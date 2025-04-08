Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Arzu Sabancı, hem moda dünyasındaki çalışmalarıyla hem de cemiyet hayatındaki aktif rolüyle uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Arzu Sabancı'nın kaç yaşında olduğu, hangi bölümden mezun olduğu ve özellikle çocuklarının kim olduğu gibi detaylar da sosyal medyada ve arama motorlarında sık sık gündeme geliyor. Peki, Arzu Sabancı kimdir? Arzu Sabancı kaç yaşında, hangi bölüm mezunu? Arzu Sabancı'nın çocukları kimler? İşte, detaylar…

ARZU SABANCI KİMDİR?

Arzu Sabancı, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Ömer Sabancı'nın eşi ve cemiyet hayatının tanınan simalarından biridir. Moda, sosyal sorumluluk projeleri ve girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Sabancı, hem iş dünyasında hem de sosyal yaşamda aktif bir rol üstlenmektedir.

Arzu Sabancı kimdir

Arzu Sabancı, 7 Eylül 1965 doğumludur ve aslen İstanbulludur. 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. Zarafeti, şıklığı ve toplumdaki duruşuyla uzun yıllardır dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır. Üniversite eğitimini ABD'de tamamlayan Arzu Sabancı, işletme bölümünden mezun olmuştur.

Arzu Sabancı kaç yaşında, hangi bölüm mezunu

Arzu Sabancı, moda sektöründe kendi adını taşıyan markasıyla öne çıkmıştır. Tasarım koleksiyonları, özel iş birlikleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle hem iş hem de cemiyet dünyasında saygın bir yere sahiptir.

Arzu Sabancı'nın çocukları kimler

ARZU SABANCI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR, KİMLER?

Arzu Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sabancı ile evlidir. Bu evlilikten üç oğlu vardır:

Hacı Sabancı (iş insanı)

(iş insanı) Hakan Sabancı (iş insanı ve magazin gündeminde sıkça yer alır)

(iş insanı ve gündeminde sıkça yer alır) Kerim Sabancı

Her biri kendi alanında aktif olan Sabancı kardeşler, aile mirasını farklı sektörlerde sürdürmektedir.