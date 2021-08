Ay Yıldız projesi kim yapacak?

Son dakika gelen haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ay Yıldız Projesi'ne ilişkin, detaylar araştırılıyor. Bunun ardından vatandaşlar Ay Yıldız Projesi nedir, ne demektir? Ay Yıldız projesi kim yapacak? Ay Yıldız Projesi ne zaman başlayacak? merak etti. Ay Yıldız Projesi nerede, hangi ilde, hangi ilçede? Ay Yıldız Projesi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Ay Yıldız projesi kim yapacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gündemde yer alan konuların başında Ay Yıldız Projesi geliyor. Projenin bitirilme tarihi 2023 yılında olacağı belirtildi.

AY YILDIZ PROJESİ NEDİR?

Ay Yıldız Projesi, TSK'nın yeni bir karargahı olacak. ABD'nin askeri karargahı Pentagon'u gölgede bırakacağı belirtilen TSK'nın yeni karargahı, tüm askeri yönetimi tek bir çatı altında toplayacak.

AY YILDIZ PROJESİ KİM YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreni sırasında önceki projelerde olduğu gibi yüklenici firma ile projenin bitirilme tarihiyle ilgili sıkı pazarlık yaptı. Pazarlık sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Zaten projenin bitirilme tarihi 29 Ekim 2023'ten 30 Ağustos 2023'e çekildi." sözlerinin ardından yüklenici firmadan sürenin daha da öne çekilmesini isteyen Erdoğan, sıkı pazarlık yaptı. Pazarlık sırasında Bakan Akar'ın ve yüklenici firma yetkilisinin kulağına eğilerek bir şeyler söyleyen Erdoğan, Ay Yıldız Projesi'nin teslim tarihini 19 Mayıs'a aldırdı. Böylece proje 3 ay öne telim edilmiş olacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

AY YILDIZ PROJESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri olan TSK, bu yeni Müşterek Karargah ile günün ihtiyaçlarına uygun bir yönetim merkezine kavuşacaktır.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni"nde, zaferlerle dolu ağustos ayının tarihte ayrı bir yerinin olduğunu belirtti.

Bugün bir yandan 30 Ağustos zaferini kutlamanın gururunu yaşarken diğer taraftan da Ay Yıldız Müşterek Karargahın temelini atarak bu zafer ayının ruhuna yaraşır bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını bildiren Akar, inşa edilecek "muhteşem tesisin" hayırlı-uğurlu olması dileklerini iletti.

Bölgede ve dünyada hemen her alanda önemli ve kritik gelişmelerin yaşandığını dile getiren Akar, "Zat-ı devletlerinin liderliğinde, uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen Türkiye, tüm risk, tehdit ve gelişmeleri yakından takip etmekte, kendi inisiyatiflerini hayata geçirmek suretiyle gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda TSK de ülkemizin ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Kıbrıs dahil mavi vatanımızda her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte TSK'nin NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan'da, Libya'da, Katar'da, Somali'de, Bosna Hersek'te, Kosova'da ve daha birçok coğrafyada dünya ve bölge barışına katkı sağladığını, dost ve kardeş ülkeleri haklı davalarında desteklediğini aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Mehmetçik, bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde, görevlerini başarıyla icra ederek tarihi başarılar elde etmiş ve Afgan halkının gönlünü kazanarak sağ salim ülkesine dönmüştür. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra, TSK'nin nitelik ve niceliğinin artırılması için personel temin ve eğitiminden savunma sanayisine, yeni askerlik sisteminden teşkilat ve lojistik yapısına kadar reform niteliğindeki birçok yenilik ve uygulama da hayata geçirilmiştir.

Ayrıca 'hudut namustur' bilinciyle hudutlarımızı korumak için duvar, hendek, tel örgü, gece gündüz görüş cihazları, kalekol ve üs bölgeleri, takviye birliklerle sınır güvenliğimizi en üst düzeye çıkarma gayretlerimizi aralıksız sürdürürken, A400M bakım merkezi gibi ileri teknoloji tesislerimizi de tamamlamış bulunmaktayız. TSK'yi daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Temeli atılacak Ay Yıldız Müşterek Karargahını da bu çalışmaların önemli bir parçası olarak nitelendiren Akar, "Mevcut karargah binalarımızın gerek yapıldıkları döneme ait inşa teknolojisinin ekonomik ömürlerini doldurmuş olması, gerek şehrin içinde dağınık halde bulunmaları nedeniyle yeni bir tesis ihtiyacı doğmuştur. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun, etkin ve kapsamlı mücadelesini verdiğimiz bu dönemde TSK'nin görev ve faaliyet alanının artması da böylesine donanımlı ve birleşik yapıdaki bir karargaha olan ihtiyacı elzem hale getirmiştir." diye konuştu.

Olayların ve durumların hızla değiştiği günümüz dünyasında, zamanın ve kaynakların etkin yönetilmesinin önemine dikkati çeken Akar, şöyle devam etti:

"Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarımızın aynı tesis içerisinde yer alacak olmasıyla bir yandan etkin, süratli koordinasyon sağlanacak diğer taraftan da zamandan, enerjiden ve iş gücünden önemli bir tasarruf yapılarak kaynaklarımız daha verimli bir şekilde kullanılmış olacaktır. Etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri olan TSK, bu yeni Müşterek Karargah ile günün ihtiyaçlarına uygun bir yönetim merkezine kavuşacaktır. Tüm sanat eserlerinde olduğu gibi mimari eserler de kendisini inşa eden toplumun hayatından, kültürel özelliklerinden ve tarihinden beslenmekte, olduğu medeniyetin ruhunu yansıtmaktadır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında tamamlanması planlanan Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi de ülkemizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin modern, dinamik ve güçlü yapısını yansıtan mimari bir kimlik taşımaktadır."

AY YILDIZ PROJESİ NE ZAMAN KURULACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Milli Savunma Bakanlığı yerleşkesi olacak Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde ilginç anlar yaşandı. 30 Ağustos 2023 olarak duyurulan projenin bitirilme tarihini geç bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girerek projenin yüklenici firması ile pazarlık yaptı. Sıkı pazarlık sonucunda Ay Yıldız Projesi'nin bitirilme tarihi 19 Mayıs 2023'e çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Konuşma sırasında 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere kahramanlarımızın her birini şükranla yad ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

AY YILDIZLI KARARGAH NEREDE?

Ay Yıldızlı Karargah, Etimesgut'ta yapılacak. Yeni karargah ay-yıldız şeklinde olacak. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, bir harekât merkezi, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin yıldızın farklı uçları olarak tasarlanan proje çerçevesinde ilk etapta Milli Savunma Bakanlığı binası yapımı gerçekleştirilecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kuvvet Komutanlıkları etaplar halinde ve sırasıyla yeni karargah inşa edildikçe buraya taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılacağını bildirdi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

PROJENİN TESLİM TARİHİ 3 AY ÖNE ÇEKİLDİ

"ARTIK MÜŞTEREK BİR MERKEZ GELİYOR"

Projeyle ilgili bilgiler de veren Erdoğan, "Milli Savunma Bakanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımız 1930'lu yıllarda Kızılay semtindeki binalarda faaliyet gösteriyordu. Artık bize bir müşterek merkez gerekiyor. 12,6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan proje, 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. Artık Kızılay'ın içerisinde dağınık Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Duruşuyla, düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız. Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız. Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına karşılık verecek bu projenin milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin aynı zamanda başkentimize de ayrı bir değer katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.