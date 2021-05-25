ATP halka arz ne zaman? ATP halka arz hisse kodu nedir? ATP halka arz hangi bankalardan işlem görecek? ATP halka arz oransal mı, eşit mi?

ATP'nin Genel Müdürü Ümit Cinali, halka arz sonucunda elde edecekleri kaynakları büyüme hedefleri doğrultusunda kullanacaklarını dile getirdi. Peki, ATP halka arz ne zaman? ATP halka arz hisse kodu nedir? ATP halka arz hangi bankalardan işlem görecek? ATP halka arz oransal mı, eşit mi?

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş (ATP) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan halka arz başvurusu onaylandı. 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle talep toplayacak olan ATP'nin yüzde 20'si halka arz edilecek. Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanacak halka arz sonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak. Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

ATP HALKA ARZ NE ZAMAN?

27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle talep toplayacak olan ATP'nin yüzde 20'si halka arz edilecek. Halka arz sürecindeki ATP için talep toplama dönemi Perşembe günü başlıyor.

ATP HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanacak halka arz sonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

ATP NE ZAMAN BORSA'DA İŞLEM GÖRECEK?

Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

HEDEF YÜKSEK KARLILIK!

Yazılım sektöründe kendi özgün markalarını geliştiren ATP Türkiye'den dünya markaları çıkardı. ATP'nin Tradesoft markasıyla sunduğu çözümler sermaye piyasalarında aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri işlemlerinin yüksek standartlarda, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Tradesoft platformları Borsa İstanbul işlem hacminde kendi alt yapısını kullanan 3 finans kurumu haricinde kalan ve rekabete açık olan pazarda %44 pazar payına sahiptir. Tradesoft çözümleri halen Türkiye'de 16 aracı kurum, 11 portföy yönetim şirketi, 3 banka, 2 yatırım ortaklığı ve 2 emeklilik şirketi tarafından kullanılıyor.

ATP hızlı restoran zincirleri sektörüne ise Zenia Hero markasıyla çözümler sunuyor. 2020 başında piyasaya sunulan çözümler, 2020 sonu itibari ile 2.601 restoranda kullanılıyor. Zenia Hero yazılımları kullanan 4 küresel markanın, Burger King, Popeyes, Arby's ve Sbarro, dünyada bulunan yaklaşık 27.000 restoranı da ATP için bir pazar oluşturuyor. Usta Dönerci ve Usta Pideci gibi yerli zincirlerde de Zenia Hero çözümleri kullanılıyor.

ATP, 2020 yılında C¸in'deki teknolojilere ve çevredeki Asya Pasifik ülkelerindeki fırsatlara erişimi sağlayacak bir platform oluşturmak üzere Şangay merkezli TS China şirketinin %51 hissesini satın aldı. ATP ayrıca Zenia Technologies B.V (Hollanda) ve Zenia Limited (Malta) şirketlerinin de sahibi.

ATP aynı zamanda orta ve büyük ölçekli şirketlere yaşamsal işlemler gerçekleştiren kapsamlı yazılımlar ve hizmetler sunarak kurumların dijital dönüşümlerini destekliyor. Şirket bu alandaki çözümlerini ATP Digital markası altında sunuyor.

Şirket ArGe alanında da yatırımlar gerçekleştiriyor. Ar-Ge aktiviteleri üzerinde görev yapan 118 uzman çalışanı bulunuyor.Son üç yılda toplam 71 ArGe projesine 24,8 Milyon TL yatırım yapan ATP, 2016-2020 döneminde 8 TUBİTAK ve 16 Teknokent projesini de başarı ile tamamlanmıştır.

2020 yılında ATP'nin cirosu bir önceki yıla göre %21 oranında artarak 211,6 Milyon TL olurken, kârlılığı %47 oranında arttı. Şirket cirosunun %49'u yurtdışındaki satış ve faaliyetlerden elde edilirken, toplam gelirlerde %73 paya sahip olan ve konuk ağırlama sektöründe faaliyet göstere Zenia'nın cirosunun%91'i yabancı para birimleri üzerinden gerçekleşti.

"BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN BİR ŞİRKETİZ"

Halka arzla ilgili bir açıklama yapan ATP Genel Müdürü Ümit Cinali şunları söyledi:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka arz başvurumuzu onaylamasından memnuniyet duyduk. ATP, büyük global hedefleri olan bir teknoloji şirketi. Ürünleşmeyi, markalaşmayı ve faaliyet gösterdiği sektörlerde öne çıkmayı başarmış bir yapıya sahip. Büyük müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlıkurumsal yazılım ve hizmetlerden oluşan çözümler sunmakta. Tüm markalarımızın pazarları yüksek potansiyeller içermekte ve biz bu fırsatları değerlendiren planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz. Zenia ile yurtdışı açılımında önemli adımlar atıyoruz. Yenilikçi yazılımlarımız ve çözümlerimizle küresel teknoloji sektöründeki pazar payımızı artırırken, Türkiye'nin rekabet gücüne de katkıda bulunuyoruz. Halka arz sonucu elde edeceğimiz kaynakları büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kullanacağız."