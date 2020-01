ASPİLSAN, HAVELSAN tarafından geliştirilen Bulut Bilişim Teknolojisine geçti

29.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:20

ASPİLSAN Enerji, HAVELSAN tarafından geliştirilen ve ilk kez Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) hizmetine sunulan Bulut Bilişim Teknolojisine geçiş yaptı.



Bulut Bilişim Sistemi İmza Töreni ve yeni depo ve idari bina açılışı, ASPİLSAN Enerji'nin Kayseri OSB'deki merkezinde düzenlendi. Törenin açılışında konuşan ASPİLSAN Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Ferhat Özsoy, hayallerindeki terminal sistemine geçişlerinin altyapısını hazırlamış bulunduklarını ifade ederek, "Bugün burada ASPİLSAN dijital dönüşümünde önemli bir yer tutan bir safhayı daha geride bırakıyoruz. Günümüzün getirdiği teknolojik imkanlardan en önemlilerinden biri olan dijital dönüşümde artık ASPİLSAN da önemli bir safhaya gelmiş durumdadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı desteği ve teşvikiyle çıktığımız bu yolda kısa sürede HAVELSAN personelinin neredeyse 24 saati bulan kesintisiz çalışmalarıyla altyapımız tamamlanarak HAVELSAN Bulut'tan yararlanacak bir duruma geldik. Bu sürecin inşaat kısmını tamamladık, artık istifade safhasında bulunuyoruz. Artık biz de HAVELSAN'ın Siber güvenlik şemsiyesi altında kendi faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Faaliyete bugün itibariyle geçen HAVELSAN Bulut sistemiyle artık mekandan bağımsız olarak dilediğimiz yerden, dilediğimiz zaman dosya ve yazılım uygulamalarına erişim imkanına kavuştuk. Diğer yandan ölçeklenebilir güvenli ve düşük maliyette bir hizmet almış olacağız. HAVELSAN Bulut ile tek veritabanını 3 şehir birleşmiş ve tek bir yerden yönetilir duruma gelmiştir. Artık aldığımız yazılımları tüm personellerimiz Ankara, İstanbul olduğuna bakmaksızın kullanabilecek. Özellikle kalite sistemimizin altyapısını oluşturan yine üretim yönetimimizin altyapısını oluşturan bir takım programlar Bulut'a yüklenmek suretiyle herkesin istifadesine açılmış olacaktır. Yakın bir gelecekte hedefimiz budur, terminal sistemine geçişimizin de altyapısını hazırlamış bulunuyoruz. Artık verilerimiz müşterek harddisktte depolanacak, bizler bu bilgilere cihaz başında değil şirket olarak sahip olacağız" dedi.



"Altyapılarımızın dijital dönüşüme uyumlu hale gelmesi lazım"



HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise konuşmasında dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Hem verimlilik hem rekabette güçlü olmak açısından bütün işletmeler kendilerini buna hazır etmek zorundalar. Bu dönüşümün bir altyapı boyutu var, bir sistem ya da süreç boyutu var bir diğer boyutu da insan boyutu var. Bugün burada belki altyapı boyutunu konuşuyoruz ama önemli boyut bu. Altyapılarımızın dijital dönüşüme uyumlu hale gelmesi lazım. İstiyoruz ki bu altyapıyı HAVELSAN Bulut'tan almayıp da kendiniz yapmak isterseniz bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanları istihdam etmeniz gerekiyor. Yine bu alanın dışında olan bilgi güvenliği, siber güvenlik uzmanları istihdam etmeniz gerekiyor. Halbuki bu modelde bunlara ihtiyaç kalmıyor. Siz kendi işinize odaklanıyorsunuz, bu konuda alan uzmanlığı olan firmalardan yararlanıyorsunuz. Dünyanın gittiği model bu, rekabetçilikte firmaların çıkarına yönelik bir şeydir bu. Biz bunu diğer kardeş vakıf şirketlerimize de önermek istiyoruz. Nasıl ki ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi oturup da santral kurmuyorsanız bilgi ve iletişim ihtiyacınızı karşılamak için de oturup herkesin kendi veri merkezini kurayım, bir sürü istihdam edeyim yapılmaması gerekiyor. Bu anlamda yapılan kamuda da belki şirketlerin çoğunda da en büyük yanlış bu. Dijital dönüşümle bir bakıma artık ortadan kalkacak. Bu teknoloji artık fiber hatlarla kullanılıyor. Işık hızında haberleşiyorsunuz. Dolayısıyla sistemlerinizin bulunduğu yerin fiziken olduğu hiç önemi yok. Bu kadar hızlı iletişim altyapısına sahibiz. Dolayısıyla fiziki, mekansal kısıtlar ortadan kalmış vaziyette. Mekandan bağımsız bu hizmeti her yerden alabilir oluyorsunuz" şeklinde konuştu.



ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral İlhan Bölük de milli teknoloji adına yapılan bu iş birliğinin başta diğer vakıf şirketleri olmak üzere tüm yerli ve milli çalışmalara örnek teşkil edeceğine inandığını söyledi. Bölük; "Böyle bir dijital dönüşüm de bizim için bir ihtiyaçtı. 3 sene gibi kısa bir sürede ArGe merkezlerimiz İstanbul, Ankara ve Kayseri'de olunca ihtiyaçlarımız artıyor. İnşallah 2022 yılında da yeni fabrikamızla bu sistemi oraya da taşıyacağız. İnşallah bu sistemle daha güçlü, daha başarılı olacağız. Bizi daha çok ileri noktalara götürecek. İnşallah diğer vakıf şirketleri, diğer sektörün bütün sistemde olan kuruluşlarına örnek olur. Herkes bu milli sistemi alır ve kullanır" ifadelerini kullandı.



HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Emekli Tuğgeneral Mustafa Şenol da yaptığı konuşmada dijital dönüşüme ayak uydurmanın önemine değinerek, "HAVELSAN'ın geliştirdiği ve kardeş kuruluşumuz ASPİLSAN'ın hizmetine sunduğu hizmete başlamasını belgelemek ve kutlamak için bizleri bir araya getiren HAVELSAN Bulut Bilişim sistemi, vakfımızın bağlısı savunma sanayi firmalarıyla güçlendiği önemli görevlerinin ve geleceğe bakışının bir sonucudur. Hepinizin bildiği üzere bilgisayarların icadı sonrası teknolojinin gelişmesi de hızlandı. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak internetin de yaygınlaşmasıyla bilişim sistemi de gelişerek neredeyse ışık hızında gelişti. Bu gelişimle birlikte yenileşim ve sayısal dönüşüm de aynı hızda devam etmekte. Bu dönüşüme uyum sağlayamayan her türlü oluşumun sonu maalesef yok oluşla bitmekte. Teknolojiyi takip etmenin sayısal dönüşümün elbette maliyeti yüksek olmakta. Bu maliyetlere bir de güvenlik boyutu eklendi. HAVELSAN Bulut Bilişim Sistemi'nin en temel özellikleri; azami yerli ve milli olanaklar ile son teknoloji, düşük maliyet, her zaman ve her yerde kesintisiz erişim kolaylığı, esnek, verimli ve güvenli olmasıdır" diye konuştu.



"Hayal ediyoruz; biz neden Türkiye'de üretilecek milli aracın bataryasını üretmeyelim"



Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Emekli Tümgeneral Sadık Piyade vakıf çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Bizim vakfımız hakikaten çok büyük bir aile. Şuanda çalışanlarımız 20 bini buldu. Bağışçımız 100 bini geçti, şirket sayımız 61 oldu. Biz doğrudan ve dolaylı olarak şirketlerimizin sayesinde ekonomiye de ciddi katkılar sağlıyoruz" dedi.



Piyade, Kayseri'de açılacak olan ve lityum pil üretilecek olan fabrikada milli otomobilin bataryasının üretilebileceğinin altını çizerek, "Yakında fabrikamızın temelini atacağız. Burada lityum pil üreteceğiz burada biz. Lityum pil üretmek demek; pillerin hücresini dahi biz üreteceğiz. Bu büyük bir başarıdır, rüyada dahi görsen inanılamayacak bir olaydır. Biz bunu başaracağız. Ayrıca hayal ediyoruz; biz neden Türkiye'de üretilecek milli aracın bataryasını üretmeyelim? Bu fabrikayı kurarken neden yanında ayrı bir bölüm yapmayalım? İnanıyorum bunu da yaparsınız. Bunu da sizden bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Programda TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade ile ASPİLSAN ve HAVELSAN üst yönetimlerinin katıldığı törende; ASPİLSAN'ın Ankara ve İstanbul ofislerine yapılan canlı bağlantılarla HAVELSAN Bulut Bilişim teknolojisi test edildi. ASPİLSAN, HAVELSAN tarafından geliştirilen ve ilk kez Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın hizmetine sunulan bulut bilişim teknolojisi ile sunucu odaları ve network alt yapısının yenilenmesi, network cihazlarının kurulum ve idamesinin sağlanması, sunucularının HAVELSAN'a taşınıp fiber hat üzerinden hizmet verilmesi ve tek bir noktadan bütün yerleşkelerinin yönetilmesi imkanına kavuşmuş oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA