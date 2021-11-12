Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Aziz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 3. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz 3. bölüm fragmanı çıkmadı.

AZİZ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 2. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Dilruba ile Efnan'ın karşı karşıya geldiği anların merak uyandırdığı tanıtımda Dilruba, Adem ile nişanlanıyor. Nişan törenine giden Aziz, "Bundan sonra toprağımda, işimdeyim. Varsa yüreği yeten çıksın karşıma!" sözleriyle herkese meydan okurken Pierre'in tepkisi dikkat çekiyor. Dilruba'nın Dereboyu Köyü'ne gönderdiği haber merak konusu olurken, babasından ve köyünden kaçan Efnan'ın izi bulunuyor.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in ekrana gelen ilk bölümünde; Antakya'nın en büyük halı üreticisi ve Payidar ailesinin büyük oğlu Aziz Payidar'ın refah ve ışıltı dolu hayatı Fransız güçleri komutanı Pierre'in oğlu Andre'yi öldürmesiyle altüst oldu. Aziz, Andre'nin bir köylü kızına saldırdığını görünce kızı kurtarabilmek için onu vurdu. Bu olay üzerine Aziz, babasının ısrarıyla şehri terk etmek zorunda kaldı. Mal taşıyan bir kervan ile şehirden ayrılan Aziz, bir süre sonra kervana yapılan bir saldırıda yaralandı. Herkes Aziz'in öldüğünü düşünürken Aziz, 2 yıl sonra Antakya'ya geri döndü. Ancak döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildi. Babası ölmüştü, ellerindeki her şey satılmıştı. Büyük aşkı Dilruba ise kuzeni Adem ile nişanlanmıştı. Aziz'in gelişi Antakya'da büyük ses getirirken Dilruba'nın hayatını da tamamen etkiledi. Çünkü Dilruba, gerçek aşkı Aziz'le birlikte olmak istiyordu ancak maddi durumlarının kötüye gitmesi, annesi ve Galip Payidar'ın evlenecek olması bu kavuşmanın önündeki engeldi. Dilruba her şeye rağmen Aziz'e bir mektup yazarak onunla olmak istediğini söyledi. Mektup Aziz'in eline ulaştı. Aziz, Dilruba'ya gidip gitmeyecek mi diye merakla beklenirken köylü kızı Efnan'ın mücadelesi Aziz'in karşısına çıktı. Efnan, babası ve babasının zorla onu verdiği adamdan kaçmaya çalışıyordu. Bu sırada onu gören Aziz, Efnan'a yardım etti. Erkek kılığında kaçan Efnan, Aziz'in yardım elini tuttu. Finalde Dilruba, mektupta yazdığı yere Aziz'i görme umuduyla giderken karşısında Adem'i görünce şoke oldu. Aziz ise bu sırada erkek kılığında kaçan Efnan'ı kurtarmaya çalışıyordu. Efnan eve geri dönmemek için nehre atladı. Aziz de peşinden onu kurtarmak için atladığında karşısında güzel bir köylü kızı buldu. İkisinin bu karşılaşmasının ardından olacaklar şimdiden merakla bekleniyor. İzleyicinin merak ettiği bir diğer konu ise, "Dilruba, büyük aşkı Aziz'e kavuşabilecek miydi?"

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Azime (Suzan Kardeş)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Cemal (Cenan Çamyurdu)

Selahattin (Haydar Köyel)

Aslan (Berkay Akın)

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