Ayasofya'ya nasıl gidilir! Ayasofya nerede? Toplu taşıma ile Ayasofya'ya nasıl gidilir? Ayasofya Camii'nin ibadete açılacak olması vatandaşları heyecanlandırırken Ayasofya Camii'nde namaz kılmak isteyenler Ayasofya'ya nasıl gidilir konusu araştırıldı. Peki, toplu taşıma ve özel araçla Ayasofya'ya nasıl gidilir? Metro, Marmaray, vapur, tramvay, metrobüs ve otobüsle Ayasofya'ya nasıl gidilir? Ayasofya nerede?

Ayasofya'da namaz kılmak isteyenler Ayasofya'ya ulaşmak için ulaşım alternatiflerini araştırıyor. Peki, Ayasofya nerede? Toplu taşıma ve özel araçla Ayasofya'ya nasıl gidilir? Metro, tramvay, Marmaray, metrobüs, vapur ve otobüsle Ayasofya'ya nasıl gidilir?İşte, merak edilen soruların yanıtları.

AYASOFYA'YA NASIL GİDİLİR!

Ayasofya, konumu itibariyle İstanbul'un merkezi noktasında yer almakta ve her tür araçla ulaşım sağlanmaktadır. Metro, Marmaray, vapur, tramvay, metrobüs ve otobüsle Ayasofya'ya ulaşmak mümkündür. İşte Ayasofya'ya ulaşım alternatifleri ve ulaşım güzergâhları.

METRO İLE AYSOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

Ayasofya'ya en yakın metro istasyonu Yenikapı Metro İstasyonu'dur. Yenikapı metro istasyonuna metro, farklı metro hatları bağlı olduğu için metro ile Yenikapı istasyonuna gelebilirsiniz. Diğer ulaşım araçlarıyla da Yenikapı'ya gelmek mümkündür. Yenikapı'dan Ayasofya'ya gitmek için Tramvay'a aktarma yapmak gerekir. Tramvay T1 hattının Aksaray durağına giderek Aksaray/ Laleli-İstanbul Ü./ Beyazıt-Kapalıçarşı/ Çemberlitaş/ Sultanahmet duraklarını geçerek Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya'ya gelmiş olacaksınız.

TRAMVAY İLE AYSOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

Tramvay T1 hattının; Bağcılar, Güneştepe, Yavuzselim, Soğanlı, Akıncılar, Güngören, Merter Tekstil Merkezi, Mehmet Akif, Zeytinburnu, Mithatpaşa, Seyitnizam-Akşemsettin, Merkezefendi, Cevizlibağ-AÖY, Topkapı, Pazartekke, Çapa-Şehremini, Fındıkzade, Haseki, Yusufpaşa, Aksaray, Laleli-İstanbul Ü., Beyazıt-Kapalıçarşı, Çemberlitaş, Sultanahmet, Gülhane, Sirkeci, Eminönü, Karaköy, Tophane, Fındıklı-Mimar Sinan Ü., Kabataşduraklarından birine tramvaya binerek "Sultanahmet" yönüne giderek Aysafoya'ya ulaşabilirsiniz.

MARMARAY İLE AYSOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

Marmaray ile Ayasofya'ya gelmek için Yenikapı istasyonuna gelmek gerekir. Yenikapı istasyonuna konumunuza göre farklı noktalardan ulaşabilirsiniz. İşte Yenikapı'ya ulaşabileceğiniz Marmaray istasyon durakları.

1. Gebze 2. Darıca 3. Osmangazi 4. Fatih 5. Çayırova 6. Tuzla 7. İçmeler 8. Aydıntepe 9. Güzelyalı 10. Tersane 11. Kaynarca 12.Pendik 13. Yunus 14. Kartal 15. Başak 16. Atalar 17. Cevizli 18. Maltepe 19. Süreyya Plajı 20. İdealtepe 21. Küçükyalı 22. Bostancı 23. Suadiye 24. Erenköy 25. Göztepe 26. Feneryolu 27. Söğütlüçeşme 28. Ayrılıkçeşmesi 29. Üsküdar 30. Sirkeci 31. Yenikapı 32. Kazlıçeşme 33. Zeytinburnu 34. Yenimahalle 35. Bakırköy 36. Ataköy 37. Yeşilyurt 38. Yeşilköy 39. Florya Akvaryum 40. Florya 41. Küçükçekmece 42. Mustafa Kemal 43. Halkalı

OTOBÜS İLE AYSOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

İETT otobüs hatları ile Ayasofya'ya ulaşmak için iki farklı güzergah kullanabilirsiniz. Konumunuza göre hangisi yakınsa Eminönü ve Aksaray İETT duraklarından birine gelerek oradan tramvay ile kolayca Ayasofya'ya geçebilirsiniz.

VAPUR İLE AYSOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

Vapur ile Ayasofya'ya gitmek için Kadıköy'den Kadıköy-Eminönü vapur hattını veya Kadıköy-Beşiktaş hattını tercih edebilirsiniz. Bu hatlara ulaştıktan sonra

Kadıköy- Beşiktaş vapur hattından inince Kabataş durağından tramvaya binmelisiniz.

Kadıköy- Eminönü hattından indiğinizde ise Eminönü durağından tramvaya binmelisiniz.