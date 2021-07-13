Bağcılar Belediyesi'nden TGRT Haber sunucusu Sevda Türküsev'e ödül
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Bağcılar Belediyesi'nden TGRT Haber sunucusu Sevda Türküsev'e ödül

Bağcılar Belediyesi'nden TGRT Haber sunucusu Sevda Türküsev'e ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi 15 Temmuz programlarına bu akşam taksicilerin de katıldığı özel bir etkinlikle başladı.

Bağcılar Belediyesi 15 Temmuz programlarına bu akşam taksicilerin de katıldığı özel bir etkinlikle başladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte taksiciler de sahne aldı. Bağcılar Meydan'da buluşan taksiciler önce araçlarıyla 15 Temmuz koreografisi oluşturdu ardından konvoy halinde gittikleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Etkinlik kapsamında taksi sürücüleri, sağlık çalışanları ve müşterilerine karşı tutumları nedeniyle ödüllendirildi. Ödül alanlar arasında 20 yıldır taksicilik yapan iki çocuk annesi İlknur Yılmaz ve aracında 350 bin TL bulan ve parayı sahibine teslim eden İlyas Bak da bulunuyor. Programa AK Parti Milletvekili Hasan Turan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ve çok sayıda yönetici ile taksi dernekleri temsilcileri katıldı. Öte yandan sanat ve medya dünyasının önde gelen isimleri de programa katılarak 15 Temmuz etkinliklerine destek verdi.

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, "Darbeler ülkemizi zayıflatmak isteyen mihrakların başvurduğu silahlardan biri olmuştur. 2002'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dönem değişmişti. Gezi olaylarının ardından devletin içine yuvalanan FETÖ'cülerin 18-25 Aralık girişimleri ve yine akabinde 15 Temmuz hain darbe girişimi kalkışmalarıydı. Bu ülkede kendilerine göre bir düzen kurmaya kalktılar. Bu millet destansı bir başarıya imza attı. Bağcılar'da da birçok noktada Bağcılarlı hemşerilerimiz nöbet başındaydı. O gece Bağcılarımız 2 şehit vermişti. 251 şehidimizle birlikte onları ve 2 bini aşkın gazimizi de yine minnetle yad ediyoruz" dedi.

Programda gazeteci yazar ve TGRT Haber'de Erol Köse ile birlikte "Bilmediklerimiz" isimli programı sunan Sevda Türküsev de Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın elinden ödül aldı. 15 Temmuz'un ve demokrasinin her daim yanında olması nedeniyle ödüle layık görülen Türküsev "Bağcılar küçük bir Türkiye'dir. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın biz hep birlikte Türkiye'yiz sloganının en güzel örneklerindendir ve 15 Temmuz'da bu meydanları inlettiniz başkanım. Cemil Meriç'in dediği gibi bu hilal ile haçın savaşıdır. Kıyamete kadar bitmeyecek ama biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletiyiz ilelebet vatanımıza bayrağımıza ezanımıza sahip çıkacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi'nden TGRT Haber sunucusu Sevda Türküsev'e ödül
Bağcılar Belediyesi'nden TGRT Haber sunucusu Sevda Türküsev'e ödül
Bağcılar Belediyesi'nden TGRT Haber sunucusu Sevda Türküsev'e ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: 'Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.'
Erdoğan: "Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır."
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