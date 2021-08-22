Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı

Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

1995 doğumlu Aslı Melisa Uzun, 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçildi. Bir süredir Hollanda'da yaşayan ünlü oyuncunun, son paylaştığı kareler tartışma yarattı. İşte detaylar...

Yağız Can Konyalı'dan geçtiğimiz ay ayrılan Aslı Melisa Uzun, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

İki kadına sarılan oyuncunun, pozları tartışma yarattı. Uzun'un birçok hayranı, ilginç yorumlarda bulundu.

Birçok kişi oyuncunun, kadın arkadaşıyla fazla samimi olduğunu söyledi.

Uzun, "Sizi çok seviyorum" yazıp, kalp emojisi koydu.

Oyuncu, İngilizce ise, "Kankalar" diye ekledi. Uzun'un Hollanda'da çektirdiği fotoğraflar dikkat çekerken, oyuncu proje olduğu İstanbul'a geliyor.

Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı
Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı
Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı
Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı
Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı

Kaynak: Snob Magazin

Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj pozu: Sarışın bomba mıyım neyim?
Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj pozu: Sarışın bomba mıyım neyim?
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'in şaşırtan değişimi: Genç kıza dönmüş
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'in şaşırtan değişimi: Genç kıza dönmüş
Çekimde göğsü açılan Çağla, bir de bu anları fark etmeden Instagram'da paylaştı
Çekimde göğsü açılan Çağla, bir de bu anları fark etmeden Instagram'da paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Tarkan Hande Erçel Yıldız Tilbe
Spor Marcao Erol Bulut Burak Elmas Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 22:20:45. #1.16#

title