Aytuğ Atıcı kimdir? Aytuğ Atıcı kaç yaşında, nereli? Aytuğ Atıcı hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Aytuğ Atıcı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Aytuğ Atıcı kaç yaşında, nereli? Aytuğ Atıcı hayatı ve biyografisi! Aytuğ Atıcı kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Aytuğ Atıcı hakkında araştırmalar yapılıyor. Aytuğ Atıcı kimdir? Aytuğ Atıcı kaç yaşında, nereli? Aytuğ Atıcı hayatı ve biyografisi!

AYTUĞ ATICI KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Kasım 1964

Kaç yaşında: 56 yaşında

Nereli: Adana

Aytuğ Atıcı, oto tamircisi Şahap Bey ve ev hanımı Lütfiye Hanım'ın dört çocuğundan ilki olarak 23 Kasım 1964 yılında Adana'nın Akkapı semtinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini 1970-1981 yılları arasında Adana'da tamamlayan Aytuğ Atıcı, 1981 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak tıp eğitimine başladı ve 1987 yılında hekim oldu.

Evli olan Atıcı'nın, Göktuğ ve Doğa adında iki çocuğu vardır. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Çalışma hayatına 1987 yılında Kütahya'nın Sabuncupınar Köyü'nde sağlık ocağı tabibi olarak başladı. Buradaki görevini 1988 yılına kadar sürdürdü. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda asistan olarak göreve başladı. 1992 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu. Aynı yıl Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) Bilim Dalında yan dal ihtisasına başladı ve 1996 yılında Neonatoloji yan dal uzmanı oldu. 1996 yılında doçent oldu. 1997 yılında buradaki görevinden ayrıldı ve Adana'da Özel Seyhan Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi kurdu ve beş yıl süreyle yönetti.

1995 yılında İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi Sackler Tıp Fakültesi'nde, 1997 yılında ABD'de Columbia Üniversitesi Presbiterian Çocuk Hastanesi Neonatoloji-Perinatoloji Merkezi'nde ve 1998 yılında Japonya'da Osaka Tıp Merkezi ve Anne-Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü'nde mesleki eğitimler aldı.

2002 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda göreve başlayan ve burada da Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini kuran Aytuğ Atıcı 2003 yılında profesör oldu. Mersin Üniversitesi'ndeki görevlerini 2011 yılına kadar sürdürdü.

12 Haziran 2011 yılında yapılan genel seçimlerde CHP Mersin 1. Sıra Milletvekili adayı gösterildi ve 24. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM'ye seçildi. Aynı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Bingöl İli Gönüllü Milletvekilliğini de üstlendi.

7 Haziran 2015'de gerçekleştirilen milletvekili genel seçimleri öncesinde Mersin'de tüm üyelerin katılımıyla yapılan eğilim yoklamasında başarı elde ederek Milletvekili adayı gösterildi ve 25. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak yeniden TBMM'ye seçildi. Bu dönemde hükümetin kurulamaması nedeniyle, 1 Kasım 2015'de tekrarlanan seçimlerde 26. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM'ye üçüncü kez seçildi. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerinde kendi isteğiyle aday olmadı.

Milletvekilliği süresince TBMM Dış işleri, Sağlık-Aile-Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarında çalıştı. Parlamentolar Arası Birlik Grubu Üyeliği yaptı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Çölyak Hastalığını Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu ve "Mersin'e Sözüm Var" adlı bir seçim manifestosu ve proje kitabı yayınladı yayımladı.

Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu 27 Şubat 2020 tarihinde açıkladı ve "Reform Hareketi Manifestosu" adlı bir manifesto yayınladı.