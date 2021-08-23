Avşa Adası'nda deniz suyu içme suyuna dönüştürülüyor

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nın içme suyu, kurulan arıtma tesisiyle denizden sağlanıyor.

BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nın içme suyu, kurulan arıtma tesisiyle denizden sağlanıyor. 20 milyon liralık yatırımla kurulan tesiste arıtılan suyun depolarda muhafaza edilerek içme suyu şebekesine entegre edildiğini belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Arıtma tesisimiz olmasa, adadaki turizm tamamen biter" dedi.

Avşa Adası'na, doğal içme suyu kaynağı olmadığı için 2008 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Marmara Adalar Belediyesi tarafından içme suyu arıtma tesisi kuruldu. Yaklaşık 20 milyon lira yatırımla kurulan tesise, 465 metre mesafeden deniz suyu çekilerek arıtılmaya başlandı. Artan nüfus ve turizm potansiyeli nedeniyle günlük arıtma kapasitesi 4 bin ton olan tesis, kademeli olarak artırılarak günümüzde 7 bin tona çıkarıldı.

'DEPOLARIMIZIN YÜZDE 85'İ DOLU'Arıtılan suyun depolarda muhafaza edilerek içme suyu şebekelerine aktarıldığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, tesisin faaliyette olmaması durumunda adanın turizm potansiyelinin biteceğini söyledi. Tesisin iki yıllık bir çalışmanın ardından 2010 yılında tamamlanarak hizmete girdiğini belirten Başkan Aksoy, "O zamanki şartlarda günlük 4 bin ton kapasite olacak şekilde ayarlandı. İller Bankası ihalesiyle Avşa Belediyesi'nin gayretleri ve vatandaş iş birliğiyle arıtma tesisimiz hizmete girdi. Daha sonraki yıllarda bu tesisin suyu aktaracak olan mebranların aşınmasıyla 2014 yılında kapasite 2 bin 500 tona düştü. O dönemde kendi imkanlarıyla mebranların tadilatıyla 3 bin ton civarında su ürettik. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle adamızdaki nüfusun hızlı artmasıyla bizler su şebekesini deniz su arıtmasını günlük 7 bin ton su arıtacak seviyeye çıkardık. Son zamanlarda, pandemiden çıktıktan sonra nüfus olarak aşırı bir kalabalık oldu. Su olmazsa olmazımız. Denizdeki müsilajdan dolayı da su arıtırken biraz sıkıntı çektik. Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle adamızda bu yaz su sorunu yaşamadık. Şu an adamızın tam kapasiteli doluluk oranında olmasına rağmen depolarımız yüzde 85 dolu" dedi.'10 YIL YETECEK KADAR SUYUMUZ VAR'

Farklı belediyelerin gelip tesisi incelediğini ve aynı tesisten kurmak için hazırlık yaptığını dile getiren Aksoy, "Türkiye'de ilk ve tek yerel yönetime ait olan su arıtma tesisi örnek teşkil ediyor. Değişik belediyelerden gelip ziyaret eden, örnek alıp aynısını yapmak için uğraşan belediyelerimiz var. Denizden 465 metre mesafeden suyu çekiyoruz. Kendi cazibesiyle gelen su önce 10 milimlik eleklerden, daha sonra da 1 milimlik eleklerden geçerek kum filtresine giriyor. Gelen suyun ters ozmos yöntemiyle yüzde 50'si işlendikten sonra tekrar denize aktarılıyor. İçme suyu ayarında su arıtıyoruz. 15 günde bir, tahlillere gönderiyoruz. Bugüne kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Konum itibari ile, adamıza 10 yıl yetecek kapasitede suyumuz var. Binamızı da ona göre ayarladık. Şu anda 5'inci üniteyi de koyduk. İlave üniteler koyulacağı zaman yerimiz hazır. Depolarımız müsait. Tesis, Avşa Ada'mızın olmazsa olmazı. Çünkü adamızda yer altı suyu sıfır durumda. Eğer buradaki arıtma tesisimiz olmasa, adadaki turizm tamamen biter. Bunun için çok mutluyuz. Adamızı ilk defa yazın yoğunluğunda, kesintisiz hiçbir gün su kesmeden sezonu tamamlamanın gurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin