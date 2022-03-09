ATSO Başkanı Çetin: "Çevre bizim ekmek teknemizdir"

ANTALYA (İHA) - "Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı"nda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya ticaretinde akıllı ve dijital dönüşümle, akıllı lojistik gibi hamlelerle katma değeri yükseltmeliyiz. İnşaat sektörümüzün hedefi akıllı kent dönüşümü ve akıllı binalar olmalıdır. Çevre bizim ekmek teknemizdir" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ATSO Başkanı Davut Çetin'in katılımıyla ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı", iş insanları, akademisyenler, meslek odaları ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan ATSO Başkanı Çetin, "Yarın dünyanın gözü, kulağı Antalya'da olacaktır. Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımızın öncülüğünde başlayan Forumun ve yarınki görüşmenin dünyaya bir barış haberi vermesini ümit ediyorum" dedi.

"Dünya'ya barış haberi"

İklim değişikliği konusu gerçekten anlaşılmış olsa dünyada savaş olmayacağına inandığını belirten Davut Çetin, "Bilim insanları Paris ve Glasgow iklim anlaşmalarının yeterli olmadığını, 30 yıl içinde 1,5 derecelik ısı artışının gerçekleşeceğini söylüyorlar. Küresel ısınmanın hızı azaltılmazsa insan veya canlı yaşamı kalmayacaktır. Dolayısıyla dünyada özellikle devlet başkanlarının uğraşması gereken bir numaralı sorun dünyanın geleceğidir. Oysa dünya şimdiden Yukarı Bakma isimli filmi yaşamaya başladı, çünkü küresel ısınma konusu adeta unutuldu. Bu vesileyle yarın, Antalya Diplomasi Forumu'nda Ukrayna ve Rusya Dış İşleri Bakanlarının görüşme yapacak olmasından duyduğum mutluluğu da paylaşmak istiyorum. Yarın dünyanın gözü, kulağı Antalya'da olacaktır. Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımızın öncülüğünde başlayan Forumun ve yarınki görüşmenin dünyaya bir barış haberi vermesini ümit ediyorum" diye konuştu.

"Çevre bizim ekmek teknemizdir"

Savaş ve pandemiden Türkiye'de en fazla Antalya ekonomisinin etkilendiğini belirten Davut Çetin, "Artık bu olaylardan gerçek bir ders çıkarmalı ve Antalya ekonomisinde büyük bir dönüşümü başlatmalıyız. Dünyanın en zengin doğasına ve tarihine sahip bölgelerden birisi olarak iki ülkeye deniz turizmi satmakla yetinemeyiz. Antalya tarımını 2-3 ürüne ve tek pazara bağlı olmaktan çıkarmalıyız. Sanayi sektörümüz için karbon emisyonunu azaltma, karbon ticareti, yeşil mutabakata uyum zamanı gelmiştir. Sanayide çevreci dönüşüm ve döngüsel ekonomiyi yeni yatırım alanı yapmalıyız. Antalya ticaretinde akıllı ve dijital dönüşümle, akıllı lojistik gibi hamlelerle katma değeri yükseltmeliyiz. İnşaat sektörümüzün hedefi akıllı kent dönüşümü ve akıllı binalar olmalıdır. Çevre bizim ekmek teknemizdir. Şu anda sabahtan akşama elektrik faturası, ekmek fiyatı, gıda fiyatı artışlarını konuşuyoruz. Çevreci dönüşüm daha ucuz elektrik, daha ucuz ekmek demektir. Çünkü çevreci dönüşüm, yüksek verimdir, israfı azaltmaktır, sıfır atık ekonomisidir" şeklinde konuştu.

"Parayı evlerde çöp haline getiriyoruz"

Türkiye'nin evsel atıkta Avrupa'da ilk sırada olduğunu söyleyen Davut Çetin, "Evsel katı atığımız Almanya'dan yüzde 50 daha fazla. Çünkü orada evde ayrıştırma ve geri dönüşüm var. Avrupa her 3 atıktan birisini geri kazanırken biz 10 atıktan birisini geri kazanıyoruz. Ekmek fiyatı artışından, sebze ve meyve fiyatı artışından rahatsız oluyoruz, ama parayı evlerde çöp haline getiriyoruz. Biz büyük bir tarım ülkesiyiz, ama bitkisel atığı da işlemiyoruz. Almanya bizim 17 katımız, Hollanda bizim 12 katımız bitkisel atık topluyor. Dolayısıyla çevreci dönüşümle sıfır atık, az atık, yüksek katma değer ekonomisine geçmeliyiz. Antalya bu alanda Türkiye'ye öncü ve örnek olabilir" ifadelerini kullandı.

"Bu birliktelik tarihi bir fırsattır"

Çevreci Dönüşüm Çalıştayı'nı "Antalya'nın geleceği" olarak nitelendiren ATSO Başkanı Davut Çetin, "Valiliğimiz, Büyükşehirimiz, bütün kurumlarımız, hepimiz bu kadar önemli bir çalışmanın ortak sahipleriyiz. Kuşkusuz bu tür çalışmalar kısa zamanda sonuç vermez. Biz Antalya 4.0'da dijitalleşmeyi anlatmaya çalıştık, ama pandemi bizden daha iyi anlattı. Her konuda önce bilgi oluşturmak, sonra bunu kültür haline getirmek gerekiyor. Biz sabırla, azimle çalışacağız ki toplumda, iş dünyasında, işletmelerde kültür yavaş yavaş oluşabilsin. Bu çalıştay bu yolda önemli bir aşamadır. Bugün çalıştayda bu vizyonla ortak bir değerlendirme yapılacaktır, ilk raporlar gözden geçirilecektir. Bundan sonrası için nasıl ilerleyeceğimiz de konuşulacaktır. Bu aşamadan sonra da sektörel çalışmalara ve projelere geçeceğiz. Bu birliktelikle çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu birliktelik tarihi bir fırsattır. Bu beraberlikle bir Antalya çevre sözleşmesi yapmayı, ortak projeleri hayata geçirmeyi de düşünmeliyiz. Çalıştay bize böyle bir yol haritası çıkarırsa bu yönde ilerlemek için elimizden gelen çabayı ortaya koyarız. Bu büyük birliktelik Antalya'nın daha güzel hedefleri yakalayacağını göstermektedir" açıklamalarında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Vali Ersin Yazıcı'nı açılış konuşmalarının ardından yapılan panellerde; "İklim Değişikliğine Karşı Antalya'nın Seçenekleri, Çevreci Kentleşme, Afet Riskleri Yönetimi, Hava kirliliği, Su - Atık - Enerji - Ulaşım Yönetimi, Çevre Eğitimi ve Bilinçlendirme, Biyoçeşitlilik, Sanayide İklim Değişikliğine Uyum, İklim Değişikliğine Dirençli Tarım - Turizm, Çevreci Ekonomi" başlıklarıyla ilgili sunumlar ve değerlendirmeler yapıldı. - ANTALYA