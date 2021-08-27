Aydınlı çiftçiler şok yaşadı, yakaladıkları hırsız çiftçilerden önce evine varıp yattı

Aydın'da çiftçilerin en önemli sorun ve sıkıntılarının başında hırsızlık olayları gelmeye başladı.

Aydın'da çiftçilerin en önemli sorun ve sıkıntılarının başında hırsızlık olayları gelmeye başladı. Mallarını korumak için adeta diken üstünde olan çiftçiler, suçüstü yakaladıkları hırsızların da şikayetçi olanlardan önce salıverilip evlerine gittiğini belirterek uygulanan adalet sistemine ve yetkililere sitem ettiler.

Dün Efeler İlçe Merkezi'ne bağlı Eğrikavak Mahallesi'nde incir çalarken çiftçiler tarafından suçüstü yakalanıp malzemeleri ile jandarmaya teslim edilen hırsızlık şüphelisi, savcılığın talimatıyla salıverilince malları çalınan vatandaşlardan önce evine vardı.

Olay Efeler ilçesi Eğrikavak mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cevdet Kılınç'a ait incir bahçesinden sürekli incir hırsızlığı olayı yaşanması üzerine inciri ortakçı olarak işleyen Vahdettin Kılınç, bahçede yatıp kalkmaya başladı.

Dün hasat edilen incirleri kuruması için seraya yerleştiren Vahdettin Kılınç, ailesiyle birlikte geceyi bahçede geçirdi. Sabah olunca yeniden incir toplamaya başlayan Kılınç ve ailesi dinlenmek için çardakta otururken, bir gün önce toplayıp seraya döktüğü incirleri birinin çaldığını fark etti. Sera içindeki incirlerin en kalitelilerini yanında getirdiği sepete dolduran şüpheliyi yakalayan Vahdettin Kılınç, olayı jandarmaya bildirdi.

Sera içinde suçüstü yakalanan hırsızı daha öncede defalarca bahçe içinde gördüğünü fakat hiç birinde suçüstü yakalayamadığını söyleyen Vahdettin Kılınç, jandarma gelene kadar suçluyu elinden tutarak bırakmadı. Hasta olduğunu öne sürüp kendisinin jandarmaya teslim edilememesi için uzun süre yalvaran hırsızlık şüphelisi Adnan Ç. (54) tüm yalvarmalarına rağmen jandarmaya teslim edildi. Jandarma hırsızlık şüphelisi Adnan Ç'nin çalmak için sepetine doldurduğu incirleri Vahdettin Kılınç'a teslim etti.

"Bugüne kadar 500 kilonun üzerinde incirimiz çalındı"

Aynı bahçeden daha önce defalarca incir çalındığını kaydeden Vahdettin Kılınç, "Sürekli bahçeden incirlerimiz çalınıyordu. Fakat defalarca bahçede karşılaşmamıza rağmen bir türlü hırsızı suçüstü yakalayamıyorduk. Aynı şahıs geçen yıl çardakta otururken, elinde sepetle bahçeye geldi. Beni fark edince su içmek için uğradığını söyleyip buradan gitti. Bu şahısın Eğrikavak köyündeki hırsızlık olaylarını karıştığını duyduğumuz için şüpheleniyorduk fakat suçüstü yapamadığımız için bir şikayette bulunamıyorduk. Bugün suçüstü yakaladık ama hemen salıverildiği için bizden önce evine gitti" diyerek yaşadıklarına üzüldüğünü söyledi.

"Adalet istediler"

Suçüstü yakalanan ve çaldığı incirler ve hırsızlık için kullandığı sepetlerle birlikte jandarmaya teslim edilen Adnan Ç.'nin Savcılık kararı ile 'Sabıkası olmadığı' gerekçesi ile salıverilmesinin üzüntü verici olduğunu belirten çiftçiler "Hırsızlığı yapan kişinin ifadesi kendi bölgesinde alındı ve hırsız hiçbir şey olmamışçasına sepetlerini alıp gitti. Ancak bizler işi gücü bırakıp Aydın'a jandarma karakoluna gidip şikayetçi olup mesai harcıyoruz. Uygulama bu şekilde olunca da bölgede hırsızlık olayı artarak devam ediyor. İncir yapısı itibari ile üretimi yapılan bahçede kurutulması gereken bir ürün. Bunu da adalet sistemi 'Açıkta bırakılmış mal' olarak değerlendiriyor. İncirlerin çalındığına mı üzülelim hırsızın mağdurdan daha çok hak sahibi olduğuna mı üzülelim bilemiyoruz" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Yaşanan hırsızlık olayları yüzünden emeklerini korumak için ilkel şartlarda bahçelerde yatıp kalkmak zorunda kaldıklarını belirten çiftçiler "Hırsızlar çalışmadan keyif yaparken biz hem çalışıp hem zor şartlar altında yaşıyoruz. Ancak yaşadıklarımız bizi hayal kırıklığına uğratıyor" diye konuştular.

Jandarma gelene kadar sıkı sıkıya tuttuğu hırsızlık şüphelisini jandarma aracılığı ile adalete teslim ettiğini kaydeden Vahdettin Kılınç, "Hırsızı yakaladığımıza sevinmiştim. Ancak, araç içerisinde ifadesi alınan Adnan Ç.'nin tutuksuz yargılanması için serbest bırakıldığını görünce adeta şok yaşadım. Suçüstü yakalayıp adalete teslim ettiğim kişi benden önce evine gidip yattı" diyerek yaşadıklarına şaşırdığını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı