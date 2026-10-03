Portekiz'de Ronaldo krizi bitmiyor! Şimdi gözler vereceği cevapta

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun Danimarka maçından önce kampı terk etmesinin ardından başlayan süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo ile bağların bu şekilde ve kesin olarak kopmasını istemezken Teknik Direktör Jorge Jesus'u devreye soktu.

JESUS'TAN OLUMLU YANIT

A Bola'da yer alan habere göre Portekiz Futbol Federasyonu, Jorge Jesus'tan Cristiano Ronaldo ile görüşmesini istedi. Jesus, federasyondan gelen öneriye olumlu yanıt vererek 41 yaşındaki yıldız futbolcuyla görüşmeyi kabul etti.

GÖZLER RONALDO'NUN VERECEĞİ CEVAPTA

Federasyonun Ronaldo'nun ekibiyle iletişimini sürdürdüğü ve görüşmenin gerçekleşmesi için yıldız futbolcudan gelecek yanıtın beklendiği belirtildi. Ronaldo'nun şu anda Madrid'de bulunduğu ve vereceği kararın beklendiği aktarıldı.

RONALDO SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Cristiano Ronaldo, milli takım kampından ayrılmasının ardından yaşanan süreçle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Jorge Jesus ise pazartesi günü Norveç'e karşı oynanacak karşılaşmanın ardından Ronaldo'yla ilgili süreç hakkında açıklama yapacağını söyledi.