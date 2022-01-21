Aziz son bölüm full HD izle! Aziz 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türklerin azimli direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken, Aziz Türk milletini arkasına alarak pes etmeyeceklerini gösterir.

Türklerin bu kararlı ve cesur duruşu üzerine Pierre bütün gücünü kullanmaya karar verir. Tüm bunlar yaşanırken Aziz sadece Efnan'ın sevgisiyle nefes almaktadır.

Ancak bu durumu hazmedemeyen Dilruba, Efnan'ı Aziz ile olan geçmişiyle yaralamak ister. Aziz çetin bir mücadelenin içindeyken, Efnan'a olan aşkının bir kez daha sınandığına tanık olacağız…

AZİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aziz her Cuma günü saat 20:00 'da Show TV 'de yayınlanıyor.

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AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 9. Bölümünde; Tüm gerçekleri öğrenen Aziz, Galip'in karşısına geçip hesap sorar. Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına, karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır. Aziz'in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? İmkansızlıklar imkan yaratırken, aşk da sessiz kalmayacak, aşk ve değerler baş kaldıracak.

Aziz son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır. Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Aziz'in köylü bir halıcı kız olan Efnan (Simay Barlas) ile tanışması sonrasında hayatı değişecektir. Zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulan Aziz, Mustafa Kemal Atatürk'ün de desteğiyle Antakya'da milli mücadele ruhunun oluşmasında büyük rol oynayacaktır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Edip Payidar'ın oğlu. Gerçek aşkını ve kendini bularak Hatay'ın yeniden ana vatana katılmasında etkin rol oynar.

Dilruba (Damla Sönmez) - Aziz'in ilk aşkı, Paşazade torunu. Daha sonra Adem Payidar ile evlenmiştir.

Efnan (Simay Barlas) - Halıcı bir köylü kızı. Hayatının aşkı Aziz ile tanışmış ve onu daima mücadelesinde desteklemiştir

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi. Adem ve Maksude'nin babası, Aziz'in amcasıdır.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'da görev yapan Fransız delege. Zamanla Efnan'a aşık olacaktır ve Aziz ile birçok konuda husumetleri olacaktır.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın tek oğlu. Aziz şehri terk edince Dilruba ile nişanlanmış ve sonrasında evlenmiştir.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu) - Edip Payidar'ın gayri meşru oğlu.

Handan Payidar (Ayten Soykök) - Galip Payidar'ın eşi, Dilruba'nın annesi.

Nigar Payidar (Füsun Demirel) - Payidarların halası.

Hatice Ana (Meral Çetinkaya) - Oğlu Zülfikar'ın ölümünden sonra tek umudu Aziz olmuştur. Fransızlardan nefret eder.

Azime (Suzan Kardeş) - Aziz'in çiftliğinde çalışan hizmetli. Cemo'nun karısıdır.

Mustafa (Baran Akbulut) - Aziz'in atölyesinde çalışır, karısını kaybetmiştir ve 5 oğlu vardır. Maksude'ye aşıktır.

Maksude Payidar (Elif Sönmez) - Galip Payidar'ın kızı. Adem Payidar'ın kardeşi. Mustafa'ya aşıktır.

Cemal - Cemo (Cenan Çamyurdu) - Aziz'in çiftliğinde çalışan hizmetli. Azime'nin kocasıdır.

Selahattin (Haydar Köyel) - Kenan'ın dayısıdır, meyhanesi vardır. Gizliden Aziz ile Ankara'nın bağlantısını kurar.

Aslan (Berkay Akın) - Galip Payidar'ın evinde çalışan kahya.

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