ASAT Antalya su kesintisi: 22-23 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 22 Şubat Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 22 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

22 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : TÖNGÜŞLÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:14 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : YUMAKLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:42 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : yumaklar mahallesi

----------

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : TEKKE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : OBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:24 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : OBA MAH. BUCAKOĞLU, TAŞATAN VE DEĞİRMANDERE CİVARLARI

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:28 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : DEĞİRMENDERE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 22-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:10 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : SERIK-GEBIZ

Kesintinin Yeri : GEBİZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:20 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : DORUMLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:22 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : DORUMLAR- ÇATALLAR MAH KIRBAŞ MAHALLESİ

----------

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : MACUN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:51 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : KONAK

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI

Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:57 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : GÖYNÜK

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:03 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-INCEKUM

Kesintinin Yeri : İNCEKUM

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DUACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:19 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YEŞİLBAYIR ALTINKALE

----------

Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:21 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAHALLE KISMEN

----------

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:53 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-YELTEN

Kesintinin Yeri : FATİH MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:28 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : KEMERAĞZI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:31 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR

Kesintinin Yeri : TOSMUR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:33 22-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YEŞİLYURT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:00 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : UNCALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:27 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : SİTELER

----------

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BELENOBASI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:33 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : GÜZELYALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:33 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:39 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : HAMBALLAR VE ÇAY MEVKİLERİ

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : FIĞLA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:45 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : FIĞLA MAHALLESİ KÖYLÜ MARKET CİVARLARI

----------

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YAĞCA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:48 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FABRİKALAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:11 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HABIBLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:32 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GEBIZLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:06 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GEBIZLI MAH.

----------

Bulunduğu Belediye : KAS_KINIK

Kesintinin Yeri : KINIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:14 22-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

Haberler.com - Gündem