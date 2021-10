Arka Sokaklar 598. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 597. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları!

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 598. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 597. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Cemal'in başı derde giriyor!

Cemal, şiddet gören bir kadına yardım ediyor. Kadına şiddet uygulayan kişi kadının, Cemal'e sarılmasını görüyor. Cemal, adamın intikam planı ile adamlarınca yakalanıyor. Şubede ise, bebek krizi çıkıyor. Başak'ın olmaması, Engin'in de görevi nedeniyle ekiptekiler Memo'ya bakmak zorunda kalıyorlar. Aslı'nın kardeşi kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıyor.

Arka Sokaklar heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 598. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 598. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

24 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 596. Bölümünde ekip, Ezgi'yi seri katilin elinden kurtarmaya çalışıyor!

Seri katil Ziya'nın Adli Tıp araştırması tamamlanmıştır. Jale ve Melike'yi öldürenin Ziya olduğu kesinleşmiştir. Rıza baba ekibine Ziya'yı yakalamak için operasyon emri verir. Bu sırada Ziya'da boş durmaz ve ekibin kadın üyelerinin peşine düşer ve Ezgi'yi kaçırır.

Mesut, Hüsnü, Selin ve Esra, Gazi'nin yerinde oturmaktadır. Yan masalarında bulunan hamile kadının sancıları başlar. Kadın ve eşi, Polis eşliğinde hastaneye yetiştirilir. Henüz doğum zamanı gelmemiştir ve kadın hamile olduğu için aşı yaptırmak istemez.

Ezgi, Cemal ve Arda, Anaokulu bahçesinde veliler arasında çıkan tartışmaya ve hamam önünde çıkan kavgaya müdahale eder. Olayların sebebi aşı yaptırmayan kişilerin okul ve hamama girmek istemesidir.

Aslı'nın kardeşi Burak uyuşturucu satın alırken bir kavga çıkar. Ekip ihbar üzerine olay yerine gelir, Burak ve arkadaşları gözaltına alınır. Aslı kardeşinin bu olaylara karışması nedeniyle zor durumda kalır.

Ferhat'ın elinden kurtarılan Memo evine, ailesine dönmüştür. Engin ve Başak Memo'ya kavuştukları için mutludur; fakat, bu mutluluk ne kadar sürecek?

Hüsnü ve Esra arasındaki ilişki daha da ciddi bir hal alacak mı?

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 1 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

