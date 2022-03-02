Aziz full HD bölüm izle! Aziz 16. bölüm tek parça izle! Aziz son bölüm neler oldu?

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Babasını Pierre'in öldürdüğünü Galip'ten öğrenen Aziz intikam için harekete geçerken Hatice Ana'nın "Durduramadım onu…" sözleri gerilimi giderek artırıyor. Aziz ve Pierre'in karşı karşıya geldiği tanıtımda Aziz'in intikam sözleri üzerine Fransua'nın şoke olmuş ifadesi akıllara "Aziz, Pierre'i öldürdü mü?" sorusunu getiriyor.

AZİZ FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Murat Yıldırım : Aziz Payidar

Damla Sönmez : Dilruba

Simay Barlas : Efnan

Ahmet Mümtaz Taylan : Galip Payidar

Fırat Tanış : Delege Pierre

Güven Murat Akpınar : Adem Payidar

Eren Hacısalihoğlu : Kenan

Füsun Demirel : Nigar Payidar

Meral Çetinkaya : Hatice Ana

Suzan Kardeş : Azime

Ayten Soykök : Handan

ElifSönmez : Maksude Payidar

Baran Akbulut : Mustafa

Cenan Çamyurdu : Cemal

Haydar Köyel : Selahattin

Berkay Akın : Aslan

AZİZ 16. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ!

AZİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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