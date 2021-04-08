Aslan Burcu Kadını Özellikleri - Aslan Kadını Aşk, Olumlu ve Olumsuz Özellikleri

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Aslan burcu kadını özellikleri: Aslan burcu güneş burcu olan bir kadının kalabalıkta tanınması kolaydır. Mahkemeyi elinde tutan ve kalabalığın, özellikle de erkeklerin avucunun içinden yemek yemesini sağlayacak kişi o. Aslan kadınları, bu güneş burcuyla ilişkili birçok tipik özelliğe sahiptir.

ASLAN BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Aslan burcu kadını dürüst bir yapıya sahiptir ve yalan söylemekten hoşlanmaz. Çok pratik, işlevsel bir zekaya sahip olan Aslan burcu kadını, bir kez karar verdi mi bir daha asla dönmez. İlgi odağı olmak ister, Aslan burcu erkeğinden daha başarılıdır. Dürüstlük, onlar için en önemli özelliklerden biridir.

Aslan burcu kadın güneş burcu, doğal bir sahne kraliçesidir. İster tiyatroda ister işte olsun, bir seyirci önünde performans sergilerken en çok evinde. Hangi mesleği takip ettiği önemli değil; her zaman merkez sahnede alkışlara ve övgülere boyun eğiyor. Bu, istediğini nasıl elde edeceğini bilen bir kadındır ve ulaştığında asla hayal kırıklığına uğramaz. Bir Aslan kadını için hiçbir şey imkansız değildir.

ASLAN ÖZELLİKLERİ

Güçlü Yönler: Yaratıcı, tutkulu, cömert, sıcak yürekli, neşeli, esprili

Zayıf Yönler: Kibirli, inatçı, bencil, tembel, esnek olmayan

Aslan'nın sevdiği şeyler: Tiyatro, tatil yapmak, beğenilmek, pahalı şeyler, parlak renkler, arkadaşlarla eğlence

Aslan'nın sevmediği şeyler : Göz ardı edilmek, zor bir gerçekle yüzleşmek, bir kral ya da kraliçe gibi davranmamak

Aslan Kadın: İş Hayatı ve Para

Vahşi doğada dişi aslanlar, paketleri için yiyecek tedarik edenlerin çoğunu yapan baş avcılardır. Sans akan yelesi ve tipik olarak erkek meslektaşlarından daha az gösterişli ve gösterişli olan bu güçlü akşam yemeği avcıları, herkesin beslendiğinden emin olmak için biraz daha az çekici bir iş yapıyorlar. Bu sırada ormanın kralları, zebra etinin ne zaman geleceğini merak ederek ortalıkta dolanmaktadır. Doğadaki paralellik genellikle işyerindeki kadın ve erkek Aslanlarda bulunabilir .

Yüzyıllar boyunca toplum, erkeklerin zaferi alırken, kadınlar görünmeyen ve takdir edilmeyen emeğin çoğunu yaptığını ve şu anda bu modası geçmiş ve adaletsiz rollerden kurtulmaya çalışsak da, bazen insan egoları ve karmaşık kişiliklerimiz onları korumaya çalışıyor. yerinde. Leo kadınlarının özellikleri onları doğuştan CEO'lar, liderler ve büyük B harfi olan Patronlar yapar, oysa bazen Leo erkekleri karizmaya, çekiciliğe ve pizazz'a, bunu destekleyecek bilgi veya çalışma ahlakı olmadan güvenir.

Acımasız bir şekilde çalışkan olan Leo hanımları, tamamlanıncaya kadar bir işe diş ve pençe ile saldıracaktır. Canlı yaratıcı özellikleriyle, sanat, performans veya tiyatrodaki herhangi bir kariyer onlara çok yakışacaktır. Drama kraliçeleri olarak itibar kazanma eğilimleri, sahneyi merkeze alma yolunu bulabildikleri ve şiddetlerini kendileri için derin anlamı olan bir şeye kanalize edebildikleri sürece iyi bir şekilde kullanılabilir.

Sosyal aktivizm onlar için harika bir alan olabilir, çünkü yangın çıkaran bir işaret veya pankart kaldırıp kükreyişlerinin duyulmasına izin vermekten korkmazlar! Canavarın göbeğinden savaşmaktansa, ön saflarda olmak, zorlu politik sanat ve performansla doğrudan ilgilenmek onlar için daha iyidir.

Para biriktirme söz konusu olduğunda en akıllıca olanı değil, Aslan kadını, ekibindeki herkes için pizza yemeye ya da banka hesabı düşük olsa bile savurganlıktan kaçan ilk kişi olacak.

Aslan kadınları müstehcen mi?

Bir kişinin müstehcen fikri bir başkasınınkinden çok farklı olabileceğinden, bu her zaman cevaplanması zor bir sorudur. Bireyler de çok çeşitlilik gösteriyor, bu yüzden bu genelleme yapmak için kötü bir alandır. Her şey eşit olsa da, Aslan kadınları daha acayipler arasındadır, evet.

Bir Aslan'la kadınla çıkmak nasıl bir duygu?

Duygusal, romantik ve duyarlı sevgililer, Aslanlar sıcak yürekli ve samimidir, çok sadık ve istikrarlı ortaklar ve çok özverili ebeveynler yaparlar. Doğası gereği çok tutkulu, kendilerini güvende hissetmezlerse eşit derecede sahiplenici ve kıskanç olabilirler.

Oldukça dramatik, gösterişli yaşam tarzları için bir zevk içeren gösteriş yapmayı severler. Yatak odalarında şampanya, gül ve saten çarşaf bulundurma olasılığı en yüksek olan burçtur.

Eğlenceli ve romantik, rutinden hoşlanmazlar ve özellikle inatçı olsalar da maceracı aşıklar. Yetenekli bir ortak kısa sürede 'iyi fikir' olmanın bir şeyin 'onun fikri' olması gerektiğini öğrenir!

Aslan kadınları ne kadar sadık?

Bir partnerden memnun kaldığında, Aslan kadınları son derece sadıktır. Bununla birlikte, ihtiyaç duyulduğunu ve takdir edildiğini hissetmekten hoşlanırlar ve çok uzun süre ihmal edilirlerse, diğer birçok işaret gibi başıboş kalırlar. Tersine, onları düzenli olarak sevdiğinizi gösterirseniz ve onlara ihtiyaç duyulduğunu hissettirirseniz, bunlar en sadık işaretler arasındadır.

Bir Aslan kadınının seni sevip sevmediğini nasıl anlarım?

Aslan aşık olduğunda genellikle çok ince değildir. Dünyanın bunu bilmesini istiyorlar ve buna göstermek ve anlatmak da dahil! Daha çekingen bir Aslanınız varsa, o zaman sahiplenme ve kıskançlık en güvenilir ikinci göstergedir. Önündeki diğer kadınlarla biraz flört edin ve nasıl tepki verdiğini görün. Sadece dikkatli ol, aşırı yaparsan parçalanmamaya dikkat et! Aslanlı bir kadının aşıkken nasıl davrandığının tam bir açıklaması için lütfen Aslan aşık konulu makalemize bakın.

Aslan kadınınızı nasıl anlayabilirsiniz?

Aslanınız kendine özgü kişilik özelliklerine sahip olacak. Bu makale güneş işaretlerinden bahsediyor, ancak başka birçok faktör var. Örneğin, ay burcu duygusal kişiliğini belirler ve bu onun hassas, romantik, sadık vb. Olup olmadığını etkiler.

Doğum tarihi, saati ve yeri ile bu diğer faktörler, kişiliğinin tam bir resmi için hesaplanabilir. Bunu daha ayrıntılı incelemek için lütfen astroloji uyumluluk okumaları hakkındaki makaleme bakın .

Bazı ünlü Aslan kadın ünlüleri kimlerdir?

En ünlü 400 Aslan ünlüsü ve tarihi figürünün bir listesi var .

Bir Aslan kadını nasıl tutulur?

Aslan kadını gurur duyabileceği ve gösteriş yapabileceği birini sever! İster güzel görünüşünüz, sofistike zekanız, mizah anlayışınız, diğer özellikleriniz için, ister onun harika olduğunu düşündüğünüz için olsun. Bu kadar dramatik olabilirsen o kadar iyi.

Aslan kadınının ruh eşin olup olmadığını nasıl anlarsın?

İlişkiler, yüzlerce ayrı unsurdan oluşan karmaşık şeylerdir. Güneş burçları bunlardan biridir, ancak tüm güçlü ve zayıf bölgeleri bulmak için her şeyin ayrıntılı bir analizi gerekir. Birisinin ruh eşiniz olup olmadığını belirlemek için astrolojinin nasıl kullanılabileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen astroloji ve ruh eşleri hakkındaki makaleye bakın .

Aslan kadın uzun mesafe ve çevrimiçi ilişkiler

Çevrimiçi ilişkiler ve uzun mesafeli ilişkilerin kendine özgü zorlukları vardır. Bunlardan biri, birinin bir tarafını çok net görmeniz: kişiliğini. Bununla birlikte, cinsel çekicilik gibi diğer faktörler hakkında hiçbir şey göremezsiniz. Uyumluluk raporlarım, tüm faktörleri yan yana puanlayarak bunu ele alıyor, böylece güçlü veya zayıf alanlar vurgulanmış olarak tüm resmi görebiliyorsunuz. Bunu daha ayrıntılı incelemek için lütfen çevrimiçi ilişkiler hakkındaki makaleme bakın .

Aslan kadınları hile yapar mı?

Genellikle yapmazlar. Ancak bu, astroloji tartışıldığında sıklıkla sorulan veya cevaplanan genel soru türüdür. Daha sonra bireysel deneyimler, Aslan kadınlarının yaptıklarının veya yapmadıklarının kanıtı olarak ileri geri aktarılır. Bireyler, kendileri için geçerli olmayan genel ifadelerden rahatsız olur ve her şey hızla yokuş aşağı gider. Aşağıdaki şema buradaki sorunu göstermektedir: