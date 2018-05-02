Bafra'da "1929-1950 Yılları Arasında Ulusal Gazetelerde Bafra Haberleri" Sergisi

Samsun Bafra Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında "1929-1950 Yılları Arasında Ulusal Gazetelerde Bafra Haberleri" sergisi açıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yılmaz ve Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Kaya ile birlikte 1929-1950 yılları arasında ulusal gazetelerde çıkan Bafra haberlerinin derlendiği resim sergisi Kaymakam Ali Fuat Türkel ve Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından bir AVM'de açıldı. Sergiye katılan misafirlere Prof. Dr. Cevdet Yılmaz ve Doç. Dr. Mutlu Kaya resimler hakkında bilgi verdi.

Sergi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, "Bafra'nın yakın geçmişini ele almak üzere bir sergi vesilesiyle bulunuyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1927-28'lerde kurulan Bafra kereste fabrikası, bu Bafra kereste fabrikasının Vezirköprü'den ırmak yolu ile tomruk ihtiyacını karşılaması, fabrikada işlenmiş kerestenin buradan demir yolu hattıyla Engiz'e ulaştırılması, bu konuları ele almaya çalıştım. Özellikle Bafra'nın yakın geçmişinde iktisadi başarıların ve başarısızlıklarını konu alarak yakın geçmişi aydınlatmak, gelecekle ilgili daha verimli daha başka ne yapılabilir. Geçmişten alacağımız dersler nelerdir. Bunları, eldeki bilgileri yayın haline getirerek ortaya koymaya çalıştık. Böylece en az 70-80 yıllık geçmişi de bilirsen, onlardan da çıkaracağımız dersler var" dedi.

Başkan Zihni Şahin ise yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'in ilk döneminde yapılan çalışmaların basına yansımasını çok güzel bir şekilde hocalarımız sergilemişler. Geçmişi yad etme, o günlerdeki kullanılan teknolojinin de basındaki çıkan haberlerle bir çok bilgi edinmiş bulunduk. Sergideki resimlere baktığımızda sosyal hayat, ticari hayat olsun o zamanlarda çok canlı. Bafra ilçe ama o zamanda şehir görünümünü arz etmiş. Basında hiçbir zaman eksik olmamış. Baframızın potansiyelleri o zamanda var, şimdi de var. Bu varlık bizim için büyük bir kazanç. Bundan sonra da Baframızın kalkınması, gelişmesi anlamında kaymakamımız, sivil toplum, siyaset hep birlikte elimizden gelen bütün gayreti yapacağız. Bafra hak ettiği yerlere gelecektir" diye konuştu.

Kaymakam Ali Fuat Türkel ise, "Sergiyi hazırlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bize nostaljik bir gezi yaptırdılar" şeklinde konuştu.

Sergiye ayrıca Bafra Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Çamaş, İsmail Kurt, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Kızılay Bafra Şube Başkanı Osman Genç, daire amirleri ve davetliler katıldı. - SAMSUN