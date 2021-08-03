Azra'yı vahşice öldürüp parçalara ayırdı! Caninin yakınlarından şaşırtan sözler

Günlerdir aranan üniversite öğrencisi Azra, ormanlık alanda ölü bulunmuştu. Çapraz sorguda işlediği cinayeti itiraf eden zanlı Mustafa Murat Ayhan, "Yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma yaşandı, boğarak öldürdüm. Daha sonra banyoda parçalara ayırıp ormanlık alana gömdüm" diyerek korkunç anları anlattı. Bu vahşete sebep olan Ayhan'ın son derece saygın bir hayat sürdüğü öğrenildi. Zanlının yakınları kendisinin son derece naif olduğunu, kadınlara karşı kibar davrandığını söyledi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek Kovid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, Haytaoğlu'na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başladı.

ABLASIYLA TARTIŞTI

Tartışma sırasında Haytaoğlu, ablasına "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu, telefonda, ablasına "Kafede koronavirüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.

İLK İFADESİNDE "BİLGİM YOK" DEDİ

Baba Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.

EKİPLER TİTİZLİKLE ÇALIŞTI

Antalya emniyetinin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.

ÇAPRAZ SORGUDA KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti. Ayhan'ın, ifadesinde Azra'nın ölümü üzerine paniğe kapıldığını cesedi banyoya götürerek bıçakla parçaladığını da anlattığı kaydedildi.

VÜCUDUNA JİLETLE ADINI YAZMIŞ

Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" dedi.

Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.

YAKINLARI TARAFINDAN ÇOK NAZİK OLARAK BİLİNİYOR

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Murat Ayhan (48) çevresinde saygın bir işadamı olarak biliniyor. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi'nin Yönetim Kurulu'nda sayman olarak da görev yapan Ayhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun. İnşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Ayhan, yakınları tarafından çok nazik ancak bir o kadar da içine kapanık biri olarak tanınıyor.

GÖSTERİŞİ SEVDİĞİ SÖYLENDİ

Ayhan'ın ekonomik geliri çok iyi, gösterişi ve marka giyinmeyi seviyor, iyi restoranlarda yemek yiyor. Kullandığı araç ve oturduğu muhit de ekonomik gelirinin yüksek olduğuna dair en büyük kanıtlar arasında. Yakın çevresi aile ilişkilerinin de sorunsuz olduğunu vurguluyor.

CİNAYET HABERİNE ŞAŞIRDILAR

Hürriyet'in haberine göre, Ayhan'ın kadınlarla olan ilişkileri de çok iyi. Zanlının iki kadın arkadaşı Ayhan'ı, "İltifatı sever ancak göz teması kurmazdı" diye tarif eetti. Ayhan'la birlikte emlak sektöründe çalışan Ş.Ş. de "Cinayet haberine şaşırdık. Kendisi bazı konularda çok takıntılı bir insan. Ancak şu ana kadar şiddet eğilimi olduğunu düşündürtecek hiçbir olaya şahit olmadım. Kadınlara iltifat etmeyi severdi ama göz teması kurmazdı" dedi.

"HALA ŞOKTAYIZ"

Ayhan'la 4 dönem görev yapan İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, "Hâlâ şoktayız. Mustafa Bey son derece naif bir insan. Şu ana kadar hiçbir şekilde sinirlendiğine bile şahit olmadım. Ama yaptıkları hiçbir şekilde kabul edilemez. Üyelikten çıkarılması için süreci başlattık" diye konuştu.