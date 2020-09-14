Asya ülkeleri hangileridir? Asya'daki tüm ülkelerin isimleri, Asya kıtası ülkeler haritası
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Asya ülkeleri hangileridir? Asya'daki tüm ülkelerin isimleri, Asya kıtası ülkeler haritası

Asya kıtasındaki ülkelerin isimleri çok merak ediliyor. Çünkü Asya kıtası dünyanın en büyük ve en kalabalık kıtasıdır. Bu bakımdan kıtada hangi ülkeler yer alıyor bilmek faydalı olabilir. Şimdi sizlere Asya ülkelerinin isimlerini ve haritasını paylaşalım. Asya ülkeleri neler? Asya kıtası ülkelerin adları nelerdir?

Asya ülkeleri hangileridir? Asya'daki tüm ülkelerin isimleri, Asya kıtası ülkeler haritası
14.09.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:51

Asya ülkeleri, sınavlarda, genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında vb. yerlerde soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan isimlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Sizler için Asya ülkeleri isimleri nelerdir hepsini tek sayfa altında topladık.

ASYA ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

Asya kıtasında toplamda 53 ülke vardır. Ayrıca Dağlık Karabağ, Kuzey Kıbrıs ve Tayvan ülkeleri BM tarafından tanınmayan ülkeler arasındadır. Ayrıca Hong Kong ve Makao ise Çin'e bağlı özel idari bölgeler olarak geçmektedir. Bu iki idari bölge ne şehir ne de tamamen bağımsız bir ülke olarak geçmemektedir. Şimdi Asya kıtasında yer alan ülkelerin isimlerini bulunduğu konuma göre paylaşalım.

Orta Asya ve Güney Asya bölgelerindeki ülkeler:

  • Türkmenistan
  • Kazakistan
  • Özbekistan
  • Kırgızistan
  • Tacikistan
  • İran
  • Afganistan
  • Pakistan
  • Hindistan
  • Nepal
  • Sri Lanka
  • Maldivler
  • Bhutan
  • Bangladeş

Orta Doğu ülkeleri:

  • Irak
  • Suriye
  • Lübnan
  • İsrail
  • Filistin
  • Ürdün
  • Suudi Arabistan
  • Umman
  • Yemen
  • Katar
  • Kuveyt
  • Bahreyn
  • Birleşik Arap Emirlikleri

Doğu Asya ülkeleri:

  • Japonya
  • Moğolistan
  • Çin
  • Kuzey Kore
  • Güney Kore

Güneydoğu Asya ülkeleri:

  • Myanmar
  • Tayland
  • Kamboçya
  • Laos
  • Vietnam
  • Malezya
  • Endonezya
  • Singapur
  • Brunei
  • Filipinler
  • Doğu Timor
  • Papua Yeni Gine

Kuzey Asya ve Batı Asya ülkeleri:

  • Rusya
  • Gürcistan
  • Azerbaycan
  • Türkiye
  • Kıbrıs Cumhuriyeti
  • Ermenistan
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • Güney Osetya
  • Abhazya

ASYA KITASI ÜLKELERİNİN İSİMLERİ NELERDİR? (TÜM ÜLKELER)

Asya kıtasında BM tarafından tanınan ve tanınmayan devletlerin isimleri alfabetik olarak aşağıdaki gibidir.

  1. Afganistan
  2. Azerbaycan
  3. Abhazya
  4. Artsah Cumhuriyeti
  5. Bahreyn
  6. Bangladeş
  7. Bhutan
  8. Birleşik Arap Emirlikleri
  9. Brunei
  10. Çin
  11. Doğu Timor (Timor-Leste)
  12. Endonezya
  13. Ermenistan
  14. Filipinler
  15. Filistin
  16. Güney Kore
  17. Güney Osetya
  18. Gürcistan
  19. Hindistan
  20. Irak
  21. İran
  22. İsrail
  23. Japonya
  24. Kamboçya
  25. Katar
  26. Kazakistan
  27. Kıbrıs Cumhuriyeti
  28. Kırgızistan
  29. Kuveyt
  30. Kuzey Kore
  31. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  32. Laos
  33. Lübnan
  34. Maldivler
  35. Malezya
  36. Mısır
  37. Moğolistan
  38. Myanmar
  39. Nepal
  40. Özbekistan
  41. Pakistan
  42. Rusya
  43. Singapur
  44. Sri Lanka
  45. Suriye
  46. Suudi Arabistan
  47. Tacikistan
  48. Tayland
  49. Tayvan
  50. Türkiye
  51. Türkmenistan
  52. Umman
  53. Ürdün
  54. Vietnam
  55. Yemen

ASYA KITASI HAKKINDA BİLGİLER

Asya ya da Asya Kıtası, Avrupa'nın doğusunda, Büyük Okyanus'un batısında, Okyanusya'nın kuzeyinde ve Arktik Okyanus'un güneyinde bulunan bir kıtadır. Asya kıtası yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük kıtasıdır. Aynı zamanda nüfus bakımından da en kalabalık kıta Asya kıtasıdır.

Sınırları değişkenlik gösterse de Avrupa ve Afrika kıtaları ile kara sınırı vardır. Avrupa ile birlikle Avrasyayı, Avrupa ve Afrika kıtalarıyla birlikte Eski Dünyayı oluşturur. İnsanlığın Afrikadan çıktıktan sonra ayak bastığı ilk kıta olan Asya, aynı zamanda Dünya üzerindeki birçok dinin çıkış bölgesidir. Ortadoğu kökenli İslam, Hristiyanlık gibi İbrani dinler ile Hint Yarımadası kökenli Budizm ve Hinduizm gibi dharmatik dinler buna örnektir. Kuzey Kutup Dairesinden Ekvatora kadar uzanan Asya Kıtası, yeryüzünün en alçak noktası olan Lut Gölü ve en yüksek noktası olan Everest gibi çok farkı yeryüzü şekillerini içinde barındırır.

Asya yüzölçümü : 44.579.000 km²

Asya toplam nüfusu : 4.463.000.000 [4,463 milyar] (2016 verilerine göre)

ASYA KITASINDA TOPLAMDA KAÇ ÜLKE VARDIR?

Asya kıtasında toplamda 53 tane ülke vardır. Bu ülkelerden 50 tanesi BM tarafından tanınan ülkelerdir. 3 tanesi ise BM tarafından tanınmayan ülkelerdir. Ayrıca bunun dışında 2 tane de özel idari bölge mevcuttur. Dağlık Karabağ, Kuzey Kıbrıs ve Tayvan BM tarafından tanınmayan ülkelerdir. Ayrıca Hong Kong ve Makao ise Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölgelerdendir. Ek olarak "Ağrotur ve Dikelya" ve "Britanya Hint Okyanusu Toprakları" bağımlı topraklardandır. Asya kıtasında yer alan ülkelerin isimleri yukarıdaki gibidir. Şimdi Asya kıtasının siyasi haritasını paylaşalım.

ASYA KITASI ÜLKELER HARİTASI (SİYASİ HARİTASI)

Asya kıtasındaki ülkelerin haritası da bu şekildedir. Ülke ülke gösterimine yukarıdan bakabilirsiniz.

ASYA KITASINDAKİ EN KALABALIK 10 ŞEHİR

Tokyo (Japonya) : 37 milyon

Cakarta (Endonezya) : 34 milyon

Delhi (Hindistan) : 29 milyon

Mumbai (Hindistan) : 23 milyon

Manila (Filipinler) : 23 milyon

Şanghay (Çin) : 22 milyon

Seul (Güney Kore) : 21 milyon

Guangzhou (Çin) : 20 milyon

Pekin (Çin) : 19 milyon

Kalküta (Hindistan) : 17 milyon

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