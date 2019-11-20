Atatürk Üniversitesi yeniden madalya şampiyonu

20.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:43

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan 2018-2019 Dönemi Üniversiteler Arası Genel Madalya Dağılımı sıralamasında Atatürk Üniversitesi 179 üniversite arasında birinci oldu.



Atletizm, futbol, güreş, basketbol, halter, tenis, boks, vücut geliştirme ve benzeri birçok branşta düzenlenen şampiyonalardan madalyalarla donen öğrenciler, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıkladığı 2018-2019 Donemi Üniversiteler Arası Madalya Dağılımı listesinde birinci sırada yer alarak büyük bir gurur yaşattı.



Atatürk Üniversitesi öğrencileri müsabakalarda; 24 altın, 13 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 51 madalya kazandı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan ve Atatürk Üniversitesinin birinci sırada yer aldığı 2018-2019 Dönemi Üniversiteler Arası Genel Madalya Dağılımı sıralamasında; Marmara, Aydın Adnan Menderes, Yeditepe ile Bartın Üniversitesi ilk 5 sırada yer alan üniversiteler oldu.



Üniversitelerarası spor müsabakalarında spor takımlarının başarılı sonuçlar almasında emeği geçen herkese teşekkür eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bilimsel ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sportif anlamda da önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek bu başarıların tesadüf olmadığını söyledi. Hem fiziki olanaklar açısından hem de nitelikli eğitmenler öncülüğünde müsabakalara hazırlanıldığını vurgulayan Rektör Çomaklı, öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklere katılımlarını teşvik ettiklerini belirterek, bunun da hem sosyal hem de akademik başarılarına olumlu yansıdığını dile getirdi.



Öğrencilere 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sporcuların bu yılı da birinci sırada tamamlayacaklarına yürekten inandığını belitti.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2018-2019 yılı faaliyet programı gereği 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Van'da düzenlenen Basketbol (Erkek) 1. Lig Grup Birinciliği müsabakalarına katılan Atatürk Üniversitesi Basketbol Takımı, 1. Ligde grup birincisi oldu ve Süper Lige yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.



Öğr. Gör. Hamit Kavurmacı nezaretinde müsabakalara hazırlanan Basketbol Takımı, 05-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen Süper Lige Yükselme Müsabakalarına katılarak tarihinde ilk kez Süper Lige yükselme başarısı gösterdi. Bu sayede Atatürk Üniversitesi Basketbol Takımı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Üniversiteler Basketbol Süper Liginde mücadele edecek.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Boks (Erkek) Türkiye Şampiyonası 06-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında Muğla' da yapıldı. Doç. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı nezaretinde müsabakaya hazırlanan Boks Takımı, kendi rekorunu egale ederek 4 altın, 2 gümüş madalya ile toplam 26 puan alarak, takım halinde yeniden Türkiye Şampiyonu oldu.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından ÜNİLİG kapsamında düzenlenen Buz Hokeyi (Kadın-Erkek) Final Müsabakaları 18-22 Şubat 2019 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlendi.



Buz hokeyi erkek takım müsabakalarına 10 üniversite, Buz hokeyi kadın takım müsabakalarına ise 8 üniversite katıldı. Gerçekleşen müsabakalar sonucunda Atatürk Üniversitesi Buz Hokeyi Kadın ve Erkek Takımı yeniden ÜNİLİG Türkiye Şampiyonu oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA