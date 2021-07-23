Yıllar onu hiç değiştirmedi! İşte Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali
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Yıllar onu hiç değiştirmedi! İşte Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2008 yılında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Katya karakterini canlandıran Ufuk Kaplan'ın son hali merak konusu oldu. Dizide kızıl renkte kullandığı saçlarını sarıya boyatan Kaplan'ın değişmediğini gören takipçileri "Zaman seni etkilememiş" yorumu yaptı.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle yeniden ekrana gelmeye devam ediyor. Tekrar bölümleri dahi büyük bir merakla izlenmeye devam eden dizideki oyuncuların yeni halleri de merak konusu olmaya başladı.

YILLAR ONU HİÇ DEĞİŞTİRMEDİ

Dizide Firdevs hanımın yardımcısı Katya'yı canlandıran Ufuk Kaplan da merak edilen isimlerin başında geldi. Bir süredir ekranlarda gözükmeyen Kaplan, şimdilerde sakin bir hayat sürüyor. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu, Aşk-ı Memnu'nun çekimlerinde kızıl kullandığı saçlarını da sarı renge boyattı. 49 yaşında olmasına rağmen adeta yaşlanmayan oyuncunun son halini gören sevenleri "Zaman seni hiç değiştirmemiş" yorumları yapıyor.

İşte Ufuk Kaplan'ın son hali...

Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali merak konusu oldu
Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali merak konusu oldu
Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali merak konusu oldu
Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali merak konusu oldu
Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali merak konusu oldu
Yıllar onu hiç değiştirmedi! İşte Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Yıllar onu hiç değiştirmedi! İşte Aşk-ı Memnu dizisinin Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali - Haberler Magazin
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