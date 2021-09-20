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Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar

Hürriyet - Haberler | Magazin
Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar

İKİ DİZİ GECEYE DAMGA VURDUTV dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, bu yıl 73'üncü kez dağıtıldı.

İKİ DİZİ GECEYE DAMGA VURDU

TV dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, bu yıl 73'üncü kez dağıtıldı. Los Angeles'ta yapılan törenin kırmızı halısı da kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine döndü. Tören her ne kadar geçmiş yıllarını aratmasa da bazı farklılıklar vardı. Geceye katılım, pandemi önlemleri nedeniyle 500 kişiyle sınırlandırıldı.

AŞI VE TEST ŞARTI

Konukların hepsine de Covid 19'a karşı aşılanmış olmaları şartı getirildi. Ama bu da yetmedi, tüm konuklardan negatif Covid 19 testi sonucu istendi. Geceden bol ödülle dönen The Crown dizisinin yıldızları ise Los Angeles'a gitmek yerine Londra'dan katıldı. Orada kendi kırmızı halı geçişlerini yapıp canlı bağlantı ile töreni izledi. Gelelim 73'üncü Emmy Ödülleri töreninin kırmızı halısına... İşte The Crown ve The Queen's Gambit dizilerinin damgasını vurduğu gecenin kırmızı halısından objektiflere takılanlar.

HER ZAMANKİ GİBİ

Gecenin en klasik ve en şık ünlülerinden biri Catherine Zeta Jones oldu. Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, kırmızı halıda "eski ekol Hollywood şıklığının" temsilcileri oldu.

SAPSARI GİYİNDİ

Kaeley Cuoco, geceye tepeden tırnağa sarı giyinerek gitti. Yıldızın ayakkabıları bile elbisesine uygun renkteydi.

O DA SARILI

Gecenin sarı tonlarında giyinen bir başka ünlüsü de The Queen's Gambit dizisinin yıldızı Anja Taylor Joy oldu. Genç oyuncu aynı zamanda törenin en şık konuklarından biri olarak da listeye girdi.

KIYAFETİ ŞAŞIRTTI

Tören gecesinin giyimiyle en çok dikkat çeken konuğu Emma Corrin oldu. The Crown dizisinde Prenses Diana'yı canlandıran ve bu sayede yıldızı parlayan oyuncu tören için ünlü Handmaid's Tale dizisinin kostümlerini anımsatan bir kıyafet seçti. Uzun tırnakları da dikkat çeken Corrin, bu tercihiyle "gecenin en kötü giyinen" konukları arasına girdi.

TARZINI BOZMADI

Bu tür gecelerin en renkli giyinen ünlülerinden Billy Porter yine tarzını bozmadı ve ilginç bir kıyafet seçimi yaptı.

SADE ŞIKLIK

Son dönemde Mare of Easttown dizisiyle gündemde olan Kate Winslet, son derece sade ve şık bir kıyafet tercih etti.

60'LAR ESİNTİSİ

Yara Shadidi, 60'ların modasından esintiler taşıyan yeşil elbisesiyle tam not aldı.

MOR GİYİNDİ

Çirkin Betty (Ugly Betty) ile yıldızı parlayan America Ferrera, mor elbisesini mavi taşlı küpelerle tamamladı.

GÖSTERİŞLİ SEÇİM

Kerry Russell, kırmızı halıda gösterişli elbisesiyle göz doldurdu.

PEK BEĞENİLMEDİ

Amy Poehler, bu tercihiyle gecenin en kötü giyinen yıldızları arasına girdi.

İLGİNÇ SEÇİM

Dany Levy, kırmızı halıya bu ilginç kıyafetiyle çıktı.

O DA SİYAH GİYMEDİ

Jason Sudeikis geceden hem ödülle ayrıldı hem de siyah dışında farklı renkli kıyafetiyle ilgi çekti.

ONLINE BAĞLANTI

The Crown dizisinde Margaret Thatcher'e hayat veren Gillian Anderson ödüle teşekkür konuşmasını online bağlantı ile yaptı.

İKİSİ DE ŞIK

Mary Elizabeth Winstead ve Ewan McGregor gecenin en şık çiftlerinden biriydi.

Aşı olmayanı da test yaptırmayanı da içeri almadılar

Hürriyet - Magazin Haberleri
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