Aydın kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Aydın kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Aydın oldu. Peki, Aydın kurban kesim yerleri nerededir? Aydın kurban satış noktaları belli oldu mu? Aydın kurbanlık kesim bölgeleri! Aydın'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Aydın kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Aydın kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Aydın kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Aydın kurbanlık kesim yerleri 2021! Aydın kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

AYDIN KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Aydın kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

ÇAMLIDERE MAHALLE MEZBAHASI - ÇAMLIDERE MAHALLE MERKEZ KÜME EVLERİ NO: 1/A - 05364636479

BOZDOĞAN İLÇE MEZBAHASI - YENİ MAHALLE BENT BAŞI KÜME EVLERİ NO: 12 - 0256 414 23 96

EGE ET ENTEGRE TESİSLERİ - YOL BOYU MAH. ÇİNE/AYDIN - 0 256 729 1500

EGE ET ENTEGRE TESİSLERİ - YOLBOYU MAH. ÇİNE/AYDIN - 0 256 729 1500

EGE ET ENTEGRE TESİSLERİ - YOLBOYU MAH. ÇİNE AYDIN - 0 256 729 1500

MUSTAFA GEBEŞÇE - DAĞKARAAĞAÇ MAH. KÖY İÇİ MEVKİ - 0536 889 90 18

HALİL BİTİM - DAĞKARAAĞAÇ MAHALLESİ YOL ÜZERİ - 0542 361 21 54

BELEDİYE MEZBAHASI - HIDIRBEYLİ MAH. LOZAN CADDESİ ÜZERİ - 0256 563 01 20

HÜSEYİN AKKUŞ-ÖZEL - DAĞKARAAĞAÇ YOLU ÜZERİ - 0256 563 01 20

BELEDİYE KURBAN KESİM YERİ - YAYLALI MH TAVAS CAD. BELEDİYE MEZBAHASI - 0256 441 21 08

KAPALI PAZAR YERİ - YENİ MAH. - ...

KUŞADASI MERKEZ DEVA GÜREŞİ ARENASI - BAYRAKLIDEDE MAHALLESİ KUŞTUR MEVKİİ, KUŞADASI DEVE GÜREŞİ ARENASI - 0256 614 11 57

KUŞADASI BELEDİYE MEZBAHASI - DEĞİRMENDERE MAH. KİRAZLI YOLU CAD. 16/A KUŞADASI, AYDIN - 0256 614 11 57

DAVUTLAR MEZBAHASI - DAVUTLAR MAHALLESİ KUŞADASI/AYDIN - 0256 614 11 57

GÜZELÇAMLI MEZBAHASI - GÜZELÇAMLI MAHALLESİ BAŞÇEŞME CADDESİ KUŞADASI/AYDIN - 0256 614 11 57

BORAN ET GIDA ET VE HAYVANCILIK İŞLETMESİ - PAMUKÖREN MAHALLESİ - 02563792140

BELEDİYE MEZBAHASI - SÜMER MAHALLESİ - 5552864400

YENİ MAHALLE KAPALI SEMT PAZARI - SÜMER MAHALLESİ - 5552864400

YENİ MAHALLE KAPALI SEMT PAZARI - YENİ MAHALLE - 5552864400

KARAÇAY MAHALLESİ KARGOCULAR SOKAĞI - KARAÇAY MAHALLESİ - 5552864400

ZAFER MAHALLESİ BALIK PAZARI - ZAFER MAHALLESİ - 5552864400

ŞİRİN EVLER KAPALI SEMT PAZARI - ŞİRİNEVLER MAHALLESİ - 5552864400

TURAN MAHALLESİ KAPALI SEMT PAZARI - TURAN MAHALLESİ - 5552864400

SÖKE HAYVAN PAZARI - YENİCAMİİ MAHALLESİ ÇEVREYOLU ALTI ÇAY KENARI SÖKE AYDIN - 02565181236

ÇARŞAMBA PAZARI - YENİCAMİİ MAHALLESİ - 02565181236

TATİL PAZARI - CUMHURİYET MAHALLESİ - 02565181236

CUMARTESİ PAZARI - ATATÜRK MAHALLESİ - 02565181236

MANAVLAR İÇİ - KONAK MAHALLESİ - 02565181236

YENİKENT DOLMUŞ SON DURAK YANI - YENİKENT MAHALLESİ - 02565181236

HUZUR SİTESİ - ÇELTİKÇİ MAH. FAH. UYGUN TÜZEL İLKÖĞRETİM OKULU YANI - 02565181236

SULTANHİSAR BELEDİYE MEZBAHASI - HİSAR MAH. PORTAKAL SOK. NO:9 SULTANHİSAR/AYDIN - 0(256) 351 30 06 - 0(256) 351 32 43

ATÇA MAHALLESİ BELEDİYE MEZBAHASI - ATÇA MAH. DEVLET KARAYOLU ALTI NO:3 SULTANHİSAR/AYDIN - 0(256) 351 30 06 - 0(256) 351 32 43

SALAVATLI MAHALLESİ BELEDİYE MEZBAHASI - SALAVATLI MAHALLESİ SULTANHİSAR/AYDIN - 0 (256) 351 30 06 0 (256) 351 32 90

BELEDİYE ALANI - DOĞU MH. EŞREF OZAN CD. NO:71 - 5512350909

BUHARKENT - İSTASYON MAHALLESİ BÜYÜK MENDERES KENARI BUHARKENT/AYDIN - Tel : 0256 391 3005 Faks: 0256 391 3151

İNCİRLİOVA BELEDİYESİ MEZBAHANESİ - İSTİKLAL MAH.KENAN EVREN CAD.NO:185 İNCİRLİOVA-AYDIN - (0256) 585 12 24

BELEDİYE KAPALI PAZAR YERİ - YENİ MAHALLE/KARPUZLU AYDIN - 02567412211

ÜMİT ERTEN - KERİMOĞLU HAYVANCILIK TAR. İŞL. DALAMA CADDESİ KÖŞK/AYDIN - 0535 435 0148

ALİ TOKGÖZ - OVAKÖY MAHALLESİ SİNAN RESTORANT YANI KÖŞK/AYDIN - 0543 483 0466

YAKUP ER MANDIRASI - OVAKÖY MAH. VEZİROĞLU SK. KÖŞK/AYDIN - 0549 615 0946

DİDİM BELEDİYESİ - CUMHURİYET MAH. CUMHURİYET CAD.296 SK. - 0 256 811 26 60/21/11

UFUK DÖVER - AKKÖY MAHALLESİ BALAT YOLU BÖLMESİ - 0 532 234 30 49

AHMET AKÇANERİK - MERSİNDERE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:396/A - Tel: 0 544 811 38 06

YAKUP KARLIOĞLU - AKDENİZ SİTESİ YANI YÖRÜK KARDEŞLER - 0 546 741 07 05

MUSA UTKU - HİSAR MAH. BAYKALLAR ÇİFTLİĞİ YANI - 0 545 612 22 88

AHMET TAŞKIRAN - FEVZİPAŞA MAH. ATANAJ DERESİ NO:25 - 0 532 158 08 52

HARUN BAYKAL - HİSAR MAH. ABALI KAVŞAĞI 355/1 BAYKALLAR ÇİFTLİĞİ - 0 544 845 24 30- 0 543 935 89 86

BİLAL AYDINLI - TURİSTİK YOLU DENİZKÖY MAH. UĞURLU BALIK ÇİFTLİĞİ YANI 3040 ADA 25 PARSEL - 0 507 063 38 01- 0532 620 35 91

UĞUD ONARLI - EFELER MAH. SÖKE YOLU ÜZERİ NO:100 - 0 532 722 12 83

FATMA YILDIZ - CUMHURİYET MAH. VİNSAN ALTI KÜMEEVLER NO:12 - 0 536 411 30 93- 0 535 810 20 46

MUSTAFA KARLIOĞLU - AKBÜK MAH. KAZIKLI YOLU ÜSTÜ - 0 530 491 70 68

ÖZKAN KILIÇ - ÇAMLIK MAH. 501 SOK. NO:25/2 - 0 541 538 33 09

BAYAR YILDIZ - ALTINKUM MAH. POYRAZ CAD. 203 SOK. NO:1 - 0 553 811 09 30

AHMET KAFADAROĞLU - 75. SANAYİ SİTESİ ALTI KÜMEEVLER NO:16 - 0 541 213 12 09

OSMAN AKÇA - HİSAR MAH. ERA KÖMÜRCÜLÜK YANI - 0 544 470 83 02 - 0 542 826 65 21

ÖKKEŞ TUTAY - ÇAMLIK MAH. KARAKUYU CAD. 510 SOK. NO:75 D.1 - 0 545 637 83 89 - 0 543 693 34 14

KÖPRÜLÜ MAHALLESİ CİHANOĞLU CAMİİ - KÖPRÜLÜ MAHALLESİ CİHANOĞLU CAMİİ - 0

ZEYBEK MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI - ZEYBEK MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI - 0

MİMAR SİNAN MAHALLESİ EMİR SULTAN CAMİİ YANI - MİMAR SİNAN MAHALLESİ EMİR SULTAN CAMİİ YANI - 0

ILICA MAHALLESİ AYTER ALANI - ILICA MAHALLESİ AYTER ALANI FORUM YANI MÜZE ARKASI - 0

EFELER BELEDİYESİ ÇEŞTEPE HAYVAN PAZARI - ÇEŞTEPE HAYVAN PAZARI - 0

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AYDIN KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

ÇAMLIDERE MAHALLESİ HAYVAN PAZARI - ÇAMLIDERE MAHALLESİ MERKEZ KÜME EVLERİ NO: 1/A - 05364636479

ÇİNE HAYVAN PAZARI - KIRKIŞIK MAH. YOL AYRIMI ÇİNE/AYDIN - 0256 711 6028

ÇİNE HAYVAN PAZARI - KIRKIŞIK MAH. YOL AYRIMI ÇİNE AYDIN - 0 256 711 6028

ÇİNE HAYVAN PAZARI - KIRKIŞIK MAH. YOL AYRIMI ÇİNE/AYDIN - 0 256 711 6028

ORTAKLAR HAYVAN PAZARI - PAZARKURAN MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ ORTAKLAR - 0256 563 01 20

MUSTAFA GEBEŞÇE - DAĞKARAAĞAÇ MAH. KÖY İÇİ MEVKİ - 0536 889 90 18

KIYMET AKKUŞ - DAĞKARAAĞAÇ MAHALLESİ - 0538 985 14 85

HALİL BİTİM - DAĞKARAAÇ MAHALLESİ YOL ÜZERİ - 0542 361 21 54

BELEDİYE CANLI HAYVAN SATIŞ ALANI - CUMA MH. BELEDİYE HAYVAN SATIŞ ALANI - 0256 441 21 08

ÖZTÜRK SİTESİ ARKASI - ADNANMENDERES MAH. - .....

KUŞADASI MERKEZ DEVA GÜREŞİ ARENASI - BAYRAKLIDEDE MAHALLESİ KUŞTUR MEVKİİ, KUŞADASI DEVE GÜREŞİ ARENASI - 0256 614 11 57

DAVUTLAR MAHALLESİ KURBAN SATIŞ YERİ - DAVUTLAR MAHALLESİ FUTBOL SAHASI ARKASI - 0256 614 11 57

GÜZELÇAMLI MAHALLESİ KURBAN SATIŞ YERİ - GÜZELÇAMLI MAHALLESİ MİLLİ PARK CADDESİ AKIN ÇİÇEKÇİLİK YANI. - 0256 614 11 57

KİRAZLI MAHALLESİ KURBAN SATIŞ YERİ - KİRAZLI MAHALLESİ MEYDAN - 0256 614 11 57

YAMALAK MAHALLESİ - YAMALAK MAH. KANAL 1 SOK. KAPALI DÜĞÜN SALONU ÖNÜ KUYUCAK/ AYDIN - 0256 371 44 94

BAŞARAN MAHALLESİ - BAŞARAN MAH. D.S.İ. BİNASI BAHÇESİ KUYUCAK/ AYDIN - 0256 371 44 94

KURTULUŞ MAHALLESİ - KURTULUŞ MAH. ÇAY BAŞI SOKAK PAZAR YERİ BATISI DERE KENARI KUYUCAK/ AYDIN - 0256 371 44 94

HORSUNLU MAHALLESİ - HORSUNLU MAH. TARİŞ VE TARIM KREDİ KOOP. ÖNÜ KUYUCAK/ AYDIN - 0256 371 44 94

KUYUCAK BELEDİYESİ - KUYUCAK MERKEZ YENİ PAZAR YERİ DOĞUSUNDA BULUNAN BOŞ ALAN KUYUCAK/ AYDIN - 0256 371 44 94

PAMUKÖREN MAHALLESİ - PAMUKÖREN MAH. (PAZAR YERİ ALTI) KUYUCAK/ AYDIN - 0256 371 44 94

NAZİLLİ HAYVAN PAZARI - SÜMER MAHALLESİ - 0 (256) 313 2028

BAĞARASI MAHALLESİ - BAĞARASI MAHALLESİ 52 NOL U SOKAK BAĞARASI SÖKE AYDIN - 02565181236

SÖKE HAYVAN PAZARI - YENİCAMİİ MAH. ÇEVREYOLU ALTI ÇAY KENARI SÖKE AYDIN - 02565181236

SULTANHİSAR GEÇİCİ HAYVAN PAZARI - HİSAR MAH. SULTANHİSAR/AYDIN - 0 (256) 351 30 06

ATÇA MAHALLESİ HAYVAN PAZARI - ATÇA MAHALLESİ DOĞU ÇEVRE YOLU ATÇA/SULTANHİSAR - 0 (256) 356 30 19

YENİPAZAR KURBAN PAZAR YERİ - DOĞU MH. AYHAN SAYER CD. - 5512350909

BUHARKENT - İSTİKLAL MAH. MİLLET BAHÇESİ KUZEYİ BUHARKENT/AYDIN - Tel : 0256 391 3005 Faks: 0256 391 3151

İSTİKLAL MAHALLESİ BEYGÜRÜ MEVKİİ - İSTİKLAL MAHALLESİ,GAZİ PAŞA CADDESİ NO:81, 09600 İNCİRLİOVA/AYDIN, - (0256) 585 12 24

BELEDİYE HAYVAN PAZARI - YENİ MAHALLE/KARPUZLU/AYDIN - 02567412211

BELEDİYE KURBAN SATIŞ YERİ - SERDAROĞLU MAHALLESİ STAD YANI KÖŞK/AYDIN - 02564613010

DİDİM BELEDİYESİ - CUMHURİYET MAH. CUMHURİYET CAD. 296 SOK. DİDİM/AYDIN - 0 256 811 26 60/21/11

UFUK DÖVER - AKKÖY MAHALLESİ BALAT YOLU BÖLMESİ DİDİM/AYDIN - 0 532 234 30 49

AHMET AKÇANERİK - MERSİNDERE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:396/A DİDİM/AYDIN - Tel: 0 544 811 38 06

YAKUP KARLIOĞLU - AKDENİZ SİTESİ YANI YÖRÜK KARDEŞLER DİDİM/AYDIN - 0 546 741 07 05

MUSA UTKU - HİSAR MAH. BAYKALLAR ÇİFTLİĞİ YANI DİDİM/AYDIN - 0 545 612 22 88

AHMET TAŞKIRAN - FEVZİPAŞA MAH. ATANAJ DERESİ NO:25 DİDİM/AYDIN - 0 532 158 08 52

HARUN BAYKAL - HİSAR MAH. ABALI KAVŞAĞI 355/1 BAYKALLAR ÇİFTLİĞİ DİDİM/AYDIN - 0 544 845 24 30- 0 543 935 89 86

BİLAL AYDINLI - TURİSTİK YOLU DENİZKÖY MAH. UĞURLU BALIK ÇİFTLİĞİ YANI 3040 ADA 25 PARSEL DİDİM/AYDIN - 0 507 063 38 01- 0532 620 35 91

MUSTAFA KARLIOĞLU - AKBÜK MAH. KAZIKLI YOLU ÜSTÜ DİDİM/AYDIN - 0 530 491 70 68

FATMA YILDIZ - CUMHURİYET MAH. VİNSAN ALTI KÜMEEVLER NO:12 DİDİM/AYDIN - 0 536 411 30 93- 0 535 810 20 46

ÖZKAN KILIÇ - ÇAMLIK MAH. 501 SOK. NO:25/2 DİDİM/AYDIN - 0 541 538 33 09

BAYAR YILDIZ - ALTINKUM MAH. POYRAZ CAD. 203 SOK. NO:1 DİDİM/AYDIN - 0 553 811 09 30

AHMET KAFADAROĞLU - 75.SANAYI SİTESİ ALTI KÜMEEVLER NO:16 DİDİM/AYDIN - 0 541 213 12 09

OSMAN AKÇA - HİSAR MAH. ERA KÖMÜRCÜLÜK YANI DİDİM/AYDIN - 0 544 470 83 02 - 0 542 826 65 21

ÖKKEŞ TUTAY - ÇAMLIK MAH. KARAKUYU CAD. 510 SOK. NO: 75 D:1 MÜSTAKİL EV DİDİM/AYDIN - 0 545 637 83 89 - 0 543 693 34 14

İLYAS AKÇANERİK - CUMHURİYET MAH. GÜLLÜDAM CAD. DİDİM/AYDIN - 0 543 724 56 06

UĞUR ONARLI - EFELER MAH. SÖKE YOLU ÜZERİ NO:100 DİDİM/AYDIN - 0 532 722 12 83

EKREM KAYA - AKBÜK MAH. 1046 SOK. BOZDOĞANLAR SİTESİ DİDİM/AYDIN - 0 536 551 64 33

ABDURRAHAMAN GÜZEL - AKBÜK YOLU ÜZERİ NO:59 DİDİM/AYDIN - 0 532 611 80 49

ERDOĞAN ERGÜCÜ - AKKÖY MAH. KKAHVALTICI ŞENOL ÜSTÜ DİDİM/AYDIN - 0 532 647 22 77

NAZIM SIĞIRLI - FEVZİPAŞA MAH. 4061 SOK. NO:4 DİDİM/AYDIN - 0 535 573 18 52

AYHAN MEMİŞ - YALIKÖY MAH. MENEKŞE SOK. NO:7 DİDİM/AYDIN - 0 537 711 28 37

OZAN KAMACI - HİSAR MAH. YORANKÜME EVLERİ NO:119 DİDİM/AYDIN - 0 553 244 68 96

ÖZGÜR IŞIKDEMİR - AKKÖY MAH. DİDİM/AYDIN - 0 532 559 31 88

İLHAN KARADAYI - AKBÜK SÖKE YOLU ATANAJ DERESİ DİDİM/AYDIN - 0 539 521 44 21

EFELER BELEDİYESİ ÇEŞTEPE HAYVAN PAZARI - AYDIN-ÇİNE KARAYOLUNUN 2.KİLOMETRESİ (1.KANAL KAVŞAĞININ DOĞUSU) - 0534 205 2916 (BARAN DENİZ)

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.