenelim. Nice büyük kavuşmalar için bugünleri biraz beklemeye alalım. Unutmayalım ki, Türk hekimleri şifadır, tecrübedir, kabiliyettir, fedakarlıktır, umuttur, bütün sağlık çalışanlarımız başımızın tacıdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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