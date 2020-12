Ayvalık'ta kıyı erozyonu ürkütüyor

Ayvalık'ta kıyı erozyonu ürkütüyor - Erozyon nedeniyle evlerin her an denize kaymasından endişe ediliyor Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kıyı erozyonu nedeniyle Altınova Mahallesi Sahil mevkiindeki konutlar her an denize kayma riski ile karşı karşıya kaldı.