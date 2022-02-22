ASAT Antalya su kesintisi: 22-23 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 22 Şubat Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 22 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 22 Şubat Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 22 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
22 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : TÖNGÜŞLÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:14 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : YUMAKLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:42 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : yumaklar mahallesi
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : TEKKE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : OBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:24 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : OBA MAH. BUCAKOĞLU, TAŞATAN VE DEĞİRMANDERE CİVARLARI
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:28 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : DEĞİRMENDERE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 22-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ERMENEK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:10 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-GEBIZ
Kesintinin Yeri : GEBİZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:20 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : DORUMLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:22 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : DORUMLAR- ÇATALLAR MAH KIRBAŞ MAHALLESİ
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : MACUN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:51 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : KONAK
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI
Kesintinin Yeri : ÇIPLAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:57 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : GÖYNÜK
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:03 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-INCEKUM
Kesintinin Yeri : İNCEKUM
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DUACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:19 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : YEŞİLBAYIR ALTINKALE
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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:21 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAHALLE KISMEN
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL
Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:53 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-YELTEN
Kesintinin Yeri : FATİH MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:28 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : KEMERAĞZI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:31 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR
Kesintinin Yeri : TOSMUR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:33 22-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YEŞİLYURT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:00 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : UNCALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:27 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : SİTELER
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BELENOBASI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:33 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : GÜZELYALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:33 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:39 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : HAMBALLAR VE ÇAY MEVKİLERİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : FIĞLA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:45 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : FIĞLA MAHALLESİ KÖYLÜ MARKET CİVARLARI
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YAĞCA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:48 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FABRİKALAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:11 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HABIBLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:32 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GEBIZLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:06 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GEBIZLI MAH.
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Bulunduğu Belediye : KAS_KINIK
Kesintinin Yeri : KINIK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:14 22-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :