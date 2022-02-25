Ateşe verdiği eski eşi Elvan'ı yanarken izlemiş

FATSA, ORDU (DHA) - ORDU'da, eski eşi Elvan Sözkesen'i (38) üzerine döktüğü yanıcı maddeyi ateşe verip yaktığı iddiasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu (38) hakkında, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Yüzü ve vücudundaki yanıklar nedeniyle doku nakli yapılan Sözkesen'in iddianamedeki ifadesinde, "Eski eşimi görünce korkup kaçmaya çalışırken ıslaklıkla beraber üzerim alev aldı. Eski eşim alevleri söndürmeye çalışmadı, yanmamı izledi" dedi.

Olay, 12 Ocak'ta Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakları aşağıdan alıp evine dönen Elvan Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Elvan'ın üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Elvan Sözkesen'e çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Servis'e haber verdi. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emiroğlu ile Sözkesen'in binaya girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tedavisi devam eden Elvan Sözkesen, yaşadığı korku dolu anları ise hastanedeki yatağında anlattı. Eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Sözkesen, "Çığlıklarımı duyan komşum kapıyı açmamış olsaydı, ben de kadın cinayetine kurban gitmiştim. Allah razı olsun ki, kapıyı açan komşum sayesinde kurtuldum. Böyle cani, psikopat insanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Kadın cinayetlerine artık bir son verilsin istiyorum. Daha fazla küçücük yavrular annesiz kalsın istemiyorum. Bir insanı diri diri yakıp izleyecek kadar cani, canavar, alçak, vicdansız, merhametsiz, psikopat insanların içimizde dolaşmasını istemiyorum. Artık herkes korkuyor. Kimse artık kimseye güvenemiyor. Bu yüzden aileler evlatlarını psikopat canilerle evlendirmesin. Kimse evladına da sebep olmasın. Daha fazla canlar yanmasın. Hiçbir sağlık problemim yokken, bu hale koydu beni. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.