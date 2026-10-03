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Portekiz'de Ronaldo krizi bitmiyor! Şimdi gözler vereceği cevapta

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Portekiz'de Ronaldo krizi bitmiyor! Şimdi gözler vereceği cevapta
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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo krizi devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Portekiz Futbol Federasyonunun talebi üzerine Teknik Direktör Jorge Jesus, 41 yaşındaki yıldızla görüşmeyi kabul etti. Federasyon şimdi Ronaldo'dan gelecek yanıtı bekliyor.

  • Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo ile görüşmesi için Teknik Direktör Jorge Jesus'u devreye soktu.
  • Jorge Jesus, federasyonun Ronaldo ile görüşme önerisine olumlu yanıt verdi.
  • Ronaldo şu anda Madrid'de bulunuyor ve görüşmenin gerçekleşmesi için vereceği yanıt bekleniyor.

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun Danimarka maçından önce kampı terk etmesinin ardından başlayan süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo ile bağların bu şekilde ve kesin olarak kopmasını istemezken Teknik Direktör Jorge Jesus'u devreye soktu.

JESUS'TAN OLUMLU YANIT

A Bola'da yer alan habere göre Portekiz Futbol Federasyonu, Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo ile görüşmesini istedi. Jesus, federasyondan gelen öneriye olumlu yanıt vererek 41 yaşındaki yıldız futbolcuyla görüşmeyi kabul etti.

GÖZLER RONALDO'NUN VERECEĞİ CEVAPTA

Federasyonun Ronaldo'nun ekibiyle iletişimini sürdürdüğü ve görüşmenin gerçekleşmesi için yıldız futbolcudan gelecek yanıtın beklendiği belirtildi. Ronaldo'nun şu anda Madrid'de bulunduğu ve vereceği kararın beklendiği aktarıldı.

RONALDO SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Cristiano Ronaldo, milli takım kampından ayrılmasının ardından yaşanan süreçle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Jorge Jesus ise pazartesi günü Norveç'e karşı oynanacak karşılaşmanın ardından Ronaldo'yla ilgili süreç hakkında açıklama yapacağını söyledi.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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