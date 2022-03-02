Aziz full HD bölüm izle! Aziz 16. bölüm tek parça izle! Aziz son bölüm neler oldu?
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Babasını Pierre'in öldürdüğünü Galip'ten öğrenen Aziz intikam için harekete geçerken Hatice Ana'nın "Durduramadım onu…" sözleri gerilimi giderek artırıyor. Aziz ve Pierre'in karşı karşıya geldiği tanıtımda Aziz'in intikam sözleri üzerine Fransua'nın şoke olmuş ifadesi akıllara "Aziz, Pierre'i öldürdü mü?" sorusunu getiriyor.
AZİZ FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Murat Yıldırım : Aziz Payidar
Damla Sönmez : Dilruba
Simay Barlas : Efnan
Ahmet Mümtaz Taylan : Galip Payidar
Fırat Tanış : Delege Pierre
Güven Murat Akpınar : Adem Payidar
Eren Hacısalihoğlu : Kenan
Füsun Demirel : Nigar Payidar
Meral Çetinkaya : Hatice Ana
Suzan Kardeş : Azime
Ayten Soykök : Handan
ElifSönmez : Maksude Payidar
Baran Akbulut : Mustafa
Cenan Çamyurdu : Cemal
Haydar Köyel : Selahattin
Berkay Akın : Aslan
AZİZ 16. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ!
Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.