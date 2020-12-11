Ayla konusu nedir? Gerçek hikayesi nedir? Ayla oyuncuları kimler?
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Ayla konusu nedir? Gerçek hikayesi nedir? Ayla oyuncuları kimler?

11.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:08
Ayla konusu nedir? Gerçek hikayesi nedir? Ayla oyuncuları kimler?

Ayla, yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in gerçekleştirdiği 2017 çıkışlı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı sinema filmidir. Ayla konusu nedir? Gerçek hikayesi nedir? Ayla oyuncuları kimler?

Ayla, yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in gerçekleştirdiği 2017 çıkışlı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı sinema filmidir. Ayla konusu nedir? Gerçek hikayesi nedir? Ayla oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

AYLA OYUNCULARI KİMLERDİR?

İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği (1950)

Çetin Tekindor - Süleyman astsubay (2010)

Kim Seol - Ayla (1950)

Lee Kyung-Jin - Ayla (2010)

Ali Atay - Ali astsubay

Taner Birsel - Binbaşı Fuat

Mehmet Esen - Albay Celal

Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut

Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun

Eric Roberts - Binbaşı General Coulter

Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali

Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği

Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage

Meral Çetinkaya - Nimet (2010)

Büşra Develi - Nimet (1950)

Sinem Öztürk Uslu - Gazeteci Özge

Ali Barkın - Pepe Muharrem

Burç Kümbetlioğlu - Celal

Duygu Yetiş - İclal

İlber Gürtunca - İlhan

Caner Kurtaran - Sadık

Damla Sönmez - Nuran

Kang Yeon Jeong - Ji-Min

Nilgün Kasapbaşoğlu - Ümmü Gülsüm Dilbirliği

Koray Ergün - Halit

Mine Teber - Nevsal

Esra Dermancıoğlu - Sebahat Dilbirliği

Claudia Kooij - Marilyn Monroe

Johnny Young - Teğmen Lee

Chaby Han - Sung Joon

Ayla konusu nedir? Gerçek hikayesi nedir? Ayla oyuncuları kimler?

AYLA KONUSU, GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?

Kore Savaşı sırasında Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Dilbirliği ile Koreli Eunja Kim'in gerçek yaşananlardan esinlenerek sinemaya uyarlanan filmidir.

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Sıra 5 yaşındaki küçük kıza isim vermeye gelince Süleyman Astsubay "ay gibi yüzü var zaten ay ışığında bulduk" diyerek Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye'ye dönmesi gerekmektedir. Devamında üst düzey kişilerin devreye girmesi ile Ayla Kore'deki Türk askeri misyonunca kurulmuş Ankara Okulu'na başlar. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay onu Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener fakat bir türlü Güney Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.

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