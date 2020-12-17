Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi
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Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi

17.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:08
Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi

Ermenistan'da askerlerin Azerbaycan tarafından esir alındığı haberleri iç karışıklığa yol açtı. Kayıp askerlerin yakınları başkent Erivan'da bulunan Savunma Bakanlığı önünde toplandı ve kapıyı kırarak binaya girdi.

Dağlık Karabağ savaşının sona ermesinin ardından ilk kez ateşkesin bozulduğu Hadrut çevresindeki çatışmanın detayları ortaya çıkarken, bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Bölgeye yerleşen Rus barış güçleri, 13 Aralık'ta haritayı değiştirip bir gün sonra Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerini Azerbaycan'da gösteren eski haline çevirdi.

Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi

BBC, Rus yetkililerin harita değişikliği hakkında yorum yapmadığını ancak Azerbaycanlı milletvekillerinin söz konusu değişikliği eleştirdiğini aktardı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlalinin endişe verici olduğunu ancak çok çabuk çözüldüğünü söyledi.

Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi

"BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİ İÇİN YÜK"

"Bu barış gücü askerleri için ek bir yük" diyen Peskov'a göre, taraflarla derhal temasa geçildi. Peskov, RIA Novosti'nin bildirdiğine göre, mevcut durum hakkında çok az şey bilindiğini de dile getirdi.

Hocavend'e bağlı iki köy çevresindeki çatışmaların ardından, Ria Novosti yerleşimlerin Azerbaycan özel kuvvetlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu. Azerbaycan medyası, 10 Kasım anlaşmasına göre boşaltılması gereken köylerdeki Ermeni milislerin Azerbaycan özel kuvvetleri tarafından temizlendiğini aktardı. Ermenistan medyası ise, Hadrut çevresindeki Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerinde yaşayan Ermeni işgalcilerin tahliye edildiğini ve köylerin iadesinin tamamlandığını yazdı.

Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi

ASKERLERİN KAYIP OLDUĞU AÇIKLANDI

Medyadaki haberlere göre, köye gelen Rus barış güçleri Azerbaycan tarafı ile görüşmeler yürüttükten sonra bölgeden ayrılıp Hankendi'ye gitti. Çatışmalardan günler sonra ise detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ermenistan tarafı, Çarşamba sabahı Köhne Tağlar ve Çaylaggala çevresindeki mevzilerde bulunan askerlerle irtibatın kaybolduğunu açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, çok sayıda askerin gece yarısından bu sabaha kadar arandığını bildirdi.

Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi

ASKERLERİN ESİR ALINDIĞI FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Gerçek ise 160 kadar Ermenistan askerinin esir alındığıydı. Hadrut çevresinde Azerbaycan ordusu tarafından esir alınan askerlerin görüntüsü sosyal medyada yayınlandı. Fotoğraflarda askerlerin karlı bir arazide beklediği görülüyor. Ele geçirilen çok sayıda askeri kamyon ve diğer silahlar ise Azerbaycan tarafına nakledildi. Bu görüntüler de yine sosyal medyada paylaşıldı.

HARUTYUNYAN KABUL ETTİ

Günler sonra ilk kez savaş esirlerini taşıyan uçağın indiği havalimanında ortaya çıkan Ermenistan'ın bile tanımadığı kağıt üstündeki Dağlık Karabağ yöneticisi Arayik Harutyunyan, gün içinde askerlerin esir düştüğünü resmen kabul etti.

SAVAŞIN ARDINDAN İSTİFA ETMEYE HAZIR

Esir askerlerin bırakılması için Ruslarla birlikte çalıştıklarını belirten Harutyunyan, savaşın ardından istifa etmeye hazır olduğunu ancak birçok ciddi sebep nedeniyle görevini bırakamadığını savundu.

Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi

Öte yandan askerlerin esir alındığı haberi Ermenistan'da iç karışıklığa yol açtı. BBC kayıp asker yakınlarının başkent Erivan'da Ermenistan Savunma Bakanlığı önünde toplandığını ve bakanlığın kapısını kırarak binaya girdiğini duyurdu. Bakanlık önünde yaşananları ekrana getiren yerel medya ise, göstericilerin Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'la görüşmek istediklerini aktardı.

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