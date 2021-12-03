Arka Sokaklar 607. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 606. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları! Yeni bölüm fragmanı

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 607. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 606. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Koruma görevinde olan Selin yakalanıyor!

Selin, Samir'in ailesi ile çıktığı tehlikeli görevde yakalanıyor. Yakalayan kişi ise, Samir'in düşmanı. Samir'den istediğini yerine getirmezse ailesini ve Selin'i öldüreceğini söylüyor.

Çoban Ailesinde torun sorunu devam ediyor. Asiye, ailesiyle dayandığı kapıda Hüsnü'nün sert tepkisine maruz kalıyor.

Ezgi ve Cemal, evlilik konusunda ters düşünce ortalık karışıyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR 607. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 607. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 606. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

26 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 605. Bölümünde ekip, Başak'ı kaçıran Samir'in peşine düşüyor!

Samir, has adamı İkbal hapishaneden çıkmadan Başak'ı bırakmayacaktır.Başak'ın izini süren ekibimiz Bahri'nin adamları tarafından pusuya düşürülünce kendilerini tehlikeli bir çatışmanın ortasında bulur. Bu sırada olanlardan haber siz şekilde Kadim'in ölmeden önce verdiği adrese giden Mesut'u büyük bir sürpriz beklemektedir. Yaptığı hata yüzünden Başak'ı tehlikeye atan Gencer'in kaçış planı ters teper. Bu sırada ekibimiz ile işbirliği yapan Feyza, mermerci adlı birinin ismini verir.

Ezgi bir barda arkadaşı Meltem ile karşılaşır. Gecenin sonunda Meltem internet üzerinden bir uygulamadan taksi çağırarak evine gitmek ister. Ezgi'nin gözü taksiciyi tutmasa da Meltem ısrar edince gitmesine izin verir. Ertesi gün gelen haber herkesin kanını dondurur. Meltem taksici tarafından tacize uğramış, canını zor kurtarmıştır. Başka kadınların peşine düşeceğinden emin olduğu taksiciyi bulmaya çalışan ekibimizin zamanı kısıtlıdır!

Mesut Gazi'nin yerinde yalnız başına oturup kafa dinlemektedir. Mekana İdil gelir. Mesut, aralarında geçen konuşmadan ve İdil'in yakınlaşma çabasından bir hayli rahatsız olur. İdil'i tersleyerek ortamı terk eden Mesut Selin'i arar.

Tehlikeli bir çatışmada kurşunla burun buruna gelen Ezgi vurulur. Ezgi'nin hayat mücadelesi tüm ekip arkadaşlarını, en çok da Cemal'i üzecektir.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 3 Aralık Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

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