Güney Kore'nin reyting rekorları kıran dizisi Queen of Tears, Türkiye'de "Aşk ve Gözyaşı" adıyla yeni bir hayat kazanıyor. Yerli kültürel motiflerle yoğrulan uyarlama, aşkın kırılganlığını ve aile içi gerilimleri harmanlayan dramatik bir öykü sunuyor. İzleyici her bölümde yeni bir sürprizle karşılaşmaya hazır. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

BAŞROL: HANDE ERÇEL – BARIŞ ARDUÇ UNDUHARSIZ UYUM

• Hande Erçel, Meyra Aksel karakteriyle; güçlü, duygusal ve mücadeleci bir hayatın kapısını aralıyor.

• Barış Arduç, Selim Keskin rolünde; dışarıdan başarılı, içten içe kırılgan bir avukat portresi çiziyor.

Önceki projelerdeki işbirlikleriyle tanınan bu ikilinin ekran kimyası, dizinin en büyük beklentilerinden biri.

Yan rollerde deneyimli ve sevilen isimler yer alıyor:

Senan Kara, Sanem Çelik, Şenay Gürler, Berk Cankat, Lorin Merhart... Her biri karakterine kattığı derinlikle dizideki duygusal yoğunluğu arttırıyor.

KREASYON EKİBİ: KALİTELİ İMZALAR

• Senaryo: Dilara Pamuk

• Yönetmen: Engin Erden

İstanbul'un görsel zarafetini perdeye taşıyan prodüksiyon, kaliteli görseller ve güçlü dramatik anlatımla öne çıkıyor.

ÇEKİM LOCASESİ VE ATMOSFER

Çekimler İstanbul'un hem modern hem nostaljik yüzlerinin iç içe geçtiği mekanlarda sürüyor. İlk promosyon görsellerinde öne çıkan "nikah sahnesi", hikâyenin duygusal tonunu başarıyla yansıtıyor.

NEDEN YILIN TARTIŞMASIZ YAPIMLARINDAN BİRİ?

• "Queen of Tears" gibi evrensel bir hikayenin yerel yorumuyla izleyiciye hem tanıdık hem yeni bir deneyim sunması,

• Hande Erçel ve Barış Arduç'un hayran kitlesinin bu projeye yönelik yüksek beklentisi,

• Şimdiden sosyal medya üzerinde oluşan heyecan ve merak atmosferi…

Tüm bunlar diziyi, 2025'in en çok konuşulacak yerli yapımlarından biri haline getiriyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayın Başlangıcı: Eylül 2025 (kesin gün ve saat henüz açıklanmadı)

Yayın Kanalı: ATV ekranlarında

Türü : Romantik dram, aile temaları, duygusal çatışma

Uyarlama Kaynağı: Güney Kore dizisi Queen of Tears