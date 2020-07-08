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Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
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Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi

İzmir ve Muğla'da yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi. Bu iki ilin eklenmesiyle asker uğurlamalarının yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi.

Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
08.07.2020 21:46 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:00

Son günlerde sosyal mesafe ve maske takılmaması gibi önlemlerin hiçe sayıldığı haberler ile gündem olan asker uğurlamalarının yasaklandığı il sayısı 21'eyükseldi.

SON YASAK HABERİ İZMİR'DEN GELDİ

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulunun İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandığı belirtildi.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği kaydedilerek, asker uğurlamalarının başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkenin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı dile getirildi.

Kurulda alınan kararlara ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe bildirilmesine karar verilmiştir."

MUĞLA'DA DA ASKER UĞURLAMAK YASAKLANDI

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, askere gideceklerden gerekli tüm tedbirleri ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Son günlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek uğurlama törenlerinin gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki vatandaşların sağlığının ve salgınla mücadeledeki başarının riske atıldığı ifade edildi.

Toplantıda alınan kararla kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, bu kapsamda açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına, bu nedenle hakkında idari ve adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin, bu kişilerin teslim olacağı askeri birliğe bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

İŞTE ASKER UĞURLAMALARININ YASAKLANDIĞI 21 İL

İzmir, Muğla, Erzincan, Karaman, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Trabzon, Denizli, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Ağrı, Şanlıurfa, Kırşehir, Ardahan, Mersin, Malatya, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş.

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