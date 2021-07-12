Aydın kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Aydın kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!
Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Aydın oldu. Peki, Aydın kurban kesim yerleri nerededir? Aydın kurban satış noktaları belli oldu mu? Aydın kurbanlık kesim bölgeleri! Aydın'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Aydın kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?
Aydın kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Aydın kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Aydın kurbanlık kesim yerleri 2021! Aydın kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...
AYDIN KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ
Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Aydın kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.
ÇAMLIDERE MAHALLE MEZBAHASI - ÇAMLIDERE MAHALLE MERKEZ KÜME EVLERİ NO: 1/A - 05364636479
BOZDOĞAN İLÇE MEZBAHASI - YENİ MAHALLE BENT BAŞI KÜME EVLERİ NO: 12 - 0256 414 23 96
EGE ET ENTEGRE TESİSLERİ - YOL BOYU MAH. ÇİNE/AYDIN - 0 256 729 1500
EGE ET ENTEGRE TESİSLERİ - YOLBOYU MAH. ÇİNE/AYDIN - 0 256 729 1500
EGE ET ENTEGRE TESİSLERİ - YOLBOYU MAH. ÇİNE AYDIN - 0 256 729 1500
MUSTAFA GEBEŞÇE - DAĞKARAAĞAÇ MAH. KÖY İÇİ MEVKİ - 0536 889 90 18
HALİL BİTİM - DAĞKARAAĞAÇ MAHALLESİ YOL ÜZERİ - 0542 361 21 54
BELEDİYE MEZBAHASI - HIDIRBEYLİ MAH. LOZAN CADDESİ ÜZERİ - 0256 563 01 20
HÜSEYİN AKKUŞ-ÖZEL - DAĞKARAAĞAÇ YOLU ÜZERİ - 0256 563 01 20
BELEDİYE KURBAN KESİM YERİ - YAYLALI MH TAVAS CAD. BELEDİYE MEZBAHASI - 0256 441 21 08
KAPALI PAZAR YERİ - YENİ MAH. - ...
KUŞADASI MERKEZ DEVA GÜREŞİ ARENASI - BAYRAKLIDEDE MAHALLESİ KUŞTUR MEVKİİ, KUŞADASI DEVE GÜREŞİ ARENASI - 0256 614 11 57
KUŞADASI BELEDİYE MEZBAHASI - DEĞİRMENDERE MAH. KİRAZLI YOLU CAD. 16/A KUŞADASI, AYDIN - 0256 614 11 57
DAVUTLAR MEZBAHASI - DAVUTLAR MAHALLESİ KUŞADASI/AYDIN - 0256 614 11 57
GÜZELÇAMLI MEZBAHASI - GÜZELÇAMLI MAHALLESİ BAŞÇEŞME CADDESİ KUŞADASI/AYDIN - 0256 614 11 57
BORAN ET GIDA ET VE HAYVANCILIK İŞLETMESİ - PAMUKÖREN MAHALLESİ - 02563792140
BELEDİYE MEZBAHASI - SÜMER MAHALLESİ - 5552864400
YENİ MAHALLE KAPALI SEMT PAZARI - SÜMER MAHALLESİ - 5552864400
YENİ MAHALLE KAPALI SEMT PAZARI - YENİ MAHALLE - 5552864400
KARAÇAY MAHALLESİ KARGOCULAR SOKAĞI - KARAÇAY MAHALLESİ - 5552864400
ZAFER MAHALLESİ BALIK PAZARI - ZAFER MAHALLESİ - 5552864400
ŞİRİN EVLER KAPALI SEMT PAZARI - ŞİRİNEVLER MAHALLESİ - 5552864400
TURAN MAHALLESİ KAPALI SEMT PAZARI - TURAN MAHALLESİ - 5552864400
SÖKE HAYVAN PAZARI - YENİCAMİİ MAHALLESİ ÇEVREYOLU ALTI ÇAY KENARI SÖKE AYDIN - 02565181236
ÇARŞAMBA PAZARI - YENİCAMİİ MAHALLESİ - 02565181236
TATİL PAZARI - CUMHURİYET MAHALLESİ - 02565181236
CUMARTESİ PAZARI - ATATÜRK MAHALLESİ - 02565181236
MANAVLAR İÇİ - KONAK MAHALLESİ - 02565181236
YENİKENT DOLMUŞ SON DURAK YANI - YENİKENT MAHALLESİ - 02565181236
HUZUR SİTESİ - ÇELTİKÇİ MAH. FAH. UYGUN TÜZEL İLKÖĞRETİM OKULU YANI - 02565181236
SULTANHİSAR BELEDİYE MEZBAHASI - HİSAR MAH. PORTAKAL SOK. NO:9 SULTANHİSAR/AYDIN - 0(256) 351 30 06 - 0(256) 351 32 43
ATÇA MAHALLESİ BELEDİYE MEZBAHASI - ATÇA MAH. DEVLET KARAYOLU ALTI NO:3 SULTANHİSAR/AYDIN - 0(256) 351 30 06 - 0(256) 351 32 43
SALAVATLI MAHALLESİ BELEDİYE MEZBAHASI - SALAVATLI MAHALLESİ SULTANHİSAR/AYDIN - 0 (256) 351 30 06 0 (256) 351 32 90
BELEDİYE ALANI - DOĞU MH. EŞREF OZAN CD. NO:71 - 5512350909
BUHARKENT - İSTASYON MAHALLESİ BÜYÜK MENDERES KENARI BUHARKENT/AYDIN - Tel : 0256 391 3005 Faks: 0256 391 3151
İNCİRLİOVA BELEDİYESİ MEZBAHANESİ - İSTİKLAL MAH.KENAN EVREN CAD.NO:185 İNCİRLİOVA-AYDIN - (0256) 585 12 24
BELEDİYE KAPALI PAZAR YERİ - YENİ MAHALLE/KARPUZLU AYDIN - 02567412211
ÜMİT ERTEN - KERİMOĞLU HAYVANCILIK TAR. İŞL. DALAMA CADDESİ KÖŞK/AYDIN - 0535 435 0148
ALİ TOKGÖZ - OVAKÖY MAHALLESİ SİNAN RESTORANT YANI KÖŞK/AYDIN - 0543 483 0466
YAKUP ER MANDIRASI - OVAKÖY MAH. VEZİROĞLU SK. KÖŞK/AYDIN - 0549 615 0946
DİDİM BELEDİYESİ - CUMHURİYET MAH. CUMHURİYET CAD.296 SK. - 0 256 811 26 60/21/11
UFUK DÖVER - AKKÖY MAHALLESİ BALAT YOLU BÖLMESİ - 0 532 234 30 49
AHMET AKÇANERİK - MERSİNDERE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:396/A - Tel: 0 544 811 38 06
YAKUP KARLIOĞLU - AKDENİZ SİTESİ YANI YÖRÜK KARDEŞLER - 0 546 741 07 05
MUSA UTKU - HİSAR MAH. BAYKALLAR ÇİFTLİĞİ YANI - 0 545 612 22 88
AHMET TAŞKIRAN - FEVZİPAŞA MAH. ATANAJ DERESİ NO:25 - 0 532 158 08 52
HARUN BAYKAL - HİSAR MAH. ABALI KAVŞAĞI 355/1 BAYKALLAR ÇİFTLİĞİ - 0 544 845 24 30- 0 543 935 89 86
BİLAL AYDINLI - TURİSTİK YOLU DENİZKÖY MAH. UĞURLU BALIK ÇİFTLİĞİ YANI 3040 ADA 25 PARSEL - 0 507 063 38 01- 0532 620 35 91
UĞUD ONARLI - EFELER MAH. SÖKE YOLU ÜZERİ NO:100 - 0 532 722 12 83
FATMA YILDIZ - CUMHURİYET MAH. VİNSAN ALTI KÜMEEVLER NO:12 - 0 536 411 30 93- 0 535 810 20 46
MUSTAFA KARLIOĞLU - AKBÜK MAH. KAZIKLI YOLU ÜSTÜ - 0 530 491 70 68
ÖZKAN KILIÇ - ÇAMLIK MAH. 501 SOK. NO:25/2 - 0 541 538 33 09
BAYAR YILDIZ - ALTINKUM MAH. POYRAZ CAD. 203 SOK. NO:1 - 0 553 811 09 30
AHMET KAFADAROĞLU - 75. SANAYİ SİTESİ ALTI KÜMEEVLER NO:16 - 0 541 213 12 09
OSMAN AKÇA - HİSAR MAH. ERA KÖMÜRCÜLÜK YANI - 0 544 470 83 02 - 0 542 826 65 21
ÖKKEŞ TUTAY - ÇAMLIK MAH. KARAKUYU CAD. 510 SOK. NO:75 D.1 - 0 545 637 83 89 - 0 543 693 34 14
KÖPRÜLÜ MAHALLESİ CİHANOĞLU CAMİİ - KÖPRÜLÜ MAHALLESİ CİHANOĞLU CAMİİ - 0
ZEYBEK MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI - ZEYBEK MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI - 0
MİMAR SİNAN MAHALLESİ EMİR SULTAN CAMİİ YANI - MİMAR SİNAN MAHALLESİ EMİR SULTAN CAMİİ YANI - 0
ILICA MAHALLESİ AYTER ALANI - ILICA MAHALLESİ AYTER ALANI FORUM YANI MÜZE ARKASI - 0
EFELER BELEDİYESİ ÇEŞTEPE HAYVAN PAZARI - ÇEŞTEPE HAYVAN PAZARI - 0
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AYDIN KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ
ÇAMLIDERE MAHALLESİ HAYVAN PAZARI - ÇAMLIDERE MAHALLESİ MERKEZ KÜME EVLERİ NO: 1/A - 05364636479
ÇİNE HAYVAN PAZARI - KIRKIŞIK MAH. YOL AYRIMI ÇİNE/AYDIN - 0256 711 6028
ÇİNE HAYVAN PAZARI - KIRKIŞIK MAH. YOL AYRIMI ÇİNE AYDIN - 0 256 711 6028
ÇİNE HAYVAN PAZARI - KIRKIŞIK MAH. YOL AYRIMI ÇİNE/AYDIN - 0 256 711 6028
ORTAKLAR HAYVAN PAZARI - PAZARKURAN MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ ORTAKLAR - 0256 563 01 20
MUSTAFA GEBEŞÇE - DAĞKARAAĞAÇ MAH. KÖY İÇİ MEVKİ - 0536 889 90 18
KIYMET AKKUŞ - DAĞKARAAĞAÇ MAHALLESİ - 0538 985 14 85
HALİL BİTİM - DAĞKARAAÇ MAHALLESİ YOL ÜZERİ - 0542 361 21 54
BELEDİYE CANLI HAYVAN SATIŞ ALANI - CUMA MH. BELEDİYE HAYVAN SATIŞ ALANI - 0256 441 21 08
ÖZTÜRK SİTESİ ARKASI - ADNANMENDERES MAH. - .....
KUŞADASI MERKEZ DEVA GÜREŞİ ARENASI - BAYRAKLIDEDE MAHALLESİ KUŞTUR MEVKİİ, KUŞADASI DEVE GÜREŞİ ARENASI - 0256 614 11 57
DAVUTLAR MAHALLESİ KURBAN SATIŞ YERİ - DAVUTLAR MAHALLESİ FUTBOL SAHASI ARKASI - 0256 614 11 57
GÜZELÇAMLI MAHALLESİ KURBAN SATIŞ YERİ - GÜZELÇAMLI MAHALLESİ MİLLİ PARK CADDESİ AKIN ÇİÇEKÇİLİK YANI. - 0256 614 11 57
KİRAZLI MAHALLESİ KURBAN SATIŞ YERİ - KİRAZLI MAHALLESİ MEYDAN - 0256 614 11 57
YAMALAK MAHALLESİ - YAMALAK MAH. KANAL 1 SOK. KAPALI DÜĞÜN SALONU ÖNÜ KUYUCAK/ AYDIN - 0256 371 44 94
BAŞARAN MAHALLESİ - BAŞARAN MAH. D.S.İ. BİNASI BAHÇESİ KUYUCAK/ AYDIN - 0256 371 44 94
KURTULUŞ MAHALLESİ - KURTULUŞ MAH. ÇAY BAŞI SOKAK PAZAR YERİ BATISI DERE KENARI KUYUCAK/ AYDIN - 0256 371 44 94
HORSUNLU MAHALLESİ - HORSUNLU MAH. TARİŞ VE TARIM KREDİ KOOP. ÖNÜ KUYUCAK/ AYDIN - 0256 371 44 94
KUYUCAK BELEDİYESİ - KUYUCAK MERKEZ YENİ PAZAR YERİ DOĞUSUNDA BULUNAN BOŞ ALAN KUYUCAK/ AYDIN - 0256 371 44 94
PAMUKÖREN MAHALLESİ - PAMUKÖREN MAH. (PAZAR YERİ ALTI) KUYUCAK/ AYDIN - 0256 371 44 94
NAZİLLİ HAYVAN PAZARI - SÜMER MAHALLESİ - 0 (256) 313 2028
BAĞARASI MAHALLESİ - BAĞARASI MAHALLESİ 52 NOL U SOKAK BAĞARASI SÖKE AYDIN - 02565181236
SÖKE HAYVAN PAZARI - YENİCAMİİ MAH. ÇEVREYOLU ALTI ÇAY KENARI SÖKE AYDIN - 02565181236
SULTANHİSAR GEÇİCİ HAYVAN PAZARI - HİSAR MAH. SULTANHİSAR/AYDIN - 0 (256) 351 30 06
ATÇA MAHALLESİ HAYVAN PAZARI - ATÇA MAHALLESİ DOĞU ÇEVRE YOLU ATÇA/SULTANHİSAR - 0 (256) 356 30 19
YENİPAZAR KURBAN PAZAR YERİ - DOĞU MH. AYHAN SAYER CD. - 5512350909
BUHARKENT - İSTİKLAL MAH. MİLLET BAHÇESİ KUZEYİ BUHARKENT/AYDIN - Tel : 0256 391 3005 Faks: 0256 391 3151
İSTİKLAL MAHALLESİ BEYGÜRÜ MEVKİİ - İSTİKLAL MAHALLESİ,GAZİ PAŞA CADDESİ NO:81, 09600 İNCİRLİOVA/AYDIN, - (0256) 585 12 24
BELEDİYE HAYVAN PAZARI - YENİ MAHALLE/KARPUZLU/AYDIN - 02567412211
BELEDİYE KURBAN SATIŞ YERİ - SERDAROĞLU MAHALLESİ STAD YANI KÖŞK/AYDIN - 02564613010
DİDİM BELEDİYESİ - CUMHURİYET MAH. CUMHURİYET CAD. 296 SOK. DİDİM/AYDIN - 0 256 811 26 60/21/11
UFUK DÖVER - AKKÖY MAHALLESİ BALAT YOLU BÖLMESİ DİDİM/AYDIN - 0 532 234 30 49
AHMET AKÇANERİK - MERSİNDERE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:396/A DİDİM/AYDIN - Tel: 0 544 811 38 06
YAKUP KARLIOĞLU - AKDENİZ SİTESİ YANI YÖRÜK KARDEŞLER DİDİM/AYDIN - 0 546 741 07 05
MUSA UTKU - HİSAR MAH. BAYKALLAR ÇİFTLİĞİ YANI DİDİM/AYDIN - 0 545 612 22 88
AHMET TAŞKIRAN - FEVZİPAŞA MAH. ATANAJ DERESİ NO:25 DİDİM/AYDIN - 0 532 158 08 52
HARUN BAYKAL - HİSAR MAH. ABALI KAVŞAĞI 355/1 BAYKALLAR ÇİFTLİĞİ DİDİM/AYDIN - 0 544 845 24 30- 0 543 935 89 86
BİLAL AYDINLI - TURİSTİK YOLU DENİZKÖY MAH. UĞURLU BALIK ÇİFTLİĞİ YANI 3040 ADA 25 PARSEL DİDİM/AYDIN - 0 507 063 38 01- 0532 620 35 91
MUSTAFA KARLIOĞLU - AKBÜK MAH. KAZIKLI YOLU ÜSTÜ DİDİM/AYDIN - 0 530 491 70 68
FATMA YILDIZ - CUMHURİYET MAH. VİNSAN ALTI KÜMEEVLER NO:12 DİDİM/AYDIN - 0 536 411 30 93- 0 535 810 20 46
ÖZKAN KILIÇ - ÇAMLIK MAH. 501 SOK. NO:25/2 DİDİM/AYDIN - 0 541 538 33 09
BAYAR YILDIZ - ALTINKUM MAH. POYRAZ CAD. 203 SOK. NO:1 DİDİM/AYDIN - 0 553 811 09 30
AHMET KAFADAROĞLU - 75.SANAYI SİTESİ ALTI KÜMEEVLER NO:16 DİDİM/AYDIN - 0 541 213 12 09
OSMAN AKÇA - HİSAR MAH. ERA KÖMÜRCÜLÜK YANI DİDİM/AYDIN - 0 544 470 83 02 - 0 542 826 65 21
ÖKKEŞ TUTAY - ÇAMLIK MAH. KARAKUYU CAD. 510 SOK. NO: 75 D:1 MÜSTAKİL EV DİDİM/AYDIN - 0 545 637 83 89 - 0 543 693 34 14
İLYAS AKÇANERİK - CUMHURİYET MAH. GÜLLÜDAM CAD. DİDİM/AYDIN - 0 543 724 56 06
UĞUR ONARLI - EFELER MAH. SÖKE YOLU ÜZERİ NO:100 DİDİM/AYDIN - 0 532 722 12 83
EKREM KAYA - AKBÜK MAH. 1046 SOK. BOZDOĞANLAR SİTESİ DİDİM/AYDIN - 0 536 551 64 33
ABDURRAHAMAN GÜZEL - AKBÜK YOLU ÜZERİ NO:59 DİDİM/AYDIN - 0 532 611 80 49
ERDOĞAN ERGÜCÜ - AKKÖY MAH. KKAHVALTICI ŞENOL ÜSTÜ DİDİM/AYDIN - 0 532 647 22 77
NAZIM SIĞIRLI - FEVZİPAŞA MAH. 4061 SOK. NO:4 DİDİM/AYDIN - 0 535 573 18 52
AYHAN MEMİŞ - YALIKÖY MAH. MENEKŞE SOK. NO:7 DİDİM/AYDIN - 0 537 711 28 37
OZAN KAMACI - HİSAR MAH. YORANKÜME EVLERİ NO:119 DİDİM/AYDIN - 0 553 244 68 96
ÖZGÜR IŞIKDEMİR - AKKÖY MAH. DİDİM/AYDIN - 0 532 559 31 88
İLHAN KARADAYI - AKBÜK SÖKE YOLU ATANAJ DERESİ DİDİM/AYDIN - 0 539 521 44 21
EFELER BELEDİYESİ ÇEŞTEPE HAYVAN PAZARI - AYDIN-ÇİNE KARAYOLUNUN 2.KİLOMETRESİ (1.KANAL KAVŞAĞININ DOĞUSU) - 0534 205 2916 (BARAN DENİZ)
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.