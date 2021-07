Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'nci yılı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'nci yıl dönümü, kentte törenlerle kutlandı.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'nci yıl dönümü, kentte törenlerle kutlandı.

Törenler, 102 yıl önce Atatürk'ün kente giriş yaptığı Yakutiye ilçesindeki İstanbul Kapı'da başladı. Atatürk'ü temsil eden Türk Bayrağı'nın karşılanması sonrası kortej Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Atlı ciritçilerin de yer aldığı yürüyüşte öğrenciler Türk Bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Atatürk Anıtı önünde devam eden törene Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri ve mülki erkanın yanı sıra gaziler de katıldı. Çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen, "Bugün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmak suretiyle başlattığı Milli Kurtuluş Savaşı'nın ve ilkelerinin ulusal boyuta taşındığı Kongre için Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Erzurum'a geldiği gündür. 3 Temmuz, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dadaşlarla birlikte yola çıktığı ve çok sevdiği askerlik görevinden istifa ederek sine-i millete dönüşünün ilk adımıdır. Yine bugün, Mustafa Kemal Paşa'nın hemşehrileri Dadaşlarla birlikte milli sınırlar içerisinde vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün şiar olarak kabul edilip, manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği 'Erzurum Kongresi'nin hazırlıklarına başlanıldığı gündür" dedi.

Atatürk Anıtı'ndaki törenin sona ermesinin ardından protokol ve katılımcılar Atatürk Evi'ni gezdi. Burada konuşan Vali Okay Memiş, her yıl bu törenin yapıldığını 20 gün sonra da 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Memiş, "Bunu anmak durumundayız. Bu tarihsel gerçekleri gençlerimize, yeni nesillerimize aktarmak bizim boynumuzun borcu. Sadece burada protokolle yaptığımız tören değil, anlamını da idrak ederek, yaşayarak hareket etmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu'ya sınır bir devlet. Güneyimizde devlet kalmadı neredeyse. Hala emperyalist güçlerin bu ülke üzerindeki 'böl, parçala, yut' politikaları devam ediyor. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için mücadelemize devam ediyoruz" diye konuştu. 3 TEMMUZ İÇİN SİVAS 'TAN YÜRÜYEREK ERZURUM'A GELDİMilli Mücadele'nin 100'ncü yılında Samsun'dan başlattığı ve Sivas 'ta sonlandırıp 2 yıl aradan sonra yarım kalan yürüyüşünü tamamlayan Osman Kemal Ağaoğlu (69), Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'nci yıl dönümü törenlerine katıldı. 19 Haziran'da Sivas'tan yürüyerek yola çıkan Ağaoğlu, 427 kilometre kat ederek 2 Temmuz günü Erzurum'un merkez Aziziye ilçesine geldi. Geceyi burada geçiren evli ve 2 çocuk babası Osman Kemal Ağaoğlu, 3 Temmuz sabahı geri kalan 15 kilometrelik yolu tamamlayıp Erzurum'a giriş yaptı. Merkez Yakutiye ilçesinin İstanbul Kapı semtindeki törenin ardından protokol ile birlikte Atatürk'ün Anıtı'nın da bulunduğu Havuzbaşına giden Ağaoğlu buradaki törenleri izledi. Tören sonrası Vali Okay Memiş ile kısa bir sohbet eden Osman Kemal Ağaoğlu şunları söyledi:

"Milli Prodüktivite Merkezi'nden verimlilik uzmanlığından emekli ve Ankara'da ikamet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu onların anısına yürüyerek kat etmek bir nevi onlara minnet borcumu ödemek istedim. 19 Mayıs 2019'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümüydü. Atatürk'ün yol güzergahından başlayarak Samsun'dan, Amasya ve Sivas'tan Ankara'ya yürüdüm. Atatürk ve arkadaşlarının Sivas'a geldiği tarih olan 27 Haziran'da ben de Sivas'a gelmiştim. Atatürk ve silah arkadaşları Milli Mücadele yolcuları 28 Haziran 1919'da otomobillerle hareket ederek 5 günde Erzurum'a geldiler. Ben o günden yürüyüşe başlayıp beş günde Erzurum'a gelemeyeceğim için Sivas- Erzurum yürüyüşünü o yıl yapamadım. Bir sonraki yıl da pandemi nedeniyle yapamadım. Nasip bu yılmış. Yarım bıraktığım yürüyüşü 2021'de tamamlama fırsatı elde ettim. 19 Haziran'da Sivas'tan yola çıktım. Yürüyüşüyüm 14'üncü gününde Aziziye ilçesine geldim. Buradaki törenlerin ardından tekrar Sivas'a yürüyeceğim. 2019 ve 2021'de yaptığım kilometre yaklaşık 2 bini buluyor. Sivas-Erzurum arası yürüyüşümde evden çıkarken 79 kiloydum şimdi 73'lere düştüm. Yürümekten ayaklarım da bir iki beden büyüdü. Ama gurur verici. Geçtiğim her yerde sevgi gösterileri ile karşılaştım. Bu yolculuğu kitaplaştıracağım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin