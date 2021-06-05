"Atalık Tohumları İzmir'in Topraklarıyla Buluşturmaya Devam Ediyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kuraklığa ve yoksulluğa çare olacak "Başka Bir Tarım Mümkün" anlayışından doğan İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda havza bazında yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kuraklığa ve yoksulluğa çare olacak "Başka Bir Tarım Mümkün" anlayışından doğan İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda havza bazında yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. "Atalık Yem Bitkilerini Destekleme Projesi" kapsamında geçtiğimiz yıl Ödemiş'te dikilen saz çavdarları boy verdi. Ürünün ilk hasadını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yağmurdan başka suya ihtiyacı olmayan atalık tohumumuz saz çavdarını Ödemiş'in bereketli ovalarına tekrar kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" anlayışından doğan İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda havza bazında kuraklık ve yoksullukla mücadele etmek için başlatılan "Atalık Yem Bitkilerini Destekleme Projesi" ilk ürününü verdi. Küçük Menderes Havzası'nda gambilya, mürdümük, saz çavdarı, kavlıca, karakılçık gibi iklim dostu yem bitkisi üretmek için 200 dekarlık alanda başlayan üretimde ilk hasat coşkusu yaşandı. Sekiköy'de 35 dekarlık alanda boy veren saz çavdarlarının ilk hasadını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı.

Soyer, "Kuraklık ve yoksulluğa çare üretiyoruz"

"Başka Bir Tarım Mümkün" diyerek yola çıktıklarını ve bu vizyonun iki temel amacı olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biri kuraklıkla diğeri yoksullukla mücadele. İkisi de birbirine bağlı. Biz yıllarca hoyrat bir şekilde kullanarak su kaynaklarımızı tükettik. Bu ülke 25 milyon ton silajlık mısır üretti. Aynı yıl 4 milyon ton pamuk üretti. Bu stratejik ürünlerden bu miktarlarda üretim yaparken büyükbaş hayvan yemi için onların on misli üretim yapılmış. Silajlık mısır üretmenin sonuçları ne olmuş? Bir tane silajlık mısırı büyütmek için 84 litre su tüketmişiz. Şimdi yeraltı kaynaklarını tüketen, çiftçiyi yoksullaştıran bu olumsuz sürece çare üretiyoruz" dedi.

Gururluyuz

Karakılçık gibi zamanla yok olan saz çavdarının üretimini artıracaklarını dile getiren Başkan Soyer, şunları söyledi: "Şimdilik 35 dekar bir alana diktiğimiz saz çavdarından 11 ton civarında tohumluk elde edeceğiz ve üretimi 550 dekara yayacağız. Saz çavdarı bu coğrafyada daha çok üretilsin istiyoruz. Yağmurdan başka su ihtiyacı olmayan bir bitki ama bir saman fabrikası. Ne yazık ki köylümüz yanlış tarım politikaları ile iyi tarımdan uzaklaştırıldı. Şimdi aklımızı başımıza toplayıp frene basıp gambilya, mürdümük, saz çavdarı gibi kaba yem bitkilerine tekrar dönmemiz lazım. Bugün Ödemiş'te önemli çalışmamızın önemli bir adımı daha tamamlayarak, saz çavdarının ilk hasadını gerçekleştirdik. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Tekrar bu toprakları atalık tohumlarla buluşturuyor olmaktan gurur duyuyorum".

Eriş: "Türkiye'ye örnek olsun"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise, "Başkanımızın tarım politikasında istediği sonuç işte bu tarlada. Tarım ve hayvancılık için ülkenin ihtiyaç duyduğu bir çalışma. Başkanımızın bu konudaki önderliğine teşekkür ediyor ve bu projeye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kuraklığın yaşandığı ülkemizde Başkanımızın bu çabası tüm Türkiye'ye örnek olsun. Başkanımız seçim döneminde bunları tek tek planlamıştı. 2 yıl içinde gerçekleşti. Demek ki hedefler, düşünceler doğruymuş, sonuç çok doğru oldu" dedi.

Kimler katıldı?

Ödemiş Sekiköy'deki saz çavdarı hasadına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in yanı sıra, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve eşi Filiz Yılmazlar, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve eşi Fatma Tekin, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in eşi Selma Eriş, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, S. S Ödemiş Fidancılık Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucu Başkanı Olgun Ballı, S. S Pirinçci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Alpay, S. S Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi, S. S Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Gerçek, S. S Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Turan, Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı, İnönü Mahallesi Muhtarı Nihat Savuran, Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, Çayır Mahallesi Muhtarı Sadettin Günay, Köseler Mahallesi Muhtarı Mehmet Uyanık, Veliler Mahallesi Muhtarı Ahmet Emirbaş ve üreticiler katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, saz çavdarı hasadının ardından S. S Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Alabaş mevkiinde İZKA kredisi ile kurduğu çiçek seralarını gezdi. Kooperatif Başkanı Selçuk Bilgi'den üretimle ilgili bilgi aldı.

Saz çavdarı nedir?

Anadolu'da hızla yok olmuş yerli tahıllardan birisi olan saz çavdarı gevşek ve kumlu toprakları seviyor. Aynı zamanda soğuk iklime karşı da dayanıklı. Taneleri buğdaya göre daha ince uzun, kavuzları daha dar, kılçıkları da oldukça kısa. Bir nevi saman makinesi olan hiç sulanmadan büyüyen saz çavdarına bu ismin verilmesinin sebebi, bir saz gibi iki buçuk ila üç metreye kadar uzayabilmesi. Saz çavdarlarının uzun saplarından elde edilen saman, besleyici bir hayvan yemidir. Saz çavdarının sapı hem saman hem de çatı izolasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Saz çavdarı, Atalık Yem Bitkilerini Destekleme Projesi kapsamında Küçük Menderes Havzası'na geri getirilmiştir.

Üretim alanı 550 dekara çıkacak

Tohumu tükendiği için yeterince üretim yapılmayan saz çavdarı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019'da Menemen'e, 2020'de Ödemiş'e taşınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu atalık yem bitkisini kurtararak tüm İzmir ve Türkiye'ye yaymak, yem maliyetini düşürerek saman ithalatının önüne geçmek için çalışıyor. Bu yıl İzmir'de 35 dekarda tohumluk saz çavdarı ekimi yapıldı ve sonucunda 11 ton saz çavdarı tohumu elde edilecek.

1 kilo saz çavdarı unu piyasada 25-30 TL fiyatla satılıyor. Böylelikle 2021 sonbaharında 550 dekarlık saz çavdarı tohumu olacak ve saz çavdarı arazileri İzmir'de 35 dekardan 550 dekara yükselerek 15 kat artacak.

Kaynak: Habermetre