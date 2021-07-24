Aşılanma oranının az olduğu Bingöl'de, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı
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Aşılanma oranının az olduğu Bingöl'de, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Sağlık

Aşılanma oranının az olduğu Bingöl'de, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı Aşılanma oranının az olduğu Bingöl'de İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr.

Aşılanma oranının az olduğu Bingöl'de, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı

BİNGÖL - Aşılanma oranının az olduğu Bingöl'de İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, mobil aşı ekipleriyle birlikte bir mahalledeki aşı çalışmalarına katılıp, aşıya karşı ön yargısı olan kadını ikna ettikten sonra aşısını yaptı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs ile mücadele kapsamında aşılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşılanma oranının 130 bin dozda olduğu, vaka oranının son zamanlarda arttığı Bingöl'de aşılanma çalışmaları merkez ve mahalleler, ilçe ile köylerde mobil ekiplerle sürdürülüyor. Aşılama kapsamında 40 kişilik mobil ekip, merkez Mirzan Mahallesi'nde ambulans ile aşı anonsu yaparak, aşı olmayan veya aşıya karşı çeşitli ön yargıları bulunan vatandaşları tespit edip, ikna ettikten sonra aşılamaya başladı. Buradaki çalışmalara katılan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu da bir mahallede ikamet eden Ali Çakmak isimli vatandaşın, "Eşim aşı olmuyor, gelip yapın" demesi üzerine kadını ikna edip aşısını yaptı. Kendisinin aşı olduğunu söyleyen Ali Çakmak, her vatandaşın aşı olması gerektiğini belirtti. Çakmak, "Kendim aşı oldum. Hanımımı bir türlü ikna edemiyordum, olmuyorum diyordu. İl Sağlık Müdürümüz Mirzan Mahallesi'ne geldi, anonslar da yapıldı. Kendisine söyledim geldi, hanımım aşı oldu, rahatladı. Ben isterim ki bütün insanlarımız aşılarını olsun, bu gerekiyor. Bizim biran önce bu maskelerden, bu hastalıktan kurtulmamız gerekiyor, sağlığımıza kavuşalım" dedi.

"Merkezde 30 ekip, aşı çalışmalarını sürdürüyor"

Bingöl merkezde 30 ekiple aşı çalışmalarının sürdürüldüğünü aktaran İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, "Yaklaşık 1,5 yıldır yürütmüş olduğumuz pandemi mücadelesinde artık sona gelmiş bulunmaktayız. Bu noktada da özellikle aşının etkisiyle pandeminin biteceğine inanıyoruz. Merkezde yaklaşık 30 ekibimiz, günlük olarak her bir mahalle için ayrı bir planlama yapıyor. Bu planlama neticesinde de ev ev dolaşılarak vatandaşlarımızı gerek aşı olmak isteyip de ulaşamayan gerek aşı ile ilgili maalesef yapılan dedikodular, yanlış bilgilerden dolayı endişe duyan vatandaşları ikna ederek aşı kampanyamızı devam ettiriyoruz" diye konuşu.

Mahallede bir engelli bir de aşı olmak istemeyen kadını ikna ederek aşılayan Gündoğdu, "Bingöl merkeze bağlı Mirzan Mahallesi'nde yaklaşık 40 kişilik ekiplerimizle beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu ziyaretimizde de iki vatandaşımızı ikna ederek aşılarını yapmak nasip oldu. Bulunduğumuz evde de engelli bir vatandaşımızın aşısını yaptık. Umarım biran önce Bingöl'de aşı oranları istenilen seviyeye gelerek pandeminin bitmesi nasip olur" şeklinde konuştu.

"Aşıya karşı yanlış bilgiler çok hızlı yayılıyor"

Aşıya karşı yanlış bilgilerin çok hızlı yayıldığını ve gençlerin aşıya karşı hassasiyet göstermediğini vurgulayan Gündoğdu, "Vatandaşlar arasında yanlış bilgilerin çok hızlı yayılması, aşıya karşı bir direnç oluşması ve gençlerin aşı konusunda hassasiyet göstermemesinden dolayı oranımız maalesef diğer illere göre istenilen seviyenin altında. Ama sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleri, vatandaşlarımızı ikna etme çalışmaları neticesinde yakın zamanda istenilen seviyeye yükseltileceği umudu taşıyoruz. Aşılanmayan bir toplumda pandeminin ilerlemesi, virüsün ilerlemesi kaçınılmaz bir son" ifadelerini kullandı.

Aşılanma oranının az olduğu Bingöl'de, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı
Aşılanma oranının az olduğu Bingöl'de, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı
Aşılanma oranının az olduğu Bingöl'de, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı
Aşılanma oranının az olduğu Bingöl'de, İl Sağlık Müdürü vatandaşı ikna edip aşı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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