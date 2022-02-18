Son dakika haberleri | Babasının alacağını silahla isteyince 19 yıl hapse çarptırıldı- Yeniden

BURSA (DHA) - BURSA'da, babasına 16 bin lira borcu olan Hamza Akmaz'ı (40) silahla tehdit edip, iç çamaşırıyla yanındaki arkadaşı Ömer K.'ye (22) fotoğraflarını çektirdiği, borç belgesi imzalatıp kredi kartından para çektiği iddiasıyla tutuklanan Cüneyt Kasap (40) 19 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Tutuksuz yargılanan Ömer K.'ye ise 15 yıl hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl ağustos ayında, Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Kalıp işleriyle uğraşan Cüneyt Kasap, komşu iş yerinin sahibi Hamza Akmaz ile birlikte yemek yedi. Alkol alan Kasap, iddiaya göre babasına 16 bin lira borcu olduğunu öne sürdüğü Akmaz ile tartıştı. Yemeğin ardından Kasap, Akmaz'ı otomobiline bindirip, onun iş yerine götürdü. Cüneyt Kasap, Akmaz'ın iş yerindeki bilgisayar ve monitörleri silah zoruyla gasbetti. Cüneyt Kasap, daha sonra Akmaz'ı evine götürdü. Kasap, telefon açtığı komşusu Ömer K.yi da eve çağırdı. Cüneyt Kasap, arkadaşına iç çamaşırlarıyla cep telefonuyla fotoğrafını çektirdiği Akmaz'dan, 18 bin TL ve 5 bin dolar borcu olduğu yazılı imzalı belge aldı. Alıkoyduğu Hamza Akmaz'ın üzerinde bulunan ablasına ait banka kartından 7 bin 30 lira para çektiren Cüneyt Kasap, daha sonra onu bu kez kendisine ait iş yerine götürdü. Akmaz, cep telefonuyla Kasap'ın babasına mesaj atıp yardım istedi. Beyazıt Kasap'ın iş yerine gelmesiyle kurtulan Hamza Akmaz, polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu. Ömer K.'yi bir süre sonra ara kararla tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Cüneyt Kasap'a 'yağma', 'hürriyeti tahdit' ve 'hakaret' suçlarından 19 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ömer K. ise 'yağma' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Ömer K. de Yargıtay'ın kararı onaması halinde tutuklanarak cezaevine gönderilecek.