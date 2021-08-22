Aslı Melisa Uzun'un paylaşımları tartışma yarattı
1995 doğumlu Aslı Melisa Uzun, 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçildi. Bir süredir Hollanda'da yaşayan ünlü oyuncunun, son paylaştığı kareler tartışma yarattı. İşte detaylar...
Yağız Can Konyalı'dan geçtiğimiz ay ayrılan Aslı Melisa Uzun, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.
İki kadına sarılan oyuncunun, pozları tartışma yarattı. Uzun'un birçok hayranı, ilginç yorumlarda bulundu.
Birçok kişi oyuncunun, kadın arkadaşıyla fazla samimi olduğunu söyledi.
Uzun, "Sizi çok seviyorum" yazıp, kalp emojisi koydu.
Oyuncu, İngilizce ise, "Kankalar" diye ekledi. Uzun'un Hollanda'da çektirdiği fotoğraflar dikkat çekerken, oyuncu proje olduğu İstanbul'a geliyor.
Kaynak: Snob Magazin