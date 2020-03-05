Ataşehir Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler

05.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:03

Ataşehir Belediyesi, hayatın her alanında var olma mücadelesiyle emek verip çalışan kadınları, 8 Mart'ta da unutmuyor.



Bu amaçla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlik düzenliyor.



Tiyatrodan söyleşiye, sergiden dans gösterisine, panelden seminere kadar pek çok etkinliğin yer alacağı Kadınlar Günü'nün ilk etkinliği "Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz" projesi kapsamında eğitim alan kursiyerlerin yaptığı tablolardan oluşan "Ana Renkler" adlı resim sergisinin açılışıyla başlayacak.



"Kadın Hikayeleri" adlıyla düzenlenen sergi 6 Mart Cuma günü saat 18.00'da Cemal Süreya Etkinlik Merkezi Sergi Salonu'nda yapılacak.



7 Mart Cumartesi günü sanatçı Nazan Kesal'ın "Yaraların Aşktandır" adlı tek kişilik tiyatro oyunuyla etkinlikler devam ediyor. Yazar Şebnem İşigüzel'in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği oyun, İran şiirinin isyankar sesi Füruğ Ferruhzah'ın nefesini tiyatro sahnesine taşıyor.



Oyun öncesi Nazan Kesal, oyunla aynı adı taşıyan bir söyleşi programı gerçekleştirecek. Programda şair-çevirmen Feruğ Ferruhzad üzerine çalışmaları bulunan, Prof. Dr. Haşim Hüsrevşah ve şair-yazar Özgün Enver ile bir araya gelecek. Program 7 Mart Cumartesi günü saat 17.00'da Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde yapılacak.



Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Ataşehir Kent Konseyi ile ortaklaşa "Ruhlarına Mısra Katan Kadınlar" adlı şiir dinletisi programı düzenlenecek. 8 Mart Pazar günü saat 13.30'da Ataşehir Belediyesi Erdal Eren Kültür Merkezi'nde Gülten Akın, Sennur Sezer, Nilgün Marmara, Lale Müldür, Didem Madak, Füruğ Ferruhzad, Sylvia Plath gibi tarihin önemli kadın şairlerinin şiirleri bu programla ses bulacak.



Yaşadığı köyü bir ekoköye dönüştüren Bedriye Berber Engin, "Farkımız Okumak Olsun, Bizi Kitap Özgürleştirir" isimli söyleşi programıyla 8 Mart Pazar günü saat 14.00'da Erdal Eren Kültür Merkezi'ne konuk olacak.



Sadece kadınlara özel "İmkansızı Başarırsın Çünkü Sen Kadınsın" isimli tiyatro oyunu Ekmek ve Gül Tiyatro Grubu tarafından yine 8 Mart Pazar günü saat 15.00'da Erdal Eren Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Uzman Klinik Psikolog Nida Altun ve Uzman Klinik Psikolog Haydeh Faraji ile 8 Mart Pazar günü Neşet Ertaş Kültürevi'nde bir seminer düzenlenecek.



Etkinliklerin dans gösterimi bölümünde ise Ataşehir Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi'nde (AKAGİM) çalışmalarını yürüten Rookisch'in kurucusu Rukiye Gedik ve BloominBag'in kurucusu Neslihan Kılıç Hacıalioğlu tarafından tasarlanan birbirinden güzel ürünler, düzenlenecek bir defile programıyla kadınlara sunulacak.



Defilenin ardından ise, Dünya dansları potpurisi ile "Ataşehir Belediyesi Ka'Dance Project"in hazırlamış olduğu çok özel dans gösterisi 8 Mart Pazar günü saat 18.00'da MSKM'de kadınlarla buluşacak.



Kadınlar Günü film gösterimi MSKM'de



Film gösterimi ve söyleşi bölümünün konuğu ise Güneşe Yolculuk, Araf, Pandora'nın Kutusu gibi toplumsal meselelere odaklanan, dramatik yapısı güçlü filmleriyle Türk Sinemasında önemli bir yere sahip olan Yeşim Ustaoğlu olacak. 2016 yılında çektiği ödüllü filmi Tereddüt'ün gösteriminin ardından izleyicilerin merak ettiği soru Yeşim Ustaoğlu cevaplayacak. Film gösterimi 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da MSKM'de düzenlenecek.



Özgür Okuryazar ile Kültür Sanat Sohbetleri'nin Mart ayındaki konukları; Madame Figaro Dergisi Genel Yayın Yönetmen Esra Aysan'ın projesi kapsamında buluşan Özlem Gürses, Sedef Kabaş, Tuluhan Tekel oğlu, Ahu Özyurt.



Gazeteciler "Güç Seninle Olsun" diyerek birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptıkları projeleri hakkında Özgür Okuryazar'ın sorularını cevaplayacaklar. Bu keyifli etkinlik 10 Mart Salı günü saat 20.00'da MSKM'de yapılacak.



Panel programı bölümünde ise hayatımızda büyük önem taşıyan sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularını Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Nur Özdoğan ve Klinik Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk kadınlar için anlatacak. Sağlığımız hakkında faydalı bilgiler edineceğimiz program 13 Mart Cuma günü saat 10.00'da Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.



16 Mart Pazar günü saat 20.00'da MSKM'de Güner Sümer'in unutulmaz oyunu "Hüzzam" Ayşenur Özturanlı'nın bir buçuk saatlik performansı sahnelenecek.



Duygusal geçişler yaşatan oyunda; düğün, doğum gibi mutlulukları ve değişen toplumsal düzendeki acımasız insan ilişkileri bir kez daha gözler önüne sergilenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA